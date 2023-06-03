Малком с 23 голами стал лучшим бомбардиром РПЛ-2022/23, Промес – второй с 20 мячами

Малком стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ по итогам сезона-2022/23.

Вингер « » забил 23 гола в завершившемся чемпионате.

Второе место в списке бомбардиров занял полузащитник « » . На его счету 20 голов.

Третьим стал из ЦСКА, забивший 19 мячей.

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