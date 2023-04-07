Кучеров забросил 30 шайб в сезоне – 6-й раз за карьеру в НХЛ. У него 108 очков в 79 играх

Никита Кучеров забросил 30 шайб в сезоне – 6-й раз за карьеру в НХЛ

Форвард « » стал автором единственного гола своей команды в матче с « » (1:6) в регулярном чемпионате .

В активе россиянина стало 108 (30+78) очков в 79 играх. Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров, уступая лишь Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 148 в 79) и Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 123 в 77).

достиг отметки 30 шайб в 6-м сезоне за карьеру.

Он разделил 6-е место с Евгением Малкиным («Питтсбург»), Владимиром Тарасенко («Рейнджерс») и Алексеем Яшиным по числу таких сезонов среди россиян.

Лидирует Александр Овечкин («Вашингтон», 17), в топ-5 также входят Сергей Федоров (10), Илья Ковальчук (9), Александр Могильный (8) и Павел Буре (7).

Сегодня Никита (17:51, 0:51 – в большинстве, «минус 3») реализовал единственный бросок в створ. Также применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.