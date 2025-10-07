  • Спортс
Ирматов опроверг зарплату Каннаваро в 4 млн евро в год в сборной Узбекистана. Контракт с тренером подписан по схеме «2+3»

Равшан Ирматов опроверг данные о зарплате Фабио Каннаваро.

Итальянский специалист был назначен на пост главного тренера сборной Узбекистана, которая выступит на ЧМ-2026.

В прессе появлялась информация, что зарплата тренера составит примерно от 3,5 до 4 миллионов евро в год.

«Зарплата Каннаваро – не 4 миллиона евро и даже не половина этой суммы. Однако по взаимной договоренности мы решили не раскрывать точные условия контракта», – сказал первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов.

Ирматов уточнил, что с тренером подписан контракт по схеме «2+3».

Функционер также поблагодарил Сречко Катанца, Тимура Кападзе и других тренеров, внесших вклад в выход сборной Узбекистана на чемпионат мира.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: UzDaily.uz
