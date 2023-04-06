Помощник Путина Левитин об РФС в Азии: «Чеферин не хочет, чтобы мы уходили. Если АФК будет выполнять рекомендации МОК, смысла переходить нет»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу МОК Игорь Левитин Азиатская футбольная конфедерация Александер Чеферин ТАСС Футбол

Помощник Владимира Путина предложил РФС не спешить с переходом в Азию

В среду президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что вопрос с допуском российских клубов и сборных к международным соревнованиям будет очень сложно решить, пока не прекратится конфликт.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допуск российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Чеферин не хочет, чтобы мы уходили [из УЕФА]. Исходя из его заявления, можно ли говорить, что РФС нужно переходить в Азию? Мы еще не понимаем, какие рекомендации примет Азиатская конфедерация футбола (АФК). Если организация примет решение, что они полностью будут выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета, тогда смысла переходить нет.

Возможны ли санкции в Азии? А мы не знаем. Азиатская конфедерация футбола нас пригласила к себе, но они еще не отреагировали на рекомендации Международного олимпийского комитета», – отметил Игорь Левитин.

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9 комментариев

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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Переходить не переходить... Что за мутки я не понимаю? Ну честно. Как будто Азия уже принципиальное добро дало, а мы думаем соглашаться или нет. Да не возьмут нас в Азию, даже если мы на коленях перед ними ползать будем!
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Zenith forever
Ответ Alex Titov
Это тот Левитин, который на строительстве дорог лярд отмыл? Скрепненько
Да, известный как "министр катастроф".
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Грустный Тролль
Ну, разумным людям было понятно, что переход в Азию - это блеф
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Иван Жилин
Переходить смысла нет, осенью всё закончится
+1
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ktibr
Чеферин пока не Путин в ФИФА). Ему еще мотать 3 срока, или сколько там в 20 лет помещается?
0
-1
-1
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Alex Titov
Ответ Zenith forever
Так вот кто реально нашим футболом рулит, Какой-то Левитин решает в какой федерации находиться, похоже и ФанУйди именно он придумал и Путину на подпись подсунул
Это тот Левитин, который на строительстве дорог лярд отмыл?
Скрепненько
+2
0
+2
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Zenith forever
Так вот кто реально нашим футболом рулит, Какой-то Левитин решает в какой федерации находиться, похоже и ФанУйди именно он придумал и Путину на подпись подсунул
+1
0
+1
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Hong Kil
До чего неприятно иметь дело с зависимыми людьми.
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circassian*
Лол
а разговоров было
Азия-то тоже под ФИФА
+6
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