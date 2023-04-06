«Спартак» сыграет с «Акроном» на выезде во 2-м этапе полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России, «Краснодар» примет «Крылья Советов»
Состоялась жеребьевка второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России
На этой стадии турнира «Акрон» примет «Спартак», а «Краснодар» встретится с «Крыльями Советов».
Каждое противостояние состоит из одного матча, в котором не будет дополнительного времени, в случае ничьей победитель определится в серии пенальти.
Проведение матчей запланировано на период с 18 по 20 апреля.
В финале Пути РПЛ в первом матче ЦСКА примет «Урал» (18-20 апреля), ответная игра пройдет в Екатеринбурге (2-4 мая).
Вообще, это только кажется сложным, но не видно серьезных забот даже нормальную сетку нарисовать
Одни московские середняки на пути в финал.
На самом деле, этот гибрид старой киберспортивной системы(как щас там дела - хз) и футбола достаточно интересен, только надо привыкнуть (я сам не привык ещё) и достаточно справедлив.
Вот "олимпийскую" систему для выявления сильнейшего справедливой точно не назовешь.