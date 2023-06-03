Гвардиола выиграл 34-й трофей в тренерской карьере и 13-й – за 7 лет в «Ман Сити»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии бундеслига Германия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола выиграл 34-й трофей в карьере тренера.

«Манчестер Сити» под руководством каталонского тренера взял Кубок Англии, обыграв «Манчестер Юнайтед» в финале – 2:1.

Пеп ранее выиграл 14 трофеев, возглавляя «Барселону», затем стал обладателем еще 7 титулов, когда был главным тренером «Баварии».

С английским клубом Гвардиола выиграл 13-й трофей за семь лет.

Пеп пять раз становился чемпионом Англии.Также он выиграл четыре Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии и два Кубка Англии.

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70 комментариев

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Отец Абду
Лучший тренер в 21 веке, как минимум...

Пеп - магнит для трофеев:)
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Ignazio DE Alter
лучший тренер современности
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blaugrano
Гвардиола - синоним успеха. И дело не в том, что он трофеи с аномальной частотой выигрывает. А то, как играючи и качественно его команды это делают.
+32
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Alexlagodny
Молодец, но надо поздравить девчонок Барсы. Одновременно с матчем МС и МЮ проходил финал женской ЛЧ и Барса победила!!!!!!!🍾🥂
+25
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Universal1000
10-ый раз уже наказал красный мешок. И это только с Сити.) А уж что он делал с ними до... После Реала, Арсенала и Челси любимая игрушка и вещь короче.
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Zap2k5
Ответ Alexlagodny
Молодец, но надо поздравить девчонок Барсы. Одновременно с матчем МС и МЮ проходил финал женской ЛЧ и Барса победила!!!!!!!🍾🥂
Девки там - Машина. Как мужская барса 10тилетней давности.
Их реально боятся )))
+12
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Eduard Rastryopin
Пеп лучший просто потому,что не останавливается в развитии.
+14
-3
+11
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Vitto
Ответ Ivan Balashov
Не факт. Есть Моуринью, есть Анчелотти, есть Зидан.
У Жозе и Карло куча провалов, Зидан это темная лошадка.
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Zap2k5
Ответ blaugrano
Гвардиола - синоним успеха. И дело не в том, что он трофеи с аномальной частотой выигрывает. А то, как играючи и качественно его команды это делают.
Да и отмосферу вокруг себя всегда позитивную создает, что тоже немалая часть успеха )) он синоним позитива, так же как Моуриньо - синоним негатива и токсичности 😎
+7
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+7
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benjamin92
Ответ Отец Абду
Лучший тренер в 21 веке, как минимум... Пеп - магнит для трофеев:)
это настолько очевидно, что даже Андрей Хенто не стал ничего писать )
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Андрей Хенто
Великий.
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Va_BanK
Некоторые скажут что в концовке Сити сдал, но даже если бы МЮ сравнял (кстати удивили, не ожидал такого открытого футбола в стиле Ливерпуля 2018-20) сомневаюсь что они смогли бы выдержать овертайм. Никакого автобуса, пусть и поначалу МЮ хромал но отыграли достойно. Сити с победой!
+5
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G_Batigol
Ответ Vitto
У Жозе и Карло куча провалов, Зидан это темная лошадка.
У папа Карло кроме ЛЧ все печально
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Stannis_Baratheon
Ответ Сергей Никитин
Смешно. Посчитай сколько трофеев выиграли Барса и Бавария до Пепа и после него. А что казаться МС то при таком колличестве денег влитых в клуб после прихода Пепа посчитай сколько трофеев завоевал тот же ПСЖ за это время и Бавария после ухода Пепа. Главным мерилом трофеев для таких клубов(по уровню влитых туда денег) может быть только колличество выиграных ЛЧ ради них хозяева и вливают большие деньги.
такую лютую чушь ты пишешь, это просто ужас. Даже Должуня и Ригоберка такую херню не несут.
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Большое сердце Неймара
У Пепа слезы радости на лице.крутое зрелище
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Виктор Кашшаи
Изи требл для Сити
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Iamliam
Если выиграет требл, то будет лучшим тренером в 21 веке, если не в истории. Просто мощь! 🧑‍🦲✨
+6
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Михаил1970
Еще 17 трофеев будучи футболистом взял.
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Экспертное мнение
Ответ Vitto
У Жозе и Карло куча провалов, Зидан это темная лошадка.
Зидан - это прокаченная версия Ди Маттео
+4
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barca1899messi
Ответ benjamin92
это настолько очевидно, что даже Андрей Хенто не стал ничего писать )
Зато Ваня Балашов высказался🤣🤣🤣
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zamzam
Просто обязан брать ЛЧ в этом году, без нервов вынос 5-0 было бы шикарно
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Михаил Пуговкин
А где новость о победе женской Барселоны в финале ЛЧ
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Лучший тренер!💙👏
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Dastan Zhapar Uulu
Великий Сити Пепа войдет в историю
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Роналду плачет
Ответ Ignazio DE Alter
лучший тренер современности
Самый стабильный. Просадки по результатам есть у всех тренеров, но у Пепа они минимальны. А в сравнении с некоторыми другими тренерами кажется что спадов вообще нет))
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