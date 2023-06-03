Малком с 23 голами стал лучшим бомбардиром РПЛ-2022/23, Промес – второй с 20 мячами
Малком стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ по итогам сезона-2022/23.
Вингер «Зенита» забил 23 гола в завершившемся чемпионате.
Второе место в списке бомбардиров занял полузащитник «Спартака» Квинси Промес. На его счету 20 голов.
Третьим стал Федор Чалов из ЦСКА, забивший 19 мячей.
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Соберись и будь мужиком хоть раз в жизни.
Отдыхай и ждём в Петербурге в новом сезоне 😉
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Если наркобарыга даже пендаль забить не может то виновата лига и заговор судей
Победы в финале!!!