  • Глушаков о пенальти в ворота «Спартака»: «Футбол с ВАР превращается в балет – бред такие ставить. Ценность игры чуть-чуть пропадает, одни скандалы с ВАР»
17

Глушаков о пенальти в ворота «Спартака»: «Футбол с ВАР превращается в балет – бред такие ставить. Ценность игры чуть-чуть пропадает, одни скандалы с ВАР»

Денис Глушаков заявил, что футбол превращается в балет с системой ВАР.

ЦСКА обыграл «Спартак» (3:2) в матче 11-го тура Мир РПЛ. На матче работала бригада судей во главе с Артемом Чистяковым.

В первом тайме в ворота красно-белых был назначен пенальти из-за контакта Жедсона Фернандеша с ногами Алеррандро.

– Пенальти в ворота «Спартака» вызвал споры.

– Бред в таком матче ставить такие пенальти, я бы не назначил.

С ВАР футбол потихоньку превращается в балет, потому что мы привыкли, что защитники бьют нападающих, пожестче играют, цепляют, идет мужская борьба.

Сейчас же все защитники перестраховываются, руки убирают, не хватают. Никто не понимает, поставят пенальти или не поставят, потому что у всех судей трактовки разные.

Ценность игры в футбол чуть-чуть пропадает, раньше было интересно посмотреть на симуляции футболистов, обманет судью или нет. Максим Бузникин отличался этим (смеется).

Гол Диего Марадоны рукой до сих вспоминают все, и это здорово, что такой эпизод был в мировом футболе.

А сейчас только одни скандалы получаются с этим ВАР, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.

Как вам дерби?15467 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
