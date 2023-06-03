«Уфа» опустилась из РПЛ во Вторую лигу за два сезона. «Велес» тоже вылетел из Первой лиги
«Уфа» вылетела во Вторую лигу.
Клуб из Башкортостана уступил «Кубани» в заключительном туре Мелбет Первой лиги (1:2). По итогам сезона «Уфа» заняла 16-е место в турнирной таблице и вылетела из турнира.
Таким образом, уфимцы опустились из высшего дивизиона России в третий по силе за два сезона – команда вылетела из РПЛ в Первую лигу в прошлом году.
Также шансов на выживание в Первой лиге сегодня лишился «Велес», проигравший «Балтике» (1:2). Московский клуб занял 15-е место в турнирной таблице.
Ранее из Первой лиги вылетели «Волга» и «Краснодар-2».
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