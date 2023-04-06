Просвирнова о переходе в Данию: «Я очень люблю Россию, горжусь ей, я патриот. Но сейчас переход – единственно правильное решение»

Теги шорт-трек сборная России жен (шорт-трек) Софья Просвирнова сборная Дании жен Коньки/шорт-трек

Шорт-трекистка Софья Просвирнова рассказала, почему решила выступать за Данию

Спортсменка замужем за датским конькобежцем Виктором Торупом.

«Я много переживала. Был страх по поводу того, как на это отреагируют в той же федерации. Но там отнеслись по-человечески. Очень рада, что меня не стали отговаривать, говорить, будто я поступаю неправильно.

Дело ведь не в политике и не в том, будто я не люблю свою страну или плохо отношусь к Союзу конькобежцев России. Наоборот! Безумно благодарна за все эти годы. Просто так сложилась жизнь. Других вариантов мы просто не видели.

Сразу после Олимпийских игр я четко осознавала, что жить в режиме, когда Виктор на сборах где-то в США или в Дании, а я в другом месте, просто не смогу. Последние пару лет мне было очень тяжело психологически. И я знала, что дотерплю до Пекина, но не более. Дальше нужно что-то думать.

Изначально казалось хорошим вариантом тренироваться вместе в России. Тем более у Виктора такой опыт уже был. Но все равно даже так мы были бы не вместе: он бы готовился в группе Виктора Сивкова, а я – даже если бы перешла в коньки – тренировалась бы с девочками-спринтерами. И мы особо бы не пересекались. В конце концов, на фоне известных событий Виктору в принципе не разрешили ехать в Россию.

Затем я рассчитывала, что получится тренироваться за границей и приезжать на Кубок России. Но не отпустили уже меня. Есть определенные правила, и сейчас финансировать сборы за рубежом просто нельзя. Сложилась безвыходная ситуация, в которой ни один вариант, кроме нами принятого, не подходил. 

Если была бы возможность выступать за Россию на международных стартах, тренируясь с Виктором, я бы сохранила спортивное гражданство. Но такого варианта тоже нет.

Абсолютное большинство меня поддержало. Не ожидала, что все будет так. Столько позитивных сообщений! Здорово, что люди все понимают. Меня это воодушевило. А тем немногим, кто обвиняет в непатриотизме, отвечать ничего не хочу. Каждый человек имеет право на свое мнение. Хотите думать так – думайте.

Я очень люблю Россию. Я рождена здесь. Горжусь ей. Столько лет представляла ее на соревнованиях. Некоторым кажется, что смена гражданства – это как щелчок пальцами. Но мне нереально тяжело далось это решение. Я патриот своей страны. Сколько раз плакала на пьедестале, просто смотря на наш флаг, пела гимн в душе. И смириться с тем, что эта глава закончилась, поверьте, очень тяжело. 

Но я сама приняла такое решение. В сложившейся ситуации оно кажется мне единственно правильным. От этого я не перестану быть русской. И русский паспорт от меня никуда не денется», – рассказала призер чемпионата мира.

«Люблю Россию и не перестану быть русской. Но ситуация безвыходная». Монолог Просвирновой о переходе в Данию

