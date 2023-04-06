Помощник Путина Левитин об РФС в Азии: «Чеферин не хочет, чтобы мы уходили. Если АФК будет выполнять рекомендации МОК, смысла переходить нет»

Помощник Владимира Путина предложил РФС не спешить с переходом в Азию

В среду президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что вопрос с допуском российских клубов и сборных к международным соревнованиям будет очень сложно решить, пока не прекратится конфликт.

Ранее Международный олимпийский комитет ( ) рекомендовал допуск российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Чеферин не хочет, чтобы мы уходили [из УЕФА]. Исходя из его заявления, можно ли говорить, что РФС нужно переходить в Азию? Мы еще не понимаем, какие рекомендации примет Азиатская конфедерация футбола (АФК). Если организация примет решение, что они полностью будут выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета, тогда смысла переходить нет.

Возможны ли санкции в ? А мы не знаем. Азиатская конфедерация футбола нас пригласила к себе, но они еще не отреагировали на рекомендации Международного олимпийского комитета», – отметил Игорь Левитин.