Абаскаль после 0:1 с «Крыльями»: «4:0 в пользу «Спартака» могло быть к 17-й минуте»
Гильермо Абаскаль считает, что «Спартак» создал много моментов в игре с «Крыльями Советов».
В 30‑м туре Миг РПЛ красно-белые проиграли «Крыльям» со счетом 0:1 и завоевали бронзовые медали РПЛ.
– Не получилось забить, какая главная причина?
– Мы создавали моменты, их было много. На отрезке 17 минут мы создали 7 моментов, но не смогли поразить ворота соперника. Трудно назвать причину, что можно сделать больше?
Мы создаем много моментов. Нам нужно подумать, каждому необходимо проанализировать себя, но в футболе так, кто забивает – тот побеждает.
– Удивили ли вас «Крылья Советов»?
– Сюрпризов не было, по истечении 17 минут могло быть 4:0 в нашу пользу, о каком сюрпризе можно говорить? – заявил тренер «Спартака».
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И брать Мостового - заслужил. Как раз к началу чемпа лицуху получит
Похоже, проблема системная.
имея нормальных нападающих играет в непойми во что.
следующий сезон все покажет но предчувствую увольнение как обычно.
А вот по игрокам все сложно.
Хлусевич с завышенным чсв регулярно пожарит.
Промес в который раз порет пенальти. Ну нет надёжности - не бей.
Ну и джикия, капитан е-моё. Позорище бородатое, получить 2 карточки сидя на скамейке - такого я не видал ещё.