«Челси» назначил Лэмпарда и. о. главного тренера до конца сезона

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Футбол

«Челси» объявил о возращении Фрэнка Лэмпарда на пост тренера

Англичанин назначен исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.

Недавно стало известно, что экс-полузащитник «синих» проведет первую тренировку уже сегодня. Лэмпард будет руководит командой уже 8 апреля в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном».

Сообщалось, что в штаб Лэмпарда войдут Эшли Коул, Джо Эдвардс и Крис Джонс. Они вместе работали и во время первого этапа Фрэнка в «Челси» (2019–2021), и в «Эвертоне».

😱 Лэмпард возвращается в «Челси». Зачем? А как же другие кандидаты?

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108 комментариев

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Любезный Коссутий
ну, ниже 11-го места даже Фрэнки вряд ли сможет опустить наш Челси. так что, Боели практически ничем не рискует
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Алексей Куликов
Боули не сказали, что Тухель уже не безработный, и снова финт с заменой Лэмпарда на Тухеля не выйдет?
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Max Bochkov
"ОН ТУТ! ОПЯТЬ! ОН ВСЮДУ, ВАШУ МАТЬ! РОЙ КЕЕЕЕНТ! РОЙ КЕЕЕЕЕНТ!"
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CopaAmerica
А так можно было?)) почему др клубы не назначают с испытательным сроком?
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Озил, озю и буду озить
Единственный способ для Лэмпарда не вылететь из АПЛ))
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TravenS
Бред полный. Вот как за предсезонку новый тренер должен разобраться со 100500 футболистов и отсеять ненужных?
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B@SS
Владельцы просто налаживают отношения с болельщиками, результатов не жду, но приятный Хэппи Энд сезона обеспечен )
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Питер Пэн
Ответ Александр Данилов
В комментариях какие-то нытики. Все, видимо, забыли, что в начале он хорошо справлялся(и тренера месяца получал). Учитывая, что большинство состава осталось таким же, то не полностью это его вина. Проблема самого состава, которые даже при Тухеле начали разваливаться (привет Жоржиньо). Надеюсь, 2 шанс он не упустит. В Эвертоне он провалился, но там, как видно, и без него этот коллектив-дно полное.Я не фанат Челси, но слежу иногда, и возвращение легенды это правильно. И те, кто пишут про нового тренера. А вы не думали, что тут надо половину состава выкидывать из команды, а при другом тренере не станет лучше. Команда, как Ливерпуль и Тоттенхэм нуждается в перестройке
Так это не нытики, а хейтеры синих, которым в радость нынешние неудачи. Настоящие фаны прекрасно помнят ту сложную ситуацию, в которой Фрэнки принял команду и вряд ли имеют к нему какие-то претензии. Увольнение же означало, что синим нужен более опытный тренер, способный принести трофеи. При Абрамовича эта схема работала практически без сбоев.
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Russian Horse
Жаль, поздновато назначили, а так был бы шанс приложить физручью руку к вылету сразу двух клубов из АПЛ, бгг
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Алар
В Челси пожар! Верните Абрамовича))
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bm
Неплохо справлялся с ограниченным ресурсом в Челси. Интересно как будет справляться с излишним ресурсом сейчас?
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QUIKSILVER
Ответ Ярик01
Как временная фигура годится. Но летом нормального тренера искать.
Летом назначат Покетино 🤣
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Алексей Минин
Ответ Los Galácticos
Наверное Боули впечатлила его работа в Эвертоне.
Отредактировал комментарий по-тихому :)))
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bm
Ответ London.is.blue
Тут многие угорают, а именно он раскрыл Маунта, Джеймса, Томори, Абрахама за короткий период, дав им шанс показать себя на высоком уровне.
Потому что Челси был в трансферном бане, а Азара уже продали. Поэтому обратили внимание на воспитанников
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aleks.alex.vasilev@mail.ru
Значит в новом сезоне рулить Челси будет Нагель...не плохая история.
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MURA
Ответ Максим Яблонский
Помните, как Зидан, реаловец, пришел посреди сезона в клуб и выиграл ЛЧ? Так забудьте, ничего общего...
аА помните как Сульшер пришёл, бывший игрок МЮ как Лэмпард Челси, тоже и.о. и задержался
Так запомните,, задержится на пару сезонов
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da0s
Ооо.. это к тоталу больше
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igorrado@yandex.ru
То, что нужно Челси в данный момент,
Уверен, Фрэнк сможет улучшить микроклимат в команде, добавит ментальной свежести.
А это то, что нужно Челси больше всего в этой ЛЧ.
Удачи, Легенда!
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Rees's Eye
Ответ Shoorale
и вот опять
Ошесть
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London.is.blue
Тут многие угорают, а именно он раскрыл Маунта, Джеймса, Томори, Абрахама за короткий период, дав им шанс показать себя на высоком уровне.
+2
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Зоуи Дешанель
Удачи легенде Сити
+3
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London.is.blue
С возвращением, хозяин АПЛ.

Выиграл больше, чем все игроки арсенала и тотенщита в 21 веке вместе взятые 👑
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dk99
Фрэнки каши не испортит)...
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frimpong
😂
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Raul Bloodworth
Давай, Френки, чемпионшип рядом.
+1
-1
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