Эмильен Жаклен: «Мне не хватает россиян и белорусов на Кубке мира. Я бы счел правильным вернуть их к Олимпиаде-2024 в Париже»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен сборная Франции сборная Беларуси жен сборная Беларуси Париж-2024 Эмильен Жаклен Биатлон

Французский биатлонист Эмильен Жаклен выступил за допуск россиян к соревнованиям

«Я общался с некоторыми российскими спортсменами и знаю, что ситуация их очень расстраивает. Они не имеют никакого отношения к конфликту.

В спортивном плане мне не хватает россиян и белорусов на Кубке мира. Без этих двух сборных остается неприятное послевкусие.

Спорт стремится содействовать миру и сближению народов. Так что в этом контексте я бы счел правильным вернуть их к Олимпиаде-2024 в Париже.

Это показало бы, что спортивный мир сплочен – что он нужен как раз для этих целей и и что мы выше конфликтов.

В этом как раз и есть ценности олимпизма, и это было бы прекрасным импульсом миру», – сказал четырехкратный чемпион мира по биатлону.

«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
keyb0ard_warrior
Ни в коем случае, нехай дома сидят и агитируют Za мир, Za наших.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ульян Реактивный
Есть ещё люди во французских селеньях)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В Иванов
Ответ СТАТИСТИКА 100
Эмильен хочет много много подписчиков в инстаграме😂
Больше подписчиков, а также место в европарламенте обычно получают делая дебильные заявления, здесь скорее адекватный человек попался, что сейчас встречается редко.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В Иванов
Человека интересует спорт, а не пиар или попытка залезть в политику. Таких спортсменов мы уважаем.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
The French, they are a funny race.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DpeMa111
Не замешанных в политических высказываниях и не выступающих за войну никто и не против
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Сафонов
Ответ kikalisters1488
скорее всего он просто не смотрит телевизор)) и рассуждает по спорт признаку).... тока братья украинцы не надо мне ляля то что в европе нет пропаганды ) тогда откуда взялись медведи с водкой гуляющие в шапках ушанках по москве)
Какой медведь? Мой дома сидит))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Жаклен -- трэ бьен !
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Сафонов
Соревноваться с сильным это приятно вдвойне, а если побеждать, то только тех, кто этого достоин, в противном случае грош цена победе над тем, кто о уровнено не умеет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Шарапов
Ответ kikalisters1488
аххаахха серьезно???? аахахх ору над вами горе знатоки) вообще то белорусы хоть и не супер топ , но крепкая сборная на уровне топ-5.. и периодически выстреливают они. если ты с украины то ваша сборная да ... прям топ топов...
Он же из Латвии. Зачем про Украину то писать? 🤔
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
старые кеды
Ответ Теннисный абсолют
Франция, Италия - они мне кажется не очень-то поддерживают политику, которую СШП навязала Золотому Мильярду Гомосеков. Но не могут ничего сделать, превратились в колонии СШП ...(
за план маршалла надо платить. будут их раскулачивать теперь.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rashnew
Ответ dem
Чувак кто ты? Почему ты в адеквате?
потому что он карьеру завершил )
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kikalisters1488
Ответ Жанна Калгина
Начинают войны политики,вот их и баньте
ахахах давай. скажу тока за 25 лет) Ливию,ливан ,сирию. Югославию, ймен, ирак. Если этих виновных персонажей забаните тогда я соглашусь баньте нашего)) но по честному вы же не играете аахахха)
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОлЬчИк
Спасибо Жаклену, что не боится высказать свое мнение 👍
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mamin-brodyaga-papin-sympotyaga
Жаклен - наш!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
Франция, Италия - они мне кажется не очень-то поддерживают политику, которую СШП навязала Золотому Мильярду Гомосеков.
Но не могут ничего сделать, превратились в колонии СШП ...(
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerinapv
Эмильен - 💔💔💔, спасибо!!! ❤️
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kikalisters1488
Ответ dem
Чувак кто ты? Почему ты в адеквате?
скорее всего он просто не смотрит телевизор)) и рассуждает по спорт признаку).... тока братья украинцы не надо мне ляля то что в европе нет пропаганды ) тогда откуда взялись медведи с водкой гуляющие в шапках ушанках по москве)
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kikalisters1488
Ответ kikalisters1488
ууууу... пошел против линии партии.. сейчас ему разъяснят как надо говорить про Россиян) жду его извинения и то что его не так поняли) демократия.
ну и что за товарищ минус поставил! обоснуй свой минус.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dem
Чувак кто ты?
Почему ты в адеквате?
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kikalisters1488
Ответ Karra
А ещё забавно, что ему белорусов не хватает. Такая оказалась ощутимая потеря ))
аххаахха серьезно???? аахахх ору над вами горе знатоки) вообще то белорусы хоть и не супер топ , но крепкая сборная на уровне топ-5.. и периодически выстреливают они. если ты с украины то ваша сборная да ... прям топ топов...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Суицидин
Ответ Karra
А ещё забавно, что ему белорусов не хватает. Такая оказалась ощутимая потеря ))
а что не так, у белых крепкая сборная
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kikalisters1488
ууууу... пошел против линии партии.. сейчас ему разъяснят как надо говорить про Россиян) жду его извинения и то что его не так поняли) демократия.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valery McCane
Ответ Karra
А ещё забавно, что ему белорусов не хватает. Такая оказалась ощутимая потеря ))
В биатлоне то нормальные белорусы, Смольский зажигал, сола, алимбекова, запомнил их.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жанна Калгина
Начинают войны политики,вот их и баньте
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий