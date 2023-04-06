Месси смотрел класико по телевизору. Фанаты «Барсы» скандировали кричалки в его честь на 10-й минуте

Лионель Месси смотрел класико по телевизору

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании на « » мадридский « » обыграл «Барселону» со счетом 4:0 и прошел в финал по сумме двух матчей. На 10-й минуте болельщики «Барселоны» скандировали: «Месси! Месси!»

Сообщалось, что скандирования в честь были организованы боссами «Барселоны».

По данным La Vanguardia, экс-нападающий «Барселоны», с 2021 года выступающий за « », смотрел матч по телевизору и слышал кричалки болельщиков.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси может вернуться в «Барселону» по окончании сезона.

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