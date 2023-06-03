Чемпионат России. ЦСКА примет «Ростов», «Спартак» в гостях у «Крыльев», «Зенит» против «Факела»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки премьер-лига Россия результаты Торпедо Динамо Москва Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи Футбол

ЦСКА примет «Ростов» в заключительном туре Мир РПЛ.

Также в субботу «Спартак» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», «Зенит» встретится дома с «Факелом», «Пари НН» будут противостоять «Химкам».

Чемпионат России

30-й тур

Зенит – Факел
Дата проведения
3 июня, 17.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Крылья Советов – Спартак
Дата проведения
3 июня, 17.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Ростов
Дата проведения
3 июня, 17.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Локомотив – Торпедо
Дата проведения
3 июня, 17.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ахмат – Краснодар
Дата проведения
3 июня, 17.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Оренбург – Динамо
Дата проведения
3 июня, 17.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Химки
Дата проведения
3 июня, 17.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Урал – Сочи
Дата проведения
3 июня, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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33 комментария

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Счастье жить
в понедельник заголовок должен выглядеть так

Чемпионат России. «Крылья Советов» разгромили «Спартак» и другие матчи

бгг
+11
-2
+9
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Дмитрий Калибабчук
В ожидании веселой и бескомпромиссной игры со сверхмотивированным соперником в заключительном матче сезона.
Вперед, Зенит!
+9
-6
+3
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Артем Гладских
Ростову победы!
+8
-6
+2
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RLVedter
Ну вот и подходит к завершению наш чемпионат. Спасибо всем командам, будем ждать новый турнир.
+1
0
+1
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Viktor Poljakov
Ответ Quiet Dad
Рискну на ничью. ЦСКА хоть и в порядке, но и Ростов будет в порядке.
Да, ничья вероятнее всего! У ЦСКА лучшая защита, после Зенита,....
+1
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BaltikaSPb
Крыльям и Ростову удачи
Хавроньям остаться без медалей
+4
-3
+1
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Роман Самсонов
Кто сказал, что Факел в .опе? ФАКЕЛ - лучший клуб в Европе!!!
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Артем Гладских
Сложная игра будет , Армейцы сильны ! Но как каждый болейщик своей команды, буду болеть за мой красивый ростов !
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Михаил1970
Серебро важно. Через 30 лет можно будет сказать, если бы не санкции, то мы бы навели шороху в лиге чемпионов)
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angry horse
Победы ЦСКА✊
+1
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Кирилл.С-Пб
Спартачок сляжет, точно. Вперёд, Ростов!
+2
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i.ivanov...russia.dca......
Скажем дружно ромбикам НЕТ ВАМ а не место в тройке
+3
-3
0
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Quiet Dad
Рискну на ничью. ЦСКА хоть и в порядке, но и Ростов будет в порядке.
+1
-1
0
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Кеша
Динамо не обосраться в Оренбурге. Все-таки 7 место лучше 9-го.
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Артем Гладских
Валера,Верим!
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Роман Самсонов
Ответ Дмитрий Калибабчук
В ожидании веселой и бескомпромиссной игры со сверхмотивированным соперником в заключительном матче сезона. Вперед, Зенит!
Помнится, в первом круге, Факел чуть было не выиграл! 😉
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Дмитрий Калибабчук
Ответ Роман Самсонов
Помнится, в первом круге, Факел чуть было не выиграл! 😉
Да, было дело)
Потрепали они тогда нервишки))
А сейчас и мотивация у Факела будет бешеная:)
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Михаил1970
Ответ Артем Гладских
Ростову победы!
Влера верим!
+1
-1
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Alex Chernov
Ответ i.ivanov...russia.dca......
Скажем дружно ромбикам НЕТ ВАМ а не место в тройке
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mean machine/
Ответ angry horse
уже завтра в принципе может😎
Да и сегодня вечером.😎
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