«Реал» объявил об уходе Мариано Диаса. Форвард выиграл 13 трофеев с клубом
Мариано Диас покидает «Реал» в связи с окончанием контракта.
«Реал» хотел бы выразить любовь и благодарность Мариано – футболисту, который был в нашей академии с 2011 по 2016 год и принадлежал основной команде шесть сезонов, за которые выиграл 13 турниров: две Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, два Суперкубка Европы, три Ла Лиги, один Кубок Испании, два Суперкубка Испании.
«Реал» желает ему и его семье удачи на новом этапе», – говорится в заявлении на сайте клуба.
Со статистикой выступлений 29-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
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