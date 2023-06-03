«Крылья Советов» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
«Спартак» сыграет в гостях с «Крыльями Советов» в заключительном туре Мир РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».
- Дата проведения
- 3 июня, 17.00, «Самара-Арена»
Интриги последнего тура РПЛ: что нужно ЦСКА со «Спартаком» для медалей и тем, кто не хочет в стыки?
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
6 комментариев