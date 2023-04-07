Мбаппе раскритиковал видео «ПСЖ», так как ему надоело, что его считают игроком, ставящим себя выше клуба (Le Parisien)
Килиану Мбаппе не нравится, что его считают игроком, ставящим себя выше «ПСЖ»
По этой причине форвард раскритиковал видео парижского клуба для владельцев абонементов с призывом продлить их. Из всех футболистов команды в ролике снялся только Мбаппе. Француз написал в соцсетях: «ПСЖ» – большой клуб и большая семья, но это точно не «Килиан Сен-Жермен».
По данным Le Parisien, Килиан раскритиковал видео «ПСЖ», так как ему «надоело, что его считают игроком, который чувствует себя выше проекта, важнее клуба – и все решает».
Кроме того, француз «устал от «ПСЖ», который недостаточно организован как команда».
«Это не «Килиан Сен-Жермен». Мбаппе напал на «ПСЖ» из-за видео с собой – и его тут же удалили
Ветки ПСЖ до прихода Месси - 52 коммента.
Ветки ПСЖ после прихода Месси - 956 коммента.
После ухода Лео никто о ПСЖ не вспомнит) Будете дальше набивать стату, гулять на карнавалах попутно отдавая чемп Лиллю.