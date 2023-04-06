Боули и Эгбали о возвращении Лэмпарда: «Хотим дать «Челси» четкий план до конца сезона. У Фрэнка есть все нужные качества»

Владельцы «Челси» прокомментировали возвращение Фрэнк Лэмпарда на пост тренера

Сегодня «синие» объявили о назначении бывшего игрока клуба исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.

«Мы рады снова приветствовать на «Стэмфорд Бридж». Фрэнк – член Зала славы Премьер-лиги и легенда этого клуба.

Продолжая тщательный процесс поиска постоянного главного тренера, мы хотим дать клубу и нашим болельщикам четкий и стабильный план на оставшуюся часть сезона. Мы хотим оставить себе все шансы на успех, и Фрэнк обладает всеми необходимыми характеристиками и качествами, которые нам нужны, чтобы привести нас к финишу сезона.

В субботу у нас будет важная игра против «Вулвс», а затем мы сосредоточимся на четвертьфинале Лиги чемпионов в Мадриде на следующей неделе. Мы все полностью поддержим Фрэнка, поскольку стремимся добиться наилучшего результата во всех оставшихся играх», – говорится в заявлении и Бехдада Эгбали.

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