Ротенберг отправил Гусева в запас по ходу игры с ЦСКА. Форвард не нанес ни одного броска за 11:49

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг отправил Никиту Гусева в запас по ходу игры с ЦСКА (0:4)

Нападающий СКА не выходил на лед в третьем периоде третьего матча серии (1-2) плей-офф Кубка Гагарина.

Его итоговое игровое время составило 11 минут и 49 секунд. За два периода Гусев не нанес ни одного броска в створ ворот.

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
banchik1
Ответ Ферзь на р1
Йоси Марино бунтует))
Бушует
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kolobrod13
Кто тут новости клепает, приделайте уже фотке Йозе клоунский нос. Смешно же будет) Тогда любой его комментарий терпимее будет заходить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Огюст
А , чего Его выпускать на площадку , если за два периода от него ни одного броска по воротам ! Это же не фигурное катание , а хоккейный плей- оф -финал Запада ! Пусть смотрит со скамейки на игроков Цска , как нужно играть ,биться за победу !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Коковихин
Обе команды мне противны, согласен с тем что ска более кринжовая команда чем цска, но за последние несколько лет уже охота чтоб цска в финал не выходил цска с 2018 года каждый раз играет в финале. Когда они с Ак Барсом или с Авангардом в свой чемпионский сезон играли было интересно, но потом 3 и 4 раз они выходили в финал и это уже порядком надоело, а уж если считать какой год подряд ска с цска рубятся в финале конфы то там вообще однообразие...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
несахар
а-ля улю гони гусей
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
amadeus_amadeus
Остаётся только терпеть этот позор, пока Йося не наиграется в тренера ..
Грустное зрелище, ЦСКА красавцы, команда прогрессирует и использует эффективно свои возможности
А у нас то Манчестер Сити, то Барселона … Хотя на Барсу в принципе похожи сегодня были, вчерашнюю Барсу )
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kyancey
Неплохо так СКА поздравили своего тренера с наступающим др )))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mitos
Ломай меня полностью! Сидел и думал Никитос)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Степанов
А точно Ротенберг его в запас отправил?. Гусев спец набирать очки против Куньлуней и Сочей. Да и Ротенберг способен только обыгрывать эти команды
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Гусев гусей пас, по этому и присел...🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рубикон
Влада в раму, татар в одну тройку, гуся на юг
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Качалов
Да Рома зря Мичкова отправил в Сочи, сейчас бы пригодился ну кто виноват, система опять не работает
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewee
Зато на лицо Ромки за пару минут до конца при счете 3-0 было очень приятно смотреть)
+28
-4
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ферзь на р1
Йоси Марино бунтует))
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий