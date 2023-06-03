Холанд выиграл 2-й трофей в дебютном сезоне в «Ман Сити». У него 52 гола в 52 матчах за клуб

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии бундеслига Германия высшая лига Австрия Ред Булл Зальцбург Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд выиграл второй трофей в дебютном сезоне в «Манчестер Сити».

22-летний норвежский форвард ранее выиграл с «Сити» чемпионат Англии, а сегодня – Кубок Англии, победив «Манчестер Юнайтед» в финале (2:1).

Холанд забил 52 гола за клуб в 52 матчах во всех турнирах.

Теперь у Холанда 6 трофеев в карьере – он дважды выиграл чемпионат Австрии с «Ред Булл Зальцбург», а также Кубок Австрии. Кроме того, он выиграл Кубок Германии с «Боруссией» Дортмунд.

10 июня «Сити» проведет заключительный матч сезона – финал Лиги чемпионов против «Интера».

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96 комментариев

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2vdhrvmmzf
А вы заметили отсутствие комментариев про его 0+0 в двух матча полуфинала лч и финале кубка? А ведь случись такое с Месси его только на основании этого комментаторы выписали бы из числа номинантов на зм)))
+103
-24
+79
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Блуждающий странник
Если ЛЧ возьмет Сити, то думаю пора отдавать золотой мяч Де Брюйне
+65
-12
+53
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Homelender_666
Ответ 2vdhrvmmzf
А вы заметили отсутствие комментариев про его 0+0 в двух матча полуфинала лч и финале кубка? А ведь случись такое с Месси его только на основании этого комментаторы выписали бы из числа номинантов на зм)))
Это другое)
+53
-10
+43
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zzzeeerrrooo
Ответ MonkeyMeister
Холанд нулевой был, к слову. Как и в матчах с Реалом.
Он берет на себя защиту
Голы и без него есть кому забивать
+34
-7
+27
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Отец Абду
52 гола в 52 матчах... Статистика просто зашкаливает:)
Холанд сделал правильный выбор, выбрав МС...
+28
-6
+22
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Fight.And.Win
Манчестер синий! 💙
+20
-5
+15
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udiekemen
Ответ Fight.And.Win
Манчестер синий! 💙
Уже 10 лет как синий)
+18
-6
+12
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MonkeyMeister
Холанд нулевой был, к слову. Как и в матчах с Реалом.
+18
-8
+10
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Евгений Лифшиц
так ман сити победил в этих матчах а Холанд например с реалом играл здорово. А про месси пишут, когда его команды позорно сливаются, а он весь матч пешком ходит
Играл здорово с Реалом ,это когда в 1 матче 10 раз коснулся мяча ,или когда во втором 3 момента запорол?
+15
-6
+9
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Goofts
Ответ Блуждающий странник
Если ЛЧ возьмет Сити, то думаю пора отдавать золотой мяч Де Брюйне
Де Брюйне достоин ЗМ, но к его несчастью, в этом году был самый главный футбольный турнир, где он с треском провалился....
+8
-3
+5
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VERBLYUD
Ответ zzzeeerrrooo
Он берет на себя защиту Голы и без него есть кому забивать
Дурацкое оправдание
+11
-6
+5
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Северный болельщик
Холадн выбрал правильный клуб и обошёл Мбаппе в этом сезоне
+6
-2
+4
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Universal1000
Ответ Iamliam
1 победа до Золотого Мяча..очень вероятно.
C такой игрой?
Даже второе не получит.)
Кдб с Гюндоганом отпилят все голоса от Сити хех.
С первым-то местом всё давно ясно.
+11
-7
+4
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Андрей Катков
Ответ 2vdhrvmmzf
А вы заметили отсутствие комментариев про его 0+0 в двух матча полуфинала лч и финале кубка? А ведь случись такое с Месси его только на основании этого комментаторы выписали бы из числа номинантов на зм)))
Да он круто играл эти матчи. Даже сегодня. Если игру смотреть к нему 0 вопросов.
+6
-2
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Goofts
Ответ Konstantin Meerov
выиграет ЛЧ и забьет в финале, после этого Лео надо уступать ЗМ.
Лч не сравнится с ЧМ, к сожалению...
Месси заберёт 8зм, тут без шансов, Холанд провалился в полуфинале ЛЧ, Куртуа его переиграл 5 раз. Для топового напада хватило бы 2-3 шанса на гол, а так он 2 обязан был забить, надо бы Эрлингу опыта ещё, что б в следующем сезоне выйграть
+4
-1
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Мовсар Германия
Ответ Fight.And.Win
Манчестер синий! 💙
так он всегда и был синим
+8
-5
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AF007
Ответ RembaXXX
Теперь ему надо забивать в финале ЛЧ, чтобы глоры постеснялись отдать ЗМ снова гному. В принципе, решаемая задача.
А если и в финале деревяшку опять прикроют? Придётся тогда на рыжего переключаться
+3
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as009595@icloud.com
Если выиграет лч то надо выбирать лучшего между ним и де Брейне, один голеадор, второй диспетчер и оба играют в одной команде), не легкий выбор
+4
-2
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udiekemen
Ответ Блуждающий странник
Если ЛЧ возьмет Сити, то думаю пора отдавать золотой мяч Де Брюйне
Если в финале Лч забьёт и поможет клубу выиграть свой 1 Лч то есть шансы у Холанда, как и у КДБ
+5
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Homelender_666
Ответ udiekemen
Месси кстати в плей-офф Лч не забивает уже как 3 года) это тоже что-то показывает, но ему ж дают ЗМ) или это другое?)
Осторожно. Своим комментарием ты можешь взорвать мозг 🧠 верблюду)
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zamzam
Холланд машина, но сильно сдал в конце и зря Гвардиола не выпускает хотя бы на последние 20 минут Альвареса
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VERBLYUD
Ответ Homelender_666
А чем Холланд лучше Левандовски, которому в 2021 чуть не дали левый ЗМ? В Сити ЗМ заслуживает только Кевин.
Ничем. Левандовски был более разносторонним игроком
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sheikh_111
если отдавать зм из состава сити, то это точно не холанд , игру в большинстве делает де брюйне
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Молодой Френки
При этом сам Холланд растворился в Финале Кубка и в полуфиналах ЛЧ. Если и в финале ЛЧ не проявит себя, то о ЗМ можно даже не зарекаться. Я скорее на Гюндогана поставлю, чем на него.
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VERBLYUD
Ответ AF007
А если и в финале деревяшку опять прикроют? Придётся тогда на рыжего переключаться
Некоторые уже переключились)
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