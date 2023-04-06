«Спартак» сыграет с «Акроном» на выезде во 2-м этапе полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России, «Краснодар» примет «Крылья Советов»

Состоялась жеребьевка второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России

На этой стадии турнира « » примет « », а « » встретится с «Крыльями Советов».

Каждое противостояние состоит из одного матча, в котором не будет дополнительного времени, в случае ничьей победитель определится в серии пенальти.

Проведение матчей запланировано на период с 18 по 20 апреля.

В финале Пути РПЛ в первом матче ЦСКА примет «Урал» (18-20 апреля), ответная игра пройдет в Екатеринбурге (2-4 мая).