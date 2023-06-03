«Монако» Головина не попал в еврокубки. «ПСЖ», «Ланс» и «Марсель» сыграют в ЛЧ, «Ренн» – в ЛЕ, «Лилль» – в ЛК, «Осер» вылетел
«Монако» Александра Головина не попал в еврокубки.
В 38-м туре Лиги 1 клуб из княжества дома уступил «Тулузе» (1:2) и занял 6-е место, набрав 65 очков.
Ранее уже стало известно, что чемпион «ПСЖ» (85 очков) и занявший второе место «Ланс» (84) сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.
Третьим стал «Марсель» (73 балла) – он выступит в квалификации Лиги чемпионов.
Четвертое место занял «Ренн» (68 баллов), который сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Пятым стал «Лилль» (67), он сыграет в квалификации Лиги конференций.
Последним, четвертым, вылетевшим в Лигу 2 клубом стал «Осер». «Нант» спасся, набрав на 1 очко больше. До этого вылетели «Анжер», «Труа» и «Аяччо».
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Но надеюсь, что если Головину поступит предложение от хорошей еврокубковой команды, то он примет его не раздумывая.
А то Монако уже который сезон не может себя показать с вполне неплохим составом.
там нет почти ничего для " обычной" жизни...
Удачи бандам Тудора и Франка Эйса)
Слить Тулузе при борьбе за еврокубки
Снова сезон в пустую
Старая гвардия Блас + Ганаго затащили, у Осере нет таких личностей. Но и разница -10 голов ( а во Франции это главный показатель при равенстве ) давал Нанту успех даже при ничьей. Лансу респект что не слили.
Тем более до той же Ниццы 25 минут на машине, можно сказать «Монако - пригород Ниццы», вполне можно за всем, чем нужно - ездить в Ниццу и платить при этом 0% налога, сохраняя налоговое резидентство
Щас дома смотрят уже многие
Монако дно без тренера, командной игры и раздевалки, Головин лучший игрок команды объективно. Он, Бен Йедер и Кайо Энрике пытались тащить, и должны уйти.