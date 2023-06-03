«Монако» Головина не попал в еврокубки. «ПСЖ», «Ланс» и «Марсель» сыграют в ЛЧ, «Ренн» – в ЛЕ, «Лилль» – в ЛК, «Осер» вылетел

Теги Лилль Ланс Осер Ренн ПСЖ Монако Нант Труа лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Анжер Аяччо Александр Головин Лига Конференций УЕФА Футбол

«Монако» Александра Головина не попал в еврокубки.

В 38-м туре Лиги 1 клуб из княжества дома уступил «Тулузе» (1:2) и занял 6-е место, набрав 65 очков.

Ранее уже стало известно, что чемпион «ПСЖ» (85 очков) и занявший второе место «Ланс» (84) сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

Третьим стал «Марсель» (73 балла) – он выступит в квалификации Лиги чемпионов.

Четвертое место занял «Ренн» (68 баллов), который сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Пятым стал «Лилль» (67), он сыграет в квалификации Лиги конференций.

Последним, четвертым, вылетевшим в Лигу 2 клубом стал «Осер». «Нант» спасся, набрав на 1 очко больше. До этого вылетели «Анжер», «Труа» и «Аяччо».

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24 комментария

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Кирилл
Понятное дело, что играть и жить в Монако для парня из Калтана - это кайф.

Но надеюсь, что если Головину поступит предложение от хорошей еврокубковой команды, то он примет его не раздумывая.
А то Монако уже который сезон не может себя показать с вполне неплохим составом.
+27
0
+27
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Барсик Юрана
Валить надо
+22
0
+22
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Ann Tretiakova
Ответ Кирилл
Понятное дело, что играть и жить в Монако для парня из Калтана - это кайф. Но надеюсь, что если Головину поступит предложение от хорошей еврокубковой команды, то он примет его не раздумывая. А то Монако уже который сезон не может себя показать с вполне неплохим составом.
ты не был в монако ..Там нет ничего крутого))) та же ницца лучше будет ,как место для жизни) понятно что по сравнению Калтан ..Это вау ... но как человек который увидел пол Европы ,скажу , я бы не хотел жить в монако )
там нет почти ничего для " обычной" жизни...
+13
-3
+10
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che kaif
Ланс если не растащат.зажжет в лч
+6
0
+6
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Кирилл
Ответ manchester united
Комментарий удален модератором
Ага, именно потому что «в Европе не тянет» Головин в Монако третий по голам и второй по результативным передачам )
+4
0
+4
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Антибаскет Поповича
Ответ che kaif
Ланс если не растащат.зажжет в лч
Даже если не растащат, из 4 корзины зажечь будет тяжело. Но дождёмся осени и жеребьёвки.
+3
0
+3
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Ответ Барсик Юрана
Валить надо
Подготовили парня к жизни в рпл и без еврокубков
+2
0
+2
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QWertY
Самые симпатичные команды лиги по игре и ПСЖ попали в ЛЧ. Буду топить за эту лигу в следующем сезоне)
Удачи бандам Тудора и Франка Эйса)
+1
0
+1
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Влад Безруков
Без Сани это команда инвалидов
Слить Тулузе при борьбе за еврокубки
Снова сезон в пустую
+2
-1
+1
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kaka10
Осер - просер
+1
0
+1
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0rbit
Канарейки в Лиге 1, как и говорил 🫡👏🏽

Старая гвардия Блас + Ганаго затащили, у Осере нет таких личностей. Но и разница -10 голов ( а во Франции это главный показатель при равенстве ) давал Нанту успех даже при ничьей. Лансу респект что не слили.
+1
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+1
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Ответ Ann Tretiakova
ты не был в монако ..Там нет ничего крутого))) та же ницца лучше будет ,как место для жизни) понятно что по сравнению Калтан ..Это вау ... но как человек который увидел пол Европы ,скажу , я бы не хотел жить в монако ) там нет почти ничего для " обычной" жизни...
Думаю, Головин может позволить себе и необычную жизнь, другое дело, что лучше бы этого не делал, а то знаем пару таких...
+1
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Антибаскет Поповича
Ответ 0rbit
Канарейки в Лиге 1, как и говорил 🫡👏🏽 Старая гвардия Блас + Ганаго затащили, у Осере нет таких личностей. Но и разница -10 голов ( а во Франции это главный показатель при равенстве ) давал Нанту успех даже при ничьей. Лансу респект что не слили.
На тоненького удержались. Посмотрим, кого на тренерский пост канарейки пригласят летом.
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Виталик Кравченко
Ответ Кирилл
Понятное дело, что играть и жить в Монако для парня из Калтана - это кайф. Но надеюсь, что если Головину поступит предложение от хорошей еврокубковой команды, то он примет его не раздумывая. А то Монако уже который сезон не может себя показать с вполне неплохим составом.
Ещё Тулуза сыграет в Лиге Европы засчёт победы в кубке Франции.
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FilinMD
Ответ Ann Tretiakova
ты не был в монако ..Там нет ничего крутого))) та же ницца лучше будет ,как место для жизни) понятно что по сравнению Калтан ..Это вау ... но как человек который увидел пол Европы ,скажу , я бы не хотел жить в монако ) там нет почти ничего для " обычной" жизни...
На уровне Головина по сравнению с Ниццей есть одно огромное преимущество - нет подоходного налога, это налоговая гавань, а по сравнению с Францией это и вовсе рай)

Тем более до той же Ниццы 25 минут на машине, можно сказать «Монако - пригород Ниццы», вполне можно за всем, чем нужно - ездить в Ниццу и платить при этом 0% налога, сохраняя налоговое резидентство
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Ответ Ann Tretiakova
какую необычную жизнь, бро ) ну рестораны ..пару кафе ок ... торговые центры ? нет ...лухари бутики ...ну ок ,это да ... разнообразия кинотеатров ? нет просто выйти из дома и развеяться ..и окажется что в самом Монако то и сходить почти некуда )
Я ж и говорю, были такие, что нашли ) вообще, это странно мерить, конечно. Кому что, как говорится. Скажем, отсутствие музеев и исторических мест мне бы не понравилось, а кинотеатров - если честно, то за последние лет девять я был там три раза, из них два - на мультиках с детьми ) да и в юности - если затащат )
Щас дома смотрят уже многие
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manchester united
Игорь Новиков обиделся и трет комменты, смешно конечно
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0rbit
Но главный лузер это Лилль с Фонсекой, с таким дном слить ЛЕ, лол. Ренн молодцы 👏🏽

Монако дно без тренера, командной игры и раздевалки, Головин лучший игрок команды объективно. Он, Бен Йедер и Кайо Энрике пытались тащить, и должны уйти.
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donatodonatore
Четыре поражения подряд Монако - яркий показатель развала команды.
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Тимофей Кушнир
Слить все возможности в самом конце, кто ещё так может. Даже то, как Арсенал с Дортмундом слили чемпионаты было не так эпично.
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Ростов-на-Дону
Может Головину расстаться с "Монако" - продать его кому-нибудь.
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manchester united
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