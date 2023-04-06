«Челси» назначил Лэмпарда и. о. главного тренера до конца сезона
«Челси» объявил о возращении Фрэнка Лэмпарда на пост тренера
Англичанин назначен исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.
Недавно стало известно, что экс-полузащитник «синих» проведет первую тренировку уже сегодня. Лэмпард будет руководит командой уже 8 апреля в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном».
Сообщалось, что в штаб Лэмпарда войдут Эшли Коул, Джо Эдвардс и Крис Джонс. Они вместе работали и во время первого этапа Фрэнка в «Челси» (2019–2021), и в «Эвертоне».
😱 Лэмпард возвращается в «Челси». Зачем? А как же другие кандидаты?
Так запомните,, задержится на пару сезонов
Уверен, Фрэнк сможет улучшить микроклимат в команде, добавит ментальной свежести.
А это то, что нужно Челси больше всего в этой ЛЧ.
Удачи, Легенда!
Выиграл больше, чем все игроки арсенала и тотенщита в 21 веке вместе взятые 👑