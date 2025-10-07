«Бавария» почти договорилась с Упамекано о базовой зарплате. Но мюнхенцы не готовы платить защитнику 20 млн евро за подписание контракта, как Дэвису
«Бавария» и Дайо Упамекано ведут переговоры о новом контракте.
Действующее соглашение центрального защитника и клуба истекает в конце этого сезона.
Сообщается, что мюнхенская команда почти достигла договоренности с футболистом по его базовой зарплате, сообщил журналист Кристиан Фальк.
Однако препятствием для «Баварии» может стать выплата после подписания контракта.
Альфонсо Дэвис после переподписания договора получил около 20 миллионов евро, и немецкий клуб не готов предложить Дайо Упамекано столько же.
Как вам дерби?15474 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: CF Bayern Insider
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости