Овечкин против «Монреаля»: 4-й матч без голов, передача, 1 бросок и «минус 2» за 21:50 при 9:02 в большинстве
Александр Овечкин остался без голов в 4-м матче подряд
Капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (2:6).
В 72 матчах сезона на счету 37-летнего форварда 74 (42+32) очка при полезности «минус 14».
Сегодня Овечкин (21:50, 9:02 – в большинстве, «минус 2») ограничился одним броском в створ и применил 4 силовых приема.
Он остаётся лидером команды и самым результативным игроком.
Упрекать его одного в поражениях смысла не вижу, в команде есть ещё три звена. Как минимум 2 и 3 звено предназначены для забивания голов на постоянной основе... Но сидят тихо как мыши в подполе.