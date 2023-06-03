Гран-при Испании-2023. Квалификация начнется в 17:00

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В субботу, 3 июня, на автодроме «Барселона-Каталония» состоится квалификация к седьмому этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Испании. Старт сессии – в 17:00 по московскому времени.

Следить за событиями квалификации можно на нашем онлайне:

Домашний Гран-при для Алонсо и Сайнса – смогут ли испанцы побороться с Ферстаппеном?

Барселона-Каталония, Монмело
3 июня 2023 года
Квалификация
 

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2 комментария

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Grim Reaper 2100
Дождевая , надеюсь , будет квала .
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hypnotoad94
Днище Уильямса, конечно, выглядит забавно на фоне РБ. Просто как плоское днище) https://i.redd.it/p8q22i32gs3b1.jpg
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