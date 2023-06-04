Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1 в 5-й раз подряд. Форвард «ПСЖ» забил 29 мячей

Лучшим бомбардиром Лиги 1 стал Килиан Мбаппе.

Форвард « » забил свой 29-й мяч в чемпионате Франции в ворота «Клермона» (2:3) в заключительном туре.

Мбаппе финишировал на первом месте в списке бомбардиров пятый раз подряд.

Вторым в этом чемпионате стал из « » (27 мячей), третьим – из « » (24).

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.

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