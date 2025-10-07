Генсек РФС о Карпине: «Рейтинг растет, Россия находится на 33-м месте. Почему мы должны быть недовольны его работой?»

Максим Митрофанов высказался о работе Валерия Карпина.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев допустил , что в следующий раз может не согласовать кандидатуру Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Согласовывать или не согласовывать кандидатуру главного тренера сборной по любому из более чем 150 видов спорта – это полномочия министерства спорта.

Мы работой Валерия Георгиевича довольны.

Сборная России находится на 33-м месте в рейтинге ФИФА. Понимаю, что рейтинг – некая условность, но тем не менее он растет.

Почему мы должны быть недовольны его работой?» – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов .