Кучеров забросил 30 шайб в сезоне – 6-й раз за карьеру в НХЛ. У него 108 очков в 79 играх

Теги Айлендерс Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров забросил 30 шайб в сезоне – 6-й раз за карьеру в НХЛ

Форвард «Тампы» стал автором единственного гола своей команды в матче с «Айлендерс» (1:6) в регулярном чемпионате НХЛ

В активе россиянина стало 108 (30+78) очков в 79 играх. Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров, уступая лишь Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 148 в 79) и Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 123 в 77). 

Кучеров достиг отметки 30 шайб в 6-м сезоне за карьеру.

Он разделил 6-е место с Евгением Малкиным («Питтсбург»), Владимиром Тарасенко («Рейнджерс») и Алексеем Яшиным по числу таких сезонов среди россиян.

Лидирует Александр Овечкин («Вашингтон», 17), в топ-5 также входят Сергей Федоров (10), Илья Ковальчук (9), Александр Могильный (8) и Павел Буре (7). 

Сегодня Никита (17:51, 0:51 – в большинстве, «минус 3») реализовал единственный бросок в створ. Также применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю. 

2 комментария

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Angelgirl
Кучеров конечно лучший! Столько очков каждый сезон, столько пользы для команды.
+6
0
+6
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Константин Анчуков
Только вдуматься, Саня каждый свой сезон(за исключением ковидного)выбивал 30-ку. На протяжении 18 лет практически. Уникум.
+7
-2
+5
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