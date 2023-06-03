Гвардиола выиграл 34-й трофей в тренерской карьере и 13-й – за 7 лет в «Ман Сити»
Пеп Гвардиола выиграл 34-й трофей в карьере тренера.
«Манчестер Сити» под руководством каталонского тренера взял Кубок Англии, обыграв «Манчестер Юнайтед» в финале – 2:1.
Пеп ранее выиграл 14 трофеев, возглавляя «Барселону», затем стал обладателем еще 7 титулов, когда был главным тренером «Баварии».
С английским клубом Гвардиола выиграл 13-й трофей за семь лет.
Пеп пять раз становился чемпионом Англии.Также он выиграл четыре Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии и два Кубка Англии.
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Пеп - магнит для трофеев:)
Их реально боятся )))