Сергей Карякин: «Я отказался играть на Кубке мира. Либо ты выступаешь без флага и гимна, либо пропускаешь соревнование и сохраняешь свое лицо»

Теги ФИДЕ турнир претендентов Кубок мира Сергей Карякин Политика Шахматы

Сергей Карякин объяснил свой отказ от участия в Кубке мира по шахматам.

Турнир пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа. Российский гроссмейстер входил в предварительный список игроков.

«Я отказался играть на Кубке мира. И не жалею. Потому что либо ты выступаешь без флага и гимна, либо пропускаешь соревнование и сохраняешь свое лицо.

При этом турнир для меня очень значимый, я всегда очень удачно на нем выступаю. Выигрывал его в Баку в 2015-м, на последнем Кубке мира в Сочи дошел до финала, что дало мне право принять участие в кандидатском форуме (турнире претендентов – Sports.ru), откуда меня выбросили за мое отношение к политике родной страны.

Более того, я единственный шахматист, который четыре раза доходил до полуфинала – это является на данный момент абсолютным рекордом. Так что Кубок мира – один из моих любимых турниров. Но принципы мне дороже», – написал Карякин в колонке для «СЭ».

«На данный момент я отойду от турнира, где не могу представлять свой флаг (и гимн в случае победы). Для меня это особенно важно и актуально, поскольку я всей душой со своей страной.

Я езжу в прифронтовые зоны, разговариваю с людьми. Что я им скажу? «Вы тут пока повоюйте за Родину, а я поиграю без флага»? Поэтому пока Россия не будет восстановлена в спорте во всех правах, смысла говорить об этом нет», – добавил он.

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26 комментариев

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Бальзам Биттнера
Он уже не шахматист в первую очередь, а пропагандист
+62
-12
+50
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Sergio19882007
Как можно сохранить то,чего нет)
+37
-11
+26
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nicckk
а на что жить проф спортсменам Серёженька? в России на соревнованиях много не заработаешь. это ты у нас дотационный так сказать товарищ, а другие нет и как быть?
+20
-5
+15
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Роман
К депутатскому мандату готов)
+19
-7
+12
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Антон
Ответ Бальзам Биттнера
Он уже не шахматист в первую очередь, а пропагандист
Он просто глуп. Уверен, что он верит во всё, что несёт. Как и депутат Певцов. Типаж "Наташа Поклонская".
+15
-8
+7
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Заборостроитель
Жест доброй моли?
+9
-3
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Вечно в бане
Ответ Бальзам Биттнера
Он уже не шахматист в первую очередь, а пропагандист
Он шахмагандист. (Извините).
+9
-3
+6
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Федя Букин
Ответ nicckk
а на что жить проф спортсменам Серёженька? в России на соревнованиях много не заработаешь. это ты у нас дотационный так сказать товарищ, а другие нет и как быть?
Утром на завод, вечером на стадион
+5
-1
+4
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Fullhouse
Ну правильно, зачем ему играть в шахматы и проигрывать, когда можно трындеть про какое-то лицо, прикрываясь флагом и гимном чужой для него страны😆
+11
-8
+3
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Вадим Япаев
Риторика этих голосов одна и так же. Пройдет время и мы увидим массовое производство новых лиц.
+2
0
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Евгений Соболев
Лицо Карякина теперь "Торговая марка"?
+2
-1
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havoc3
Ответ Бальзам Биттнера
Он уже не шахматист в первую очередь, а пропагандист
То есть любой человек с гражданской позицией, и с кем ты не согласен в первую очередь пропагандист.
+22
-21
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VMX1389
Ответ nicckk
а на что жить проф спортсменам Серёженька? в России на соревнованиях много не заработаешь. это ты у нас дотационный так сказать товарищ, а другие нет и как быть?
Ну так всегда, кто у кормушки, они будут все это нести, политики на то и политики, чтоб популистскую ерунду нести, практически ничем не рискуя, и за других решать что им и как делать
+7
-6
+1
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Gildas
От создателей, если мы играли на чемпионате мира по хоккею, то выиграли бы на 146%
Если бы я играл на кубке мира, то выиграл бы чемпионат вселенной по шахматам😌
+6
-6
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Алекс Ну
Уважуха! Не достаёт в наше время, людей с принципами.
+5
-5
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Veld
Ответ havoc3
То есть любой человек с гражданской позицией, и с кем ты не согласен в первую очередь пропагандист.
бодро приплетаешь
+11
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