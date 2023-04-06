Президент «ПСЖ» недоволен ситуацией с видео – он не хочет, чтобы в клубе росла напряженность, особенно в отношении Мбаппе. Аль-Хелайфи позвонил Килиану

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи соцсети Килиан Мбаппе Футбол

Президент «ПСЖ» возмущен ситуацией с промо-кампанией клуба

Напомним, сегодня парижский клуб выложил видео для владельцев абонементов на матчи клуба с призывом продлить их. Из всех футболистов команды в ролике снялся только Мбаппе. Килиан раскритиковал этот ролик, заявив: «ПСЖ» – большой клуб и большая семья, но это точно не «Килиан Сен-Жермен». 

Как сообщает RMC Sport, Нассер Аль-Хелайфи недоволен возникшей ситуацией. Он не хочет, чтобы в клубе росла напряженность, особенно в отношении Мбаппе. Он собирается принять определенные меры в связи с публикацией этого видео. 

Также отмечается, что президент «ПСЖ» лично позвонил Килиану, чтобы обсудить ситуацию. 

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Бижанов
Ответ Stalker1785
Щас месси фаны начнут рассказывать что Мбаппе изболованный,распиаренный бегунок а Месси просто бог
Ты же сам это написал, за них))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dexter Dallas
Там такая клиника в клубе. Что могли бы уже до конца забить на футбол и снимать просто ток шоу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sunnyboy
Пусть по свистит, Чефирин появится ситуацию разрулит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Каким же токсичным стал ПСЖ с приходом Пепси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Орехов
Мбаппе может быть лидером этой команды если нытики одеяло на себя тянуть не будут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Орехов
Президент ПСЖ дилетант понабрали звёзд ,только рояль таскать не кому и создал враждебную обстановку!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stalker1785
Ответ Имя Фамилия
Мбаппе грамотно использует свой лидерский статус и приносит пользу клубу и сборной. Требует, чтобы в клубе никого не обделяли вниманием и не создавали его культ личности, а в сборной чтобы не рекламировали всякую мутную шляпу от имени всей команды. Сравнить его с условным «капитаном» меси, для которого капитанство это диктовать тактику и состав на игру, увольнять тренеров за то, что заставляют работать на тренировке.
Щас месси фаны начнут рассказывать что Мбаппе изболованный,распиаренный бегунок а Месси просто бог
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ Cardboard_monkey
Не понял минусов к комменту. Или слово слишком сложное для кого то?
Минусы к тому, что новость о достойном поступке Мбаппе, а хейтерок по привычке льёт свою желчь.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cardboard_monkey
Ответ Пако
Серпентарий
Не понял минусов к комменту. Или слово слишком сложное для кого то?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Мбаппе грамотно использует свой лидерский статус и приносит пользу клубу и сборной. Требует, чтобы в клубе никого не обделяли вниманием и не создавали его культ личности, а в сборной чтобы не рекламировали всякую мутную шляпу от имени всей команды. Сравнить его с условным «капитаном» меси, для которого капитанство это диктовать тактику и состав на игру, увольнять тренеров за то, что заставляют работать на тренировке.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kreator.vvv
Ответ Пако
Серпентарий
сериал Санта-Париж. ..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Пако
Серпентарий
Первый в истории серпентарий, где главная черепаха
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марк Мельников
Какая душевная, семейная обстановка в клубе.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пако
Серпентарий
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий