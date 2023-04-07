Мбаппе раскритиковал видео «ПСЖ», так как ему надоело, что его считают игроком, ставящим себя выше клуба (Le Parisien)

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиану Мбаппе не нравится, что его считают игроком, ставящим себя выше «ПСЖ»

По этой причине форвард раскритиковал видео парижского клуба для владельцев абонементов с призывом продлить их. Из всех футболистов команды в ролике снялся только Мбаппе. Француз написал в соцсетях: «ПСЖ» – большой клуб и большая семья, но это точно не «Килиан Сен-Жермен».

По данным Le Parisien, Килиан раскритиковал видео «ПСЖ», так как ему «надоело, что его считают игроком, который чувствует себя выше проекта, важнее клуба – и все решает».

Кроме того, француз «устал от «ПСЖ», который недостаточно организован как команда».

«Это не «Килиан Сен-Жермен». Мбаппе напал на «ПСЖ» из-за видео с собой – и его тут же удалили  

 

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Мурадов
Действительно, в ПСЖ какие то дилетанты работают.!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Мбаппе хоть в курсе, что до него в принципе никому нет дела?)) Там только Месси обсуждают.

Ветки ПСЖ до прихода Месси - 52 коммента.
Ветки ПСЖ после прихода Месси - 956 коммента.

После ухода Лео никто о ПСЖ не вспомнит) Будете дальше набивать стату, гулять на карнавалах попутно отдавая чемп Лиллю.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Новиков
У псж есть только деньги. Их одних будет недостаточно для построения хорошей команды и атмосферы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кузя Гитарист
Ответ Зеленый хвостик
Второй Погба в общем. Пока что Холанд гораздо больше симпатий вызывает.
Ты наверное с детства за бчк
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зеленый хвостик
Второй Погба в общем. Пока что Холанд гораздо больше симпатий вызывает.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий