Президент «ПСЖ» недоволен ситуацией с видео – он не хочет, чтобы в клубе росла напряженность, особенно в отношении Мбаппе. Аль-Хелайфи позвонил Килиану

Президент «ПСЖ» возмущен ситуацией с промо-кампанией клуба

Напомним, сегодня парижский клуб выложил видео для владельцев абонементов на матчи клуба с призывом продлить их. Из всех футболистов команды в ролике снялся только Мбаппе. Килиан раскритиковал этот ролик, заявив: «ПСЖ» – большой клуб и большая семья, но это точно не «Килиан Сен-Жермен».

Как сообщает RMC Sport, Нассер Аль-Хелайфи недоволен возникшей ситуацией. Он не хочет, чтобы в клубе росла напряженность, особенно в отношении Мбаппе. Он собирается принять определенные меры в связи с публикацией этого видео.

Также отмечается, что президент «ПСЖ» лично позвонил Килиану, чтобы обсудить ситуацию.