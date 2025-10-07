Холанд заявил, что находится в лучшей форме в жизни: «Никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Нужно поблагодарить сына – я расслабляюсь, когда прихожу домой»
Эрлинг Холанд считает, что находится в лучшей форме в карьере.
Нападающий «Манчестер Сити» забил мяч в ворота «Брентфорда» (1:0) в матче АПЛ, продлив голевую серию до девяти игр подряд.
После матча норвежский форвард ответил на вопрос о том, находится ли он в лучшей в форме в жизни.
«Можно сказать, что да, потому что я еще никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Поэтому да, так можно сказать.
Честно говоря, с появлением ребенка мне стало даже лучше, потому что я отключаюсь от реальности. Я совсем не думаю о футболе, хотя, будучи молодым, думаешь о разном и, возможно, немного волнуешься за разные вещи.
Но когда я прихожу домой, я еще больше расслабляюсь, поэтому думаю, что мне нужно поблагодарить своего сына!» – сказал Эрлинг Холанд.
Как вам дерби?15059 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости