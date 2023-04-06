Просвирнова о переходе в Данию: «Я очень люблю Россию, горжусь ей, я патриот. Но сейчас переход – единственно правильное решение»

Шорт-трекистка Софья Просвирнова рассказала, почему решила выступать за Данию

Спортсменка замужем за датским конькобежцем Виктором Торупом.

«Я много переживала. Был страх по поводу того, как на это отреагируют в той же федерации. Но там отнеслись по-человечески. Очень рада, что меня не стали отговаривать, говорить, будто я поступаю неправильно.

Дело ведь не в политике и не в том, будто я не люблю свою страну или плохо отношусь к Союзу конькобежцев России. Наоборот! Безумно благодарна за все эти годы. Просто так сложилась жизнь. Других вариантов мы просто не видели.

Сразу после Олимпийских игр я четко осознавала, что жить в режиме, когда Виктор на сборах где-то в США или в Дании, а я в другом месте, просто не смогу. Последние пару лет мне было очень тяжело психологически. И я знала, что дотерплю до Пекина, но не более. Дальше нужно что-то думать.

Изначально казалось хорошим вариантом тренироваться вместе в России. Тем более у Виктора такой опыт уже был. Но все равно даже так мы были бы не вместе: он бы готовился в группе Виктора Сивкова, а я – даже если бы перешла в коньки – тренировалась бы с девочками-спринтерами. И мы особо бы не пересекались. В конце концов, на фоне известных событий Виктору в принципе не разрешили ехать в Россию.

Затем я рассчитывала, что получится тренироваться за границей и приезжать на Кубок России. Но не отпустили уже меня. Есть определенные правила, и сейчас финансировать сборы за рубежом просто нельзя. Сложилась безвыходная ситуация, в которой ни один вариант, кроме нами принятого, не подходил.

Если была бы возможность выступать за Россию на международных стартах, тренируясь с Виктором, я бы сохранила спортивное гражданство. Но такого варианта тоже нет.

Абсолютное большинство меня поддержало. Не ожидала, что все будет так. Столько позитивных сообщений! Здорово, что люди все понимают. Меня это воодушевило. А тем немногим, кто обвиняет в непатриотизме, отвечать ничего не хочу. Каждый человек имеет право на свое мнение. Хотите думать так – думайте.

Я очень люблю Россию. Я рождена здесь. Горжусь ей. Столько лет представляла ее на соревнованиях. Некоторым кажется, что смена гражданства – это как щелчок пальцами. Но мне нереально тяжело далось это решение. Я патриот своей страны. Сколько раз плакала на пьедестале, просто смотря на наш флаг, пела гимн в душе. И смириться с тем, что эта глава закончилась, поверьте, очень тяжело.

Но я сама приняла такое решение. В сложившейся ситуации оно кажется мне единственно правильным. От этого я не перестану быть русской. И русский паспорт от меня никуда не денется», – рассказала призер чемпионата мира.

«Люблю Россию и не перестану быть русской. Но ситуация безвыходная». Монолог Просвирновой о переходе в Данию