Французский биатлонист Эмильен Жаклен выступил за допуск россиян к соревнованиям

«Я общался с некоторыми российскими спортсменами и знаю, что ситуация их очень расстраивает. Они не имеют никакого отношения к конфликту.

В спортивном плане мне не хватает россиян и белорусов на Кубке мира. Без этих двух сборных остается неприятное послевкусие.

Спорт стремится содействовать миру и сближению народов. Так что в этом контексте я бы счел правильным вернуть их к Олимпиаде-2024 в Париже.

Это показало бы, что спортивный мир сплочен – что он нужен как раз для этих целей и и что мы выше конфликтов.

В этом как раз и есть ценности олимпизма, и это было бы прекрасным импульсом миру», – сказал четырехкратный чемпион мира по биатлону.

«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны