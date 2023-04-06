Боули и Эгбали о возвращении Лэмпарда: «Хотим дать «Челси» четкий план до конца сезона. У Фрэнка есть все нужные качества»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Тодд Боули Футбол

Владельцы «Челси» прокомментировали возвращение Фрэнк Лэмпарда на пост тренера

Сегодня «синие» объявили о назначении бывшего игрока клуба исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.

«Мы рады снова приветствовать Фрэнка на «Стэмфорд Бридж». Фрэнк – член Зала славы Премьер-лиги и легенда этого клуба.

Продолжая тщательный процесс поиска постоянного главного тренера, мы хотим дать клубу и нашим болельщикам четкий и стабильный план на оставшуюся часть сезона. Мы хотим оставить себе все шансы на успех, и Фрэнк обладает всеми необходимыми характеристиками и качествами, которые нам нужны, чтобы привести нас к финишу сезона.

В субботу у нас будет важная игра против «Вулвс», а затем мы сосредоточимся на четвертьфинале Лиги чемпионов в Мадриде на следующей неделе. Мы все полностью поддержим Фрэнка, поскольку стремимся добиться наилучшего результата во всех оставшихся играх», – говорится в заявлении Тодда Боули и Бехдада Эгбали.

😱 Лэмпард вернулся в «Челси». Зачем? А как же другие кандидаты?

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Meerov
Чатик в Ватсапе не работает. надо открывать группу в Телеграмме
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
badaboom
Кто о чем, а пиндос о зале славы) Интересно, он продаст клуб какому-нить китайцу в следующем сезоне или уже в этом?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Contiliano
Все идет по плану))
Увольнение Поттера так и было задумано😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ursa7
Ответ Silent Mode
У сша добрых намерений быть не может, а вот у России…
Вот и сравните через пару тройку лет. Как жил обычный украинец в предыдущих годах и как будет жить после помощи америкосов))))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Интересно почитать мнение людей на спортсе которые пишут что это утопия или что Челси в шип вылетит (адекватные люди понимают что этого не будет).Лэмпард на время хороший вариант,его Челси с одними воспитанниками играл очень хорошо,он умеет работать с молодыми футболистами которых в Челси много.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MachineGunKelly
Ну Эвертон он знатно утопил, может и с Челси так постарается
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Morning Again
Четкий план 😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
omsk1716
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тодд назначил Лэмпарда, Нагельсманн свободен. Перес, не спи
Да у Реала пол основы старше Нагельсмана, раннему еще в Реал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Silent Mode
Ответ Ursa7
Поверить в добрые намерения ЮЭСЭЙ, худший план в истории политики)))
У сша добрых намерений быть не может, а вот у России…
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ursa7
Ответ Los Galácticos
Пока это все выглядит как худший план в истории футбола.
Поверить в добрые намерения ЮЭСЭЙ, худший план в истории политики)))
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
У Лэмпарда в Эвертоне был четкий план курсировать на Чемпионшип, как бы так не вышло с Челси, что его план полностью был выполнен.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Пока будут идти поиски главного тренера, до конца сезона Лэмпард останется и. о., но уже через месяц Боули станет скучно, он его уволит, и пока Фрэнку не найдут замену, назначит кого-нибудь и. и. о.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rusichi
Забавный Боэли. Забавные акционеры.
Откуда вы взялись на нашу голову)))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Видать хотят очиститься.. Поздравляю Реал с очередным полуфиналом ЛЧ
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Сгорел сарай - гори и хата
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Zhashkovets
После того, во что Лампард превратил Челси после чемпионского Конте, его еще кто-то уважает там?
Сарри: 🗿
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Боули лучшей владелец Челси в истории☝🏻
Думает не сегодняшним дном, а завтрашним✊🏻
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Любой тренер будет лучше лысого, а Френк хотя бы пол состава знает и авторитет у игроков имеет. Плюс на каждой прессухе на будет плакать по Поттеру.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zhashkovets
После того, во что Лампард превратил Челси после чемпионского Конте, его еще кто-то уважает там?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Боули и Эгбали отдыхали на Бали , вместе с Кулибали)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SamSam
Бедный Фрэнк, жертва маркетингового хода
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Ответ Los Galácticos
Пока это все выглядит как худший план в истории футбола.
Почему? Сезон потерян, а тут милый сердцу болельщика футболист как громоотвод.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Тодд назначил Лэмпарда, Нагельсманн свободен. Перес, не спи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 19
Все нужные качества что бы вывести Челси в Чемпионшип ☝️🤭 ...
+17
-12
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Великолепный план, Боули, надёжный, как швейцарские часы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий