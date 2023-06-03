Гран-при Испании-2023. Квалификация начнется в 17:00
В субботу, 3 июня, на автодроме «Барселона-Каталония» состоится квалификация к седьмому этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Испании. Старт сессии – в 17:00 по московскому времени.
Следить за событиями квалификации можно на нашем онлайне:
Домашний Гран-при для Алонсо и Сайнса – смогут ли испанцы побороться с Ферстаппеном?
Барселона-Каталония, Монмело
3 июня 2023 года
Квалификация
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