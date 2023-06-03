Малком с 23 голами стал лучшим бомбардиром РПЛ-2022/23, Промес – второй с 20 мячами

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия рейтинги Квинси Промес Малком Федор Чалов Футбол

Малком стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ по итогам сезона-2022/23.

Вингер «Зенита» забил 23 гола в завершившемся чемпионате.

Второе место в списке бомбардиров занял полузащитник «Спартака» Квинси Промес. На его счету 20 голов.

Третьим стал Федор Чалов из ЦСКА, забивший 19 мячей.

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31 комментарий

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Зелёный гопник
Ответ Красная стрела
Конечно. Не царское дело до конца сезона с командой быть. Это только миллеровские крепостные обязаны.
Хватит ныть!
Соберись и будь мужиком хоть раз в жизни.
+46
-6
+40
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Человек из футбола
в одну калитку, при чем учитывая, что после оформления чемпионства он в отпуск улетел
+46
-9
+37
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Deca
Малком не играя последние туры становится лучшим
+29
-5
+24
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ЛоуренсАравийский
Ответ Красная стрела
Конечно. Не царское дело до конца сезона с командой быть. Это только миллеровские крепостные обязаны.
горит, что даже с такой подачкой от Малкома барыга не воспользовался и не отметился в двух последних матчах с командами из стыков?
+17
-4
+13
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ТрактоПоктер
Русский Бомбардир !
+12
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+12
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ZarvuR2020
Ответ Красная стрела
Конечно. Не царское дело до конца сезона с командой быть. Это только миллеровские крепостные обязаны.
Дал фору барыге в четыре игры, но тот всё равно не вывез
+13
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+12
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Зелёный гопник
Малки оставайся!!!
Отдыхай и ждём в Петербурге в новом сезоне 😉
+9
-1
+8
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ТрактоПоктер
Ответ ЛоуренсАравийский
горит, что даже с такой подачкой от Малкома барыга не воспользовался и не отметился в двух последних матчах с командами из стыков?
Барыга
ахахахах
+7
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Дмитрий9779
Мало того что больше всех забил,так ещё и красивых голов много,молодец отец,заслуженно лучший!
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Антон Лукашов
Это Малком ещё не начинал!
+6
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BaltikaSPb
Ответ Alex Alex
лига щас на уровне 1992-1995 неудивительно, что всякие разные рекорды бьются
Ну конечно, все дело в лиге
Если наркобарыга даже пендаль забить не может то виновата лига и заговор судей
+6
-1
+5
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Антон Лукашов
Ответ Красная стрела
Конечно. Не царское дело до конца сезона с командой быть. Это только миллеровские крепостные обязаны.
Не расстраивайся!
+5
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Gibraltar
Малком красава 🔥🔥🔥
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Alex-San
С одной стороны Малкому крупно повезло, во многих моментах. Особенно с ранним удалением у Крыльев. С другой он не играл в 4-х турах. Так что заслужено лучший.
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Пинающий Достоинства
Круто накидал конечно
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Marienburg
Ответ Красная стрела
Конечно. Не царское дело до конца сезона с командой быть. Это только миллеровские крепостные обязаны.
"Не царское дело до конца сезона с командой быть" про Соболева или бывшего босса с подстилкой?
+3
0
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Alex_07.
Ах, как же это было мощно! Красавец, что сказать)
+3
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Сергей Жарковский
Малком лучший в РПЛ!👍
+2
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.ru
зря Федотов сегодня Фёдора так рано снял с игры... надо было дать ему шанс забить двадцатый
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Alamarrr
Федора с личным рекордом!

Победы в финале!!!
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Marienburg
Но Шмаров назовёт лучшим уголовника, ибо "мы Спартак, а вы помёт"
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Vastichh
Ответ Антон Лукашов
Не расстраивайся!
Да не, пусть расстраивается, таким как он только страдать))
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Дмитрий9779
Ответ Красная стрела
Конечно. Не царское дело до конца сезона с командой быть. Это только миллеровские крепостные обязаны.
Вообще-то человек улетел к новорожденному сыну,это ли не причина?Он сделал много для клуба-клуб отплатил тем же,так и должно быть
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Игорь М.
Ответ tolstiy
уходит он к сожалению, клаудиньо тоже. малколм в европу, а клаудиньо в палмейрес....
им бы обоим в Европу!)
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