Месси смотрел класико по телевизору. Фанаты «Барсы» скандировали кричалки в его честь на 10-й минуте

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Кубок Испании телевидение болельщики Камп Ноу Класико Футбол

Лионель Месси смотрел класико по телевизору

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании на «Камп Ноу» мадридский «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 4:0 и прошел в финал по сумме двух матчей. На 10-й минуте болельщики «Барселоны» скандировали: «Месси! Месси!»

Сообщалось, что скандирования в честь Лионеля Месси были организованы боссами «Барселоны».

По данным La Vanguardia, экс-нападающий «Барселоны», с 2021 года выступающий за «ПСЖ», смотрел матч по телевизору и слышал кричалки болельщиков.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси может вернуться в «Барселону» по окончании сезона.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2vdhrvmmzf
Получается у журналистов есть доступ к камерам дома Месси?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Ответ Kyancey
Месси все оставшиеся топ-матчи этого сезона будет смотреть по телевизору :)
Та самая реклама Лейс для ЛЧ предсказала его карьеру на годы вперёд
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Журналисты сидели рядом и делали звук погромче по просьбе Лео
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Тарасюк
Ну, вчерашний результат "на руку" для Месси. Может, Чави таки уломает шефа в необходимости психологического авторитета комманде
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kyancey
Ответ AF007
Второй игрок поколения, первый замыкатель поколения
А к новости-то он какое имеет отношение?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Трансфер меси будет главным наказанием барсы по делу Негрейры.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
Ответ Kyancey
При чём здесь Роналду?
Второй игрок поколения, первый замыкатель поколения
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ AF007
Роналду все оставшиеся топ-матчи этой жизни будет смотреть там же, и?
Да и как персонаж у него на аватарке)
ЧМ для него теперь несбыточная мечта, игрок одного клуба)
Карим хоть где то кроме Реала себя проявил?) Нет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Меси в последний раз что-то заковыривал реалу ещё в 2017-м году, когда большая часть его персофанов училась в 1-м классе.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Абду
При Месси Барсу так сильно не унижали в Эль Классико:)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kyancey
Ответ AF007
Роналду все оставшиеся топ-матчи этой жизни будет смотреть там же, и?
При чём здесь Роналду?
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
Ответ Kyancey
Месси все оставшиеся топ-матчи этого сезона будет смотреть по телевизору :)
Роналду все оставшиеся топ-матчи этой жизни будет смотреть там же, и?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ белошип
Услышал,а так-же увидел унижение кабинета своим хозяином)
Почему тогда якобы хозяин с гигантским отрывом позади в Чемпионате?)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Ganibale
Ну главный топ матч сезона он уже сыграл все таки, 18 декабря 2022 года
В сезон 22 - 23 входили самые главные матчи, включая финал с Францией.
А кто то это смотрел по телевизору а потом Морган вызывал неотложку.
Кстати персонаж что забил в Кубке Испании вчера тоже лицезрел эти матчи по телевизору.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
А начиная с 70ой минуты начался салют в честь поражения от Реала . Зажигалки , монеты и бутылки полетели на поле в сторону победителей 👍
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ganibale
Ответ Kyancey
Месси все оставшиеся топ-матчи этого сезона будет смотреть по телевизору :)
Ну главный топ матч сезона он уже сыграл все таки, 18 декабря 2022 года
+19
-10
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенс
Услышал, конечно. Теперь дело за договором. А так как месся любит бчк, то он пойдет на снижение зп и легко вернётся.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андоррский почтальон
Ответ ILYA_FCB
Надеемся, что услышал
Услышал. Сказал, что всех простил, и что вернётся..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
А на 30 минуте кричали парижане.
Лео нужно вернуться. Пока( если) не поздно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serhio_ramos_
А после матча разбил телевизор.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Ответ ILYA_FCB
Надеемся, что услышал
Услышал,а так-же увидел унижение кабинета своим хозяином)
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kyancey
Месси все оставшиеся топ-матчи этого сезона будет смотреть по телевизору :)
+25
-11
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ILYA_FCB
Надеемся, что услышал
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий