«Монако» Головина не попал в еврокубки. «ПСЖ», «Ланс» и «Марсель» сыграют в ЛЧ, «Ренн» – в ЛЕ, «Лилль» – в ЛК, «Осер» вылетел

«Монако» Александра Головина не попал в еврокубки.

В 38-м туре Лиги 1 клуб из княжества дома уступил «Тулузе» (1:2) и занял 6-е место, набрав 65 очков.

Ранее уже стало известно, что чемпион « » (85 очков) и занявший второе место « » (84) сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

Третьим стал «Марсель» (73 балла) – он выступит в квалификации Лиги чемпионов.

Четвертое место занял « » (68 баллов), который сыграет в групповом этапе . Пятым стал « » (67), он сыграет в квалификации Лиги конференций.

Последним, четвертым, вылетевшим в Лигу 2 клубом стал « ». « » спасся, набрав на 1 очко больше. До этого вылетели « », « » и « ».

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