Абаскаль после 0:1 с «Крыльями»: «4:0 в пользу «Спартака» могло быть к 17-й минуте»

Гильермо Абаскаль считает, что «Спартак» создал много моментов в игре с «Крыльями Советов».

В 30‑м туре Миг красно-белые проиграли «Крыльям» со счетом 0:1 и завоевали бронзовые медали РПЛ.

– Не получилось забить, какая главная причина?

– Мы создавали моменты, их было много. На отрезке 17 минут мы создали 7 моментов, но не смогли поразить ворота соперника. Трудно назвать причину, что можно сделать больше?

Мы создаем много моментов. Нам нужно подумать, каждому необходимо проанализировать себя, но в футболе так, кто забивает – тот побеждает.

– Удивили ли вас « »?

– Сюрпризов не было, по истечении 17 минут могло быть 4:0 в нашу пользу, о каком сюрпризе можно говорить? – заявил тренер « ».

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