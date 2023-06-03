«Уфа» опустилась из РПЛ во Вторую лигу за два сезона. «Велес» тоже вылетел из Первой лиги

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Уфа Велес Футбол

«Уфа» вылетела во Вторую лигу.

Клуб из Башкортостана уступил «Кубани» в заключительном туре Мелбет Первой лиги (1:2). По итогам сезона «Уфа» заняла 16-е место в турнирной таблице и вылетела из турнира. 

Таким образом, уфимцы опустились из высшего дивизиона России в третий по силе за два сезона – команда вылетела из РПЛ в Первую лигу  в прошлом году. 

Также шансов на выживание в Первой лиге сегодня лишился «Велес», проигравший «Балтике» (1:2). Московский клуб занял 15-е место в турнирной таблице.

Ранее из Первой лиги вылетели «Волга» и «Краснодар-2». 

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36 комментариев

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Уся Ваткин
Велес вылетел в Сарсфилд
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error505
Из князей ЛЕ в грязи ПФЛ. Жаль, что все так сложилось....
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Михаил
Слава Газизову. Это было сложно, но ему удалось!
+40
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16TH STATE
едем едем в соседнее село на дискотеку))) время расставило всё на свои места
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Albert Rrahmani
Ответ Игорь Новиков
Сейчас бы винить Газизова за то, что брошенная властями команда вылетела.
шамиль эту самую власть яро поддерживает, так что не нужно их здесь делить.
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Recreated
Зато Газизов разбогател!
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ДаняЖигулёвск
шамилька как дела? урунов как? подорожал?
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i.ivanov...russia.dca......
жаль, Газизов в Спартаке не остался. Перспективный менеджер
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timo49
почему 2 года? 1 год и 6 дней
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космонавт на дереве
Ну что, помогли вам эти 2 очка которые у махачкалинского Динамо забрали?
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Recreated
Ответ Онопко2
Уфа всё-таки клуб, представляющий большой регион. А вот Велес, что это за клуб, кто его болельщики, кроме его владельцев? А Родина, попавшая в стыки и рвущаяся в вышку?
Уфу кормят власти, а Велес с Родиной частные клубы!
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igor.igorev
Вернулись туда где по жизни играли. Всё закономерно.
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Онопко2
Уфа всё-таки клуб, представляющий большой регион. А вот Велес, что это за клуб, кто его болельщики, кроме его владельцев? А Родина, попавшая в стыки и рвущаяся в вышку?
Родина - это сеть продаж хлама фикс прайс
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Онопко2
Ответ Recreated
Уфу кормят власти, а Велес с Родиной частные клубы!
То есть для Вас предпочтительнее, чтобы в РПЛ были Родина и Велес вместо, например, Факела и Крыльев Советов? Судьба частного клуба Точно не беспокоит?
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16TH STATE
Ответ Q1W2E3A!S!D!
фанат рубина?
да
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Игорь Новиков
Ответ Albert Rrahmani
шамиль эту самую власть яро поддерживает, так что не нужно их здесь делить.
Это другой вопрос. Но он не во власти и сам клуб содержать не может.
+2
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Онопко2
Причем здесь футбол? Тетки-продавщицы Фикс-прайса болеют за этот клуб?
Владелец фикс прайс - владелец ФК Родина
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Полиграфист
Ответ Михаил
Слава Газизову. Это было сложно, но ему удалось!
Ага, нашли виновного! А что это вы год назад об не говорили? Поверьте, Газизову нет резона гробить команду. Он не для этого горбатился всю жизнь
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Mohnatiy
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
На их месте должен был быть Спартак 🤷🏼‍♂️
МЕЧТАЙ МЕЧТАЙ
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dmitry.tchidakin
Не нужно было связываться с Федуном.
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Рав. Зильберман
К сожалению уфа вынуждена уступить таким футбольным городам как воронеж, калининград, та тот же владикавказ. В городе где лига европы не собирает полный стадион футбольная команда не нужна увы
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Генадий Филимонов
Газизову бы стоило командой заниматься, а не по судам бегать
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Goshish
Когда продавали Зину, то Шамиль тут был гигачед-директором, у которого надо учиться московским и прочим бюджетным клубам... Теперь "оказалось", что во всем виноват Шамиль.
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BORGOMI
Спасибо Уфе за качественные игроков в РПЛ, но похоже, что команде конец в итоге
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Станнис Баратеон
Эх, Велес вроде недавно за стыки боролся
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