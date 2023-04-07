Овечкин против «Монреаля»: 4-й матч без голов, передача, 1 бросок и «минус 2» за 21:50 при 9:02 в большинстве

Александр Овечкин остался без голов в 4-м матче подряд

Капитан « » отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с « » (2:6).

В 72 матчах сезона на счету 37-летнего форварда 74 (42+32) очка при полезности «минус 14».

Сегодня Овечкин (21:50, 9:02 – в большинстве, «минус 2») ограничился одним броском в створ и применил 4 силовых приема.