Чемпионат России. ЦСКА примет «Ростов», «Спартак» в гостях у «Крыльев», «Зенит» против «Факела»
ЦСКА примет «Ростов» в заключительном туре Мир РПЛ.
Также в субботу «Спартак» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», «Зенит» встретится дома с «Факелом», «Пари НН» будут противостоять «Химкам».
30-й тур
- Дата проведения
- 3 июня, 17.00, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 3 июня, 17.00, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 3 июня, 17.00, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 3 июня, 17.00, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 3 июня, 17.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 3 июня, 17.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 3 июня, 17.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 3 июня, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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бгг
Вперед, Зенит!
Хавроньям остаться без медалей
Потрепали они тогда нервишки))
А сейчас и мотивация у Факела будет бешеная:)