«Соболев далек от «Зенита» с точки зрения мастерства. У него ничего нет для комбинационной игры – ни техники, ни футбольного образования». Канищев об Александре
Нападающий забил 3 гола и сделал 1 передачу в 10 матчах сезона Мир РПЛ.
– На ваш взгляд, чего не хватает Александру Соболеву, чтобы быть лучше?
– Много чего не хватает. «Зенит» играет в техничный, быстрый футбол, комбинационный. Соболев совершенно не подходит под эту игру.
Если Семак брал его как «столба», тогда и игра должна быть построена таким образом, чтобы крайние защитники или полузащитники грузили вперед на Соболева, чтобы он боролся и толкался.
Но в комбинационной игре, которую «Зенит» проповедует, у Соболева нет ничего для нее – ни техники, ни, скажем так, футбольного образования для такой игры.
Не хочется его обижать, но он такой, какой есть. Да, старательный, да, самоотверженный, но с точки зрения мастерства он далек от «Зенита», – сказал бывший футболист «Зенита» Александр Канищев.