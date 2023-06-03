«Крылья Советов» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия онлайны Футбол

«Спартак» сыграет в гостях с «Крыльями Советов» в заключительном туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

Крылья Советов – Спартак
Дата проведения
3 июня, 17.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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6 комментариев

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therealgreenman
Вперееед за Крылья…✊
+8
-5
+3
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Кирилл.С-Пб
Все на шашлыки!!!
+3
-3
0
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Александр Олегович
Спартаку победы! Ростову ничьи!
0
0
0
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Владимир Молявин
Вперёд, Спартак!!! Только победа!!!
0
0
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