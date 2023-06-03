Абаскаль после 0:1 с «Крыльями»: «4:0 в пользу «Спартака» могло быть к 17-й минуте»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль считает, что «Спартак» создал много моментов в игре с «Крыльями Советов».

В 30‑м туре Миг РПЛ красно-белые проиграли «Крыльям» со счетом 0:1 и завоевали бронзовые медали РПЛ. 

– Не получилось забить, какая главная причина?

– Мы создавали моменты, их было много. На отрезке 17 минут мы создали 7 моментов, но не смогли поразить ворота соперника. Трудно назвать причину, что можно сделать больше?

Мы создаем много моментов. Нам нужно подумать, каждому необходимо проанализировать себя, но в футболе так, кто забивает – тот побеждает.

– Удивили ли вас «Крылья Советов»?

– Сюрпризов не было, по истечении 17 минут могло быть 4:0 в нашу пользу, о каком сюрпризе можно говорить? – заявил тренер «Спартака». 

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122 комментария

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Dmitry_1986
Провалил 2 часть сезона, и вместо борьбы с Зенитом за титул, отдал втрое место ЦСКА теряя очки с командами из второй восьмёрки.
+123
-9
+114
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Не уверен!!
У Спартака куча игроков в атаке, но забиваем ноль. О чем говорить?
+56
-5
+51
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ARIK2
Где то уже слышал…вспомнил, после каждого матча после перерыва
+53
-6
+47
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dreamstep
Химки тоже могли выиграть ЛЧ в этом сезоне.
+40
-4
+36
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Петр Васильев
Рыжего шарлатана надо увольнять, а то он в футбол только 17 минут играет.
И брать Мостового - заслужил. Как раз к началу чемпа лицуху получит
+33
-11
+22
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Мовсар Германия
кто в курсе, рыжий после матча вновь убежал в раздевалку?
+24
-3
+21
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Архитектор Мендисабаль
А по истечении 27 минут 13:0.
+21
-1
+20
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newwaver
У команды явные проблемы с дисциплиной. Соболев, дающий уроки анатомии, Джикия что-то поясняет судье на красную карточку, Промес не забивает очередной пенальти. Ну не его это дело, понятно же.
Похоже, проблема системная.
+18
0
+18
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Сергей Жарковский
Ответ Мовсар Германия
кто в курсе, рыжий после матча вновь убежал в раздевалку?
Может понос?
+19
-1
+18
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Dmitry_1986
Ответ Александр Каретников
так и есть + постоянные смены составов это просто мрак. имея нормальных нападающих играет в непойми во что.
Я кстати так и не понял во что он хочет играть. Постоянно что то ищет, но платит клуб за это очками.
+13
-3
+10
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fil_spb
Это что-то из серии "пятитурового чемпионства". Оспартачился испанец. В начале сезона такую чушь вроде не озвучивал.
+17
-7
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Александр Каретников
Ответ Dmitry_1986
Провалил 2 часть сезона, и вместо борьбы с Зенитом за титул, отдал втрое место ЦСКА теряя очки с командами из второй восьмёрки.
так и есть + постоянные смены составов это просто мрак.
имея нормальных нападающих играет в непойми во что.
+16
-6
+10
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riverman1980
Лучше всего про Абаскаля сказал Федотов: "Что то там прыгало" ))
+20
-11
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Kanan Jarrus
рыжий физ-рук только и может ныть
+15
-6
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Александр Каретников
видимо мы смотрели разные матчи и нашего Рыжего понесло в нету степь..
следующий сезон все покажет но предчувствую увольнение как обычно.
+12
-3
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SMART789
испашка плывет полгода, все продолжают делать вид, что это шоколад
+14
-6
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Зубы Дзюбы
Ладно, Абаскаль. 1й сезон, бывает.

А вот по игрокам все сложно.
Хлусевич с завышенным чсв регулярно пожарит.
Промес в который раз порет пенальти. Ну нет надёжности - не бей.

Ну и джикия, капитан е-моё. Позорище бородатое, получить 2 карточки сидя на скамейке - такого я не видал ещё.
+7
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Доктор Верховцев
Цикл завершается?
+6
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Aleksey Novikov
Слабый чемпионат, слабый Спартак, тренер тоже под стать.
+8
-2
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Vladvenk
Ответ dreamstep
Химки тоже могли выиграть ЛЧ в этом сезоне.
Как и в каждом своем сезоне.
+8
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Очки Дани Алвеса
А у меня могло быть 3 ноги с рождения, однако судьба предпочла Лукаку
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Ебздрогыч
Вспоминается анекдот от Газзаева, про виртуально и реально
+7
-2
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a2wai
Помогите Абаскалю найти его 4-0 к 17 минуте.
+6
-1
+5
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Jacek Suomilinen
Ответ Архитектор Мендисабаль
А по истечении 27 минут 13:0.
боюсь представить какой счëт мог бы быть к концу матча!
+4
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Karl_Ivanovich
Ответ Jacek Suomilinen
боюсь представить какой счëт мог бы быть к концу матча!
Это очень просто - 21:0 при таком уровне "логического мышления" как у этого рыжего.
+5
-1
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