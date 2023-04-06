«Спартак» сыграет с «Акроном» на выезде во 2-м этапе полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России, «Краснодар» примет «Крылья Советов»

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Урал Краснодар Акрон Футбол

Состоялась жеребьевка второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России

На этой стадии турнира «Акрон» примет «Спартак», а «Краснодар» встретится с «Крыльями Советов». 

Каждое противостояние состоит из одного матча, в котором не будет дополнительного времени, в случае ничьей победитель определится в серии пенальти.

Проведение матчей запланировано на период с 18 по 20 апреля.

В финале Пути РПЛ в первом матче ЦСКА примет «Урал» (18-20 апреля), ответная игра пройдет в Екатеринбурге (2-4 мая).

74 комментария

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Ответ Дмитрий Тихонов
Ну так в этой же сетке играли Спартак и Крылья! Почему они проиграли и снова играют? Непонятен этот цирк.
Это путь регионов, проиграли они в пути рпл и вывалились сюда, где нет права на ошибку. Плюс, там, в пути рпл, были двухматчевые противостояния, чтоб сошлись графики двух путей по времени, поэтому кажется, что уже много раз проиграли, когда проходили двухматчевое противостояние, проиграв одну игру.
Вообще, это только кажется сложным, но не видно серьезных забот даже нормальную сетку нарисовать
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Господин Уэф
Везёт Акрону.
Одни московские середняки на пути в финал.
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Дмитрий Тихонов
Ответ Михаил Хромаков
играл уже ваш Краснодар с ЦСКА, зачем снова? и почему вас присутствие самого Краснодара в кубке не удивляет?
Меня многое в этом розыгрыше кубка удивляет. Вообще ничего не понятно.
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AaA
Ответ Дмитрий Тихонов
При чём тут "Зенит"? Мне, как болельщику "Краснодара" непонятно почему моя команда победила "Ростов" и будет играть не с Акроном, Уралом или ЦСКА, а с проигравшими Крыльями Советов! Так же непонятно дальнейшее присутствие проигравшего Уралу Спартака!
Очень трудно объяснить человеку, что Земля круглая.
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Михаил Хромаков
Ответ Дмитрий Тихонов
При чём тут "Зенит"? Мне, как болельщику "Краснодара" непонятно почему моя команда победила "Ростов" и будет играть не с Акроном, Уралом или ЦСКА, а с проигравшими Крыльями Советов! Так же непонятно дальнейшее присутствие проигравшего Уралу Спартака!
играл уже ваш Краснодар с ЦСКА, зачем снова? и почему вас присутствие самого Краснодара в кубке не удивляет?
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krealpmoney
Ответ dimitrii36
может оно и так, только Козловский вне зоны доступа
юмор панимаиш?
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Дмитрий Тихонов
Ответ Log in
Краснодар проиграл ЦСКА в пути рпл, вывалился в эту сетку, где игра идёт до первого поражения. С остальными так же. На самом деле, этот гибрид старой киберспортивной системы(как щас там дела - хз) и футбола достаточно интересен, только надо привыкнуть (я сам не привык ещё) и достаточно справедлив. Вот "олимпийскую" систему для выявления сильнейшего справедливой точно не назовешь.
Ну так в этой же сетке играли Спартак и Крылья! Почему они проиграли и снова играют? Непонятен этот цирк.
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Петр Васильев
Ответ Rjbson
Продуть Уралу и вместо ЦСКА получить Акрон. это ли не прекрасно.
Так после Акрона еще кто-то будет из пары Крас-Крыс, а у Урала две игрыё
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Dyman
В финале Акрон по пенальти обыграет ЦСКА?
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Рамазан Сарвардинов
надеюсь акрона этот раз не получится спартак всё равно победить, я сомневаюсь что акрон у акрон получится победить спартак, у Спартака сильнее состав
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Дмитрий Тихонов
Ответ AaA
Ничуть не больше, чем Зенит)
При чём тут "Зенит"? Мне, как болельщику "Краснодара" непонятно почему моя команда победила "Ростов" и будет играть не с Акроном, Уралом или ЦСКА, а с проигравшими Крыльями Советов! Так же непонятно дальнейшее присутствие проигравшего Уралу Спартака!
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Евгений Лёвин
Ответ Вячеслав Краснов
Увы, с конями в любом случае играть. Единственный шанс избежать встречи был бы, если бы армейцы вчера уступили
ты что, это самый кайф обыграть коней!)) это придаст чашке ценности и легитимности)) но конечно в начале Акрон...
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Ответ Дмитрий Тихонов
Какой -то бред непонятный...
Краснодар проиграл ЦСКА в пути рпл, вывалился в эту сетку, где игра идёт до первого поражения. С остальными так же.

На самом деле, этот гибрид старой киберспортивной системы(как щас там дела - хз) и футбола достаточно интересен, только надо привыкнуть (я сам не привык ещё) и достаточно справедлив.
Вот "олимпийскую" систему для выявления сильнейшего справедливой точно не назовешь.
+1
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Михаил Савченко
Ответ Доктор Верховцев
Для «статуса». Зенит всё равно планировал слиться. Зато теперь можно говорить, что Спартак вышел из группы с Зенитом.
Бред
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AaA
Ответ Дмитрий Тихонов
Сколько раз Спартак и Крылья должны проиграть, чтобы вылететь окончательно?
Ничуть не больше, чем Зенит)
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dimitrii36
Ответ Олег Комисаров
Акрон сейчас 4тый подряд клуб из Москвы выбьет))) и в финале ЦСКА обыграет )) а потом с Козловским в главной роли выйдет фильм во всех кинотеатрах страны 😂😂😂
может оно и так, только Козловский вне зоны доступа
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Misha Rosenberg
Вот и сказочки конец)))
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Дмитрий Тихонов
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Так они по разу, Краснодар тоже раз проиграл, теперь нет шанса на осечку.
Какой -то бред непонятный...
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Дмитрий Тихонов
Ответ Константин Эсперов
здесь 1
Специально для Спартака наверное Зарема попросила?))
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Доктор Верховцев
Ответ Зубы Дзюбы
Ух, теория) А зачем зениту сливать?
А что там делать? Бразилов калечить за полмиллиона евроденег? Этого даже на лечение не хватит.
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Древний спартач
Ответ Ростов-на-Дону
"Акронам" удачи!
Ростову удачи с Крыльями ! Хотя постой ...
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Andrew Petrov
ну теперь с вероятностью 80% финал ясен кубка,надеюсь финал тоже из 2х игр?!)
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Доктор Верховцев
Ответ Дмитрий Тихонов
Сколько раз нужно вылететь из Кубка, чтобы окончательно вылететь?!
Если ты попал в кубок, то это навсегда. Обратной дороги нет. Из кубка невозможно вылететь. В него невозможно залететь. Его невозможно выиграть. Его нельзя проиграть. Помни: главное в розыгрыше кубка это не кубок. Главное — путь. Путь самурая.
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+8
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Rjbson
Продуть Уралу и вместо ЦСКА получить Акрон. это ли не прекрасно.
+5
-2
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Гуго
Интересно, а как Жигулевск вместит всех красно-белых?
+1
-1
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