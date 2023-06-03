Чемпионат России. ЦСКА примет «Ростов», «Спартак» в гостях у «Крыльев», «Зенит» против «Факела»

ЦСКА примет «Ростов» в заключительном туре Мир РПЛ.

Также в субботу «Спартак» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», « » встретится дома с « », « » будут противостоять «Химкам».

Чемпионат России

30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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