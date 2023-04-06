Тото Вольфф стал миллиардером (Forbes)

Теги бизнес Формула-1 Мерседес Астон Мартин Тото Вольфф деньги Авто

Состояние исполнительного директора «Мерседеса» Тото Вольