«Реал» объявил об уходе Мариано Диаса. Форвард выиграл 13 трофеев с клубом

Теги Реал Мадрид Ла Лига трансферы Мариано Диас Футбол

Мариано Диас покидает «Реал» в связи с окончанием контракта.

«Реал» хотел бы выразить любовь и благодарность Мариано – футболисту, который был в нашей академии с 2011 по 2016 год и принадлежал основной команде шесть сезонов, за которые выиграл 13 турниров: две Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, два Суперкубка Европы, три Ла Лиги, один Кубок Испании, два Суперкубка Испании.

«Реал» желает ему и его семье удачи на новом этапе», – говорится в заявлении на сайте клуба.

Со статистикой выступлений 29-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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Arman Markosyan 25
Уходит эпоха
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Юрий Вепринцев
Жаль легенду!
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Arthurino
Легенда! Помню, как вышел на замену и добил наш бчк за пару касаний
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Фёдор Кузнецов
Всё, хуже новостей уже не будет в этом году
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PokaNeBatya
ошалеть , вот это новость ! как гром средь ясного неба
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Акжан и Дарын
Жаль, что просрал свой шанс стать звездой(( Данные есть, время давали
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Potomok Budulaya
а кто это ?
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Lucky Guy
очередной пассажир, еще бы своего бельгийского друга по лавке
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Перстень Уэстбрука
Реал просто магнит для трофеев
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Хазяин
Спасибо за все легенда
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Футбольный экспертъ
Спасибо за все легенда! До сих пор с теплотой вспоминаю его промах по мячу)
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Михаил Шаповалов
Marca вручила приз "Leyenda" Бензема, а не Мариано, но тем не менее...
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Аскар Атаев
Легенда
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Bull Bull
Жаль этого добрека
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Михаил Шаповалов
Ответ Акжан и Дарын
Жаль, что просрал свой шанс стать звездой(( Данные есть, время давали
И Зидану обещал выиграть золотой мяч. Правда это было, когда он ещё за кантеру играл)
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Moscwow
Ответ Potomok Budulaya
а кто это ?
Тот, кто за минуту на поле мог унизить проект Негрейры
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