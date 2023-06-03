Холанд выиграл 2-й трофей в дебютном сезоне в «Ман Сити». У него 52 гола в 52 матчах за клуб

Эрлинг Холанд выиграл второй трофей в дебютном сезоне в «Манчестер Сити».

22-летний норвежский форвард ранее выиграл с «Сити» чемпионат Англии, а сегодня – , победив « » в финале (2:1).

забил 52 гола за клуб в 52 матчах во всех турнирах.

Теперь у Холанда 6 трофеев в карьере – он дважды выиграл чемпионат Австрии с « », а также Кубок Австрии. Кроме того, он выиграл Кубок Германии с .

10 июня « » проведет заключительный матч сезона – финал Лиги чемпионов против «Интера».

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