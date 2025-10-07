  • Спортс
  • Гурцкая о «Спартаке»: «Малышев был обречен, и Жданов тоже потеряет позиции. Хачатурянц может прийти, но только если с деньгами, а за свои деньги там сами будут управлять так, как считают нужным»
Гурцкая о «Спартаке»: «Малышев был обречен, и Жданов тоже потеряет позиции. Хачатурянц может прийти, но только если с деньгами, а за свои деньги там сами будут управлять так, как считают нужным»

Тимур Гурцкая считает, что Ашот Хачатурянц «Спартаку» «без денег не нужен».

– Малышев был обречен.

– Почему?

– Скорее всего, это не просто смена генерального директора, Жданов тоже потеряет свои позиции. Это не исключено. Следующим за Малышевым будет его патрон.

– Хачатурянц может прийти в «Спартак»?

– Может, но только если принесет с собой деньги. Без денег он им не нужен. 

– Как вы представляете эту конструкцию?

– Много лет назад была точно такая же история, когда появился Авен, который тоже хотел управлять «Спартаком». Его были готовы рассмотреть, если он внесет 5 миллиардов или 50% бюджета. А за свои деньги они сами будут управлять так, как считают нужным. И они в этом абсолютно правы.

Если Ашот Рафаилович с собой принесет дополнительные инвестиции, то, наверное, «Спартак» рассмотрит его, чтобы облегчить свой бюджет. Но если Хачатурянц придет управлять лукойловскими деньгами, то это полный бред. Они сами не могут своими деньгами управлять? – сказал агент в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
