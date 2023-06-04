Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1 в 5-й раз подряд. Форвард «ПСЖ» забил 29 мячей
Лучшим бомбардиром Лиги 1 стал Килиан Мбаппе.
Форвард «ПСЖ» забил свой 29-й мяч в чемпионате Франции в ворота «Клермона» (2:3) в заключительном туре.
Мбаппе финишировал на первом месте в списке бомбардиров пятый раз подряд.
Вторым в этом чемпионате стал Александр Ляказетт из «Лиона» (27 мячей), третьим – Джонатан Дэвид из «Лилля» (24).
Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Месси и Мпаббе провели ЧМ примерно на одном уровне
2) в Ла Лиге:
Мбаппе 29+5
Месси 16+16
3) в ЛЧ Мбаппе выступил лучше
но черепашку даже не обсуждают касательно ЗМ...
А Холанд творит историю в сильнейшей лиге мира.