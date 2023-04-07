Овечкин против «Монреаля»: 4-й матч без голов, передача, 1 бросок и «минус 2» за 21:50 при 9:02 в большинстве

Теги Монреаль Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин остался без голов в 4-м матче подряд

Капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (2:6). 

В 72 матчах сезона на счету 37-летнего форварда 74 (42+32) очка при полезности «минус 14». 

Сегодня Овечкин (21:50, 9:02 – в большинстве, «минус 2») ограничился одним броском в створ и применил 4 силовых приема. 

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
Несмотря на отсутствие голов, Ови в каждом матче отдаёт передачу.

Он остаётся лидером команды и самым результативным игроком.

Упрекать его одного в поражениях смысла не вижу, в команде есть ещё три звена. Как минимум 2 и 3 звено предназначены для забивания голов на постоянной основе... Но сидят тихо как мыши в подполе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жесткий Костас
Саня фсе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tolya P-59
Пора заканчивать...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Ivanych
А динамо пора ему
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
Ответ Владимир Кувшинов
45 будет?
обычно после неудачной серии Ови прорывает. Мало матчей осталось, но думаю, что 45 выбьет
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andry 72
Отмечает лучшего спортсмена России 😀
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Дух написал заявление на отпуск без сохранения заработной платы)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Томилин
Ответ Владимир Кувшинов
45 будет?
Навряд ли
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Матыгин
вашики уже в отпуске
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Кувшинов
45 будет?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Скажите кто то этой бесполезнлй пуляке что нужны голы,а не ассисты
+5
-10
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий