Ротенберг отправил Гусева в запас по ходу игры с ЦСКА. Форвард не нанес ни одного броска за 11:49

Роман Ротенберг отправил Никиту Гусева в запас по ходу игры с ЦСКА (0:4)

Нападающий СКА не выходил на лед в третьем периоде третьего матча серии (1-2) плей-офф Кубка Гагарина.

Его итоговое игровое время составило 11 минут и 49 секунд. За два периода Гусев не нанес ни одного броска в створ ворот.