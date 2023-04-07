Лэмпард вернулся в «Челси», «Спартак» против «Акрона» в Кубке, «Краснодар» выбил «Ростов», новые скандалы в «ПСЖ», Овечкин выиграл голосование «100 лучших спортсменов» и другие новости

1. Лэмпард вернулся в «Челси» – его назначили главным тренером до конца сезона. Руководство верит, что у Фрэнка есть план, сам англичанин в своих силах уверен. Календарь у лондонцев просто убийственный. По завершении сезона «Челси» назначит нового тренера: есть варианты и в Европе, и в Южной Америке.

2. Определились пары второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России: «Спартак» встретится с «Акроном», а «Краснодар», который выбил «Ростов» по пенальти, сыграет с «Крыльями». Не запутались в сетке? Мы все разобрали.

3. Ни дня без скандалов в «ПСЖ»: Мбаппе раскритиковал видео для фанатов, где из всех игроков команды сняли только его. Килиану надоело, что его считают игроком, ставящим себя выше команды. Взбудоражился даже президент парижан. Дюгарри считает, что Мбаппе своей реакцией добился обратного эффекта, лишь сильнее укрепив мнение о вмешательстве в нефутбольные дела «ПСЖ».

В тоже время часть игроков «ПСЖ» недовольна Кристофом Гальтье из-за его отношения к Лионелю Месси и другим звездам, которые избегают критики тренера. Руководство «Барсы» организовали кричалки фанатов в честь аргентинца, и Лео призывы «Камп Ноу» услышал. Есть вероятность, что Месси действительно выставят на трансфер летом.

4. Овечкин победил в голосовании «100 лучших спортсменов в истории России», опередив Шарапову и Исинбаеву. Полностью рейтинг изучайте здесь. Евгений Кафельников топ-10 не оценил, Александр Шмурнов считает, что Овечкин должен быть на предпоследнем месте.

5. Помощник Путина Левитин дал ответы на три важных спортивных вопроса. Во-первых, никакие дальнейшие реформы Fan ID не планируются. Во-вторых, Россия не пойдет на условия, если с наших спортсменов потребуют расписки насчет СВО. Третий момент – РФС нет смысла идти в Азию, если АФК будет выполнять рекомендации МОК.

6. В Кубке Гагарина ЦСКА всухую победил СКА и вышел вперед в серии – 2-1. Рейедеборн сделал шатаут, Ротенберг отправил Гусева в запас по ходу матча.

7. Виктория Сливко выиграла марафон на чемпионате России по биатлону в Увате.

8. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Монреалю» (2:6), Овечкин не забил в 4-й игре подряд. «Тампа» была разгромлена «Айлендерс» (1:6), единственный гол на счету Кучерова. «Рейнджерс» уступили «Сент-Луису» (2:3 ОТ), Тарасенко набрал 1+1 в первом матче против бывшей команды. Все результаты дня – здесь.

9. Аргентина возглавила рейтинг ФИФА, Франция – 2-я, Бразилия – 3-я, Россия – 37-я.

10. НБА. «Филадельфия» проиграла «Майами» дома с разницей «минус 28» и другие результаты.

11. Александр Емельяненко задержал вылет самолета Екатеринбург-Москва. Он был пьян и матерился.

12. Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф стал миллиардером.

Цитаты дня

Эмильен Жаклен: «Мне не хватает россиян и белорусов на Кубке мира. Я бы счел правильным вернуть их к Олимпиаде-2024 в Париже»

Журналист Риоло о Месси в «ПСЖ»: «Растворившийся на поле, призрак, Каспер. Какие воспоминания о нем останутся у фанатов? Какой след он оставит после себя? Ничего, ноль»

Эдуард Латыпов: «Fan ID ввели из-за того, что болельщики часто дерутся. Раз человек проходит на стадион и есть его данные, вряд ли он будет обезьянничать»

Просвирнова о переходе в Данию: «Я очень люблю Россию, горжусь ей, я патриот. Но сейчас переход – единственно правильное решение»

Будаков о воспитании: «Сейчас детям разрешают плакать, не скрывать эмоции. У нас было так: обидели – дай сдачи, если большие, то кирпичом»