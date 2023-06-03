Холанд выиграл 2-й трофей в дебютном сезоне в «Ман Сити». У него 52 гола в 52 матчах за клуб
Эрлинг Холанд выиграл второй трофей в дебютном сезоне в «Манчестер Сити».
22-летний норвежский форвард ранее выиграл с «Сити» чемпионат Англии, а сегодня – Кубок Англии, победив «Манчестер Юнайтед» в финале (2:1).
Холанд забил 52 гола за клуб в 52 матчах во всех турнирах.
Теперь у Холанда 6 трофеев в карьере – он дважды выиграл чемпионат Австрии с «Ред Булл Зальцбург», а также Кубок Австрии. Кроме того, он выиграл Кубок Германии с «Боруссией» Дортмунд.
10 июня «Сити» проведет заключительный матч сезона – финал Лиги чемпионов против «Интера».
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Голы и без него есть кому забивать
Холанд сделал правильный выбор, выбрав МС...
Даже второе не получит.)
Кдб с Гюндоганом отпилят все голоса от Сити хех.
С первым-то местом всё давно ясно.
Месси заберёт 8зм, тут без шансов, Холанд провалился в полуфинале ЛЧ, Куртуа его переиграл 5 раз. Для топового напада хватило бы 2-3 шанса на гол, а так он 2 обязан был забить, надо бы Эрлингу опыта ещё, что б в следующем сезоне выйграть