Генсек РФС о Карпине: «Рейтинг растет, Россия находится на 33-м месте. Почему мы должны быть недовольны его работой?»
Максим Митрофанов высказался о работе Валерия Карпина.
Ранее министр спорта Михаил Дегтярев допустил, что в следующий раз может не согласовать кандидатуру Карпина на пост главного тренера сборной России.
«Согласовывать или не согласовывать кандидатуру главного тренера сборной по любому из более чем 150 видов спорта – это полномочия министерства спорта.
Мы работой Валерия Георгиевича довольны.
Сборная России находится на 33-м месте в рейтинге ФИФА. Понимаю, что рейтинг – некая условность, но тем не менее он растет.
Почему мы должны быть недовольны его работой?» – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Опубликовал: Никита Надёжин
