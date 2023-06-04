Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1 в 5-й раз подряд. Форвард «ПСЖ» забил 29 мячей

Теги Лион Лилль ПСЖ лига 1 Франция рейтинги Александр Ляказетт Килиан Мбаппе Джонатан Дэвид Футбол

Лучшим бомбардиром Лиги 1 стал Килиан Мбаппе.

Форвард «ПСЖ» забил свой 29-й мяч в чемпионате Франции в ворота «Клермона» (2:3) в заключительном туре.

Мбаппе финишировал на первом месте в списке бомбардиров пятый раз подряд.

Вторым в этом чемпионате стал Александр Ляказетт из «Лиона» (27 мячей), третьим – Джонатан Дэвид из «Лилля» (24).

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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Криштиану Роналду
Его кумир шесть раз подряд становился лучшим бомбардиром ЛЧ в Реале, а он впустую тратит лучшие годы карьеры на чемпионат водокачки.
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+14
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Потолковый Лампонюх™
сколько моментов меськин сегодня загубил с его передач? Киллиан Гоат.
+8
-5
+3
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Moscwow
Месси стал лучшим пешеходом 8 сезон подряд
+10
-8
+2
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Екн Лор
Ещё и лучший по гол+пас, лучший игрок ПСЖ и чемпионата Франции
+7
-6
+1
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kaka10
1) Не считая итоговой победы Аргентины,
Месси и Мпаббе провели ЧМ примерно на одном уровне
2) в Ла Лиге:
Мбаппе 29+5
Месси 16+16
3) в ЛЧ Мбаппе выступил лучше

но черепашку даже не обсуждают касательно ЗМ...
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pit4er
Первый парень на деревне
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Black Phoenix
И Холанд и Мбаппе лидеры своих чемпионатов по голам, но есть нюанс: один в финале ЛЧ, а второй позорно отлетел в 1/8 финала в связке с Месси и Неймаром.
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Этот Райола хочет денег
Раньше это называли- Пиррова победа...
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Синий туман
Для Золотого Мяча явно недостаточно.
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21raul
Ему пора менять чемпионат Франции.. Уже как пару лет пора, век футболиста недолгий
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Рашпель793
Тем временем ему 25-й год пошёл, а он продолжает тратить драгоценное время в лиге фермеров, соревнуясь в гонке бомбардиров с Ляказетом, который играет в команде слабее и которого уже списали со счетов.
А Холанд творит историю в сильнейшей лиге мира.
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h9zbx6jdsd
Ответ Moscwow
Месси стал лучшим пешеходом 8 сезон подряд
Ну что ты за гуманойд
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