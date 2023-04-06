Ротенберг отправил Гусева в запас по ходу игры с ЦСКА. Форвард не нанес ни одного броска за 11:49
Роман Ротенберг отправил Никиту Гусева в запас по ходу игры с ЦСКА (0:4)
Нападающий СКА не выходил на лед в третьем периоде третьего матча серии (1-2) плей-офф Кубка Гагарина.
Его итоговое игровое время составило 11 минут и 49 секунд. За два периода Гусев не нанес ни одного броска в створ ворот.
Грустное зрелище, ЦСКА красавцы, команда прогрессирует и использует эффективно свои возможности
А у нас то Манчестер Сити, то Барселона … Хотя на Барсу в принципе похожи сегодня были, вчерашнюю Барсу )