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33 комментария

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Кирилл Шарапов
Ответ Злодей Спб
Не надо запрещать спортсменам менять гражданство, но для одобрения перехода с новой национальной федерации надо требовать возмещение всех затрат на подготовку спортсмена начиная с юниорского возраста. Весь банкет оплачивало государство, зарплату платило, а потом, опаньки, спортсмен машет ручкой. Да не вопрос, верни (через новую федерацию), всё что в тебя вложено и скатертью дорога :)
Пусть государство тогда выплатит все расходы её родителям, а она из этой суммы вернёт копейки государству. Вообще никаких проблем.
Федереция не может предоставить ей международные старты, а именно на них спортсмены нормально зарабатывают. Поэтому спортсмен вправе сменить данную федерецию.
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ks-1993
Ответ Слава Говоров
какой банкет оно ей оплачивало? сам понимаешь что несёшь, или из тебя просто желчь течёт? зарлату ей платило тысяч 40? или что форму для сборников ей оплатило раза три? какие-такие затраты она должна возместить нашему любимому государству?
почитай стипендии какие у сборников, плюс полный пансион
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Алексѣй Пестовъ
Удачи на новом месте!
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IrbIS
с Россиюшкой вообще интересная особенность, чем дальше от нее отъезжаешь тем сильнее любовь к ней
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Иван Алейников
Ответ sokoley
Видно сокола по полету а волка по комментарию
Хорош! 👍
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Jan T
В сложившейся ситуации оно кажется мне единственно правильным
Идеальное решение, Софья, нашу Родину лучше любить издалека. Мария Шарапова подтвердит. Перестаньте себя казнить и оправдываться, Софья.
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Бибис
Очень правильное решение!
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Gandalf
то есть за Данию она будет выступать от огромной гордости за Россию....ну все логично, нда
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Денис Кателин
0х уж эти эмигранты-патриоты)
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Кавабунга Шреддоголовый
У депутата терюшкова подрывает через 3, 2, 1...
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IrbIS
манкурты плодят других манкуртов, в долгосрочной перспективе это беда, куда более серьезная чем президент-комик в соседней стране
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Data Architector
Ответ Злодей Спб
Не надо запрещать спортсменам менять гражданство, но для одобрения перехода с новой национальной федерации надо требовать возмещение всех затрат на подготовку спортсмена начиная с юниорского возраста. Весь банкет оплачивало государство, зарплату платило, а потом, опаньки, спортсмен машет ручкой. Да не вопрос, верни (через новую федерацию), всё что в тебя вложено и скатертью дорога :)
Ну, если новая страна должна оплачивать все расходы, то она покупает спортсмена "с потрохами", т.е. вместе с медалями, и те в командных зачётах переписываются на новую страну пребывания...
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Слава Говоров
Ответ Злодей Спб
Не надо запрещать спортсменам менять гражданство, но для одобрения перехода с новой национальной федерации надо требовать возмещение всех затрат на подготовку спортсмена начиная с юниорского возраста. Весь банкет оплачивало государство, зарплату платило, а потом, опаньки, спортсмен машет ручкой. Да не вопрос, верни (через новую федерацию), всё что в тебя вложено и скатертью дорога :)
какой банкет оно ей оплачивало? сам понимаешь что несёшь, или из тебя просто желчь течёт? зарлату ей платило тысяч 40? или что форму для сборников ей оплатило раза три? какие-такие затраты она должна возместить нашему любимому государству?
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bad_bear
Ответ заблокированному пользователю
Когда тебе нравится российская зима, но Дания - это любовь с первого взгляда! ❄️💙
ага, был я в Копенгагене в конце января, как будто из Питера и не уезжал в плане погоды 🙈🤷
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Karra
Ответ Злодей Спб
Не надо запрещать спортсменам менять гражданство, но для одобрения перехода с новой национальной федерации надо требовать возмещение всех затрат на подготовку спортсмена начиная с юниорского возраста. Весь банкет оплачивало государство, зарплату платило, а потом, опаньки, спортсмен машет ручкой. Да не вопрос, верни (через новую федерацию), всё что в тебя вложено и скатертью дорога :)
Правильно. Будете выплачивать репарации - каждая копейка пригодится.
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Zhenya Vishnevskiy
Ответ ovikovy817
В конце концов, на фоне известных событий Виктору в принципе не разрешили ехать в Россию. Д - Демократия
И кто же? Обама?
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DrDro
Ответ Инженер Управляющий
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда
брат брату брат, а не брат брату не брат
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Злодей Спб
Не надо запрещать спортсменам менять гражданство, но для одобрения перехода с новой национальной федерации надо требовать возмещение всех затрат на подготовку спортсмена начиная с юниорского возраста.

Весь банкет оплачивало государство, зарплату платило, а потом, опаньки, спортсмен машет ручкой. Да не вопрос, верни (через новую федерацию), всё что в тебя вложено и скатертью дорога :)
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[ADO]
На ### таких патриотов!
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Nick Crosier
Неоднозначное решение.
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Теннисный абсолют
С такими патриотами и врагов не надо
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Antismus
Если россии не нужен мировой спорт, а нужна мировая война, то спортсменам нужно уезжать. Правильное решение.
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Евгений Соболев
"Горжусь" но выход есть..вот бы так все спортсмены подписались!??))
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Инженер Управляющий
Ответ sokoley
Видно сокола по полету а волка по комментарию
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда
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Sla Slo
Навеяло : "-Дорогие мои родители- папа и мама . я вас очень люблю. но и зверей я тоже люблю.
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- Да.. а вы не разрешаете мне их заводить.поэтому я уезжаю в деревню.и буду там жить...ваш сын.Дядя Фёдор."
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