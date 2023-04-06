Месси смотрел класико по телевизору. Фанаты «Барсы» скандировали кричалки в его честь на 10-й минуте
Лионель Месси смотрел класико по телевизору
В ответном полуфинальном матче Кубка Испании на «Камп Ноу» мадридский «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 4:0 и прошел в финал по сумме двух матчей. На 10-й минуте болельщики «Барселоны» скандировали: «Месси! Месси!»
Сообщалось, что скандирования в честь Лионеля Месси были организованы боссами «Барселоны».
По данным La Vanguardia, экс-нападающий «Барселоны», с 2021 года выступающий за «ПСЖ», смотрел матч по телевизору и слышал кричалки болельщиков.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси может вернуться в «Барселону» по окончании сезона.
Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)
ЧМ для него теперь несбыточная мечта, игрок одного клуба)
Карим хоть где то кроме Реала себя проявил?) Нет.
А кто то это смотрел по телевизору а потом Морган вызывал неотложку.
Кстати персонаж что забил в Кубке Испании вчера тоже лицезрел эти матчи по телевизору.
Лео нужно вернуться. Пока( если) не поздно