Холанд заявил, что находится в лучшей форме в жизни: «Никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Нужно поблагодарить сына – я расслабляюсь, когда прихожу домой»

Эрлинг Холанд считает, что находится в лучшей форме в карьере.

Нападающий «Манчестер Сити » забил мяч в ворота «Брентфорда» (1:0) в матче АПЛ , продлив голевую серию до девяти игр подряд .

После матча норвежский форвард ответил на вопрос о том, находится ли он в лучшей в форме в жизни.

«Можно сказать, что да, потому что я еще никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Поэтому да, так можно сказать.

Честно говоря, с появлением ребенка мне стало даже лучше, потому что я отключаюсь от реальности. Я совсем не думаю о футболе, хотя, будучи молодым, думаешь о разном и, возможно, немного волнуешься за разные вещи.

Но когда я прихожу домой, я еще больше расслабляюсь, поэтому думаю, что мне нужно поблагодарить своего сына!» – сказал Эрлинг Холанд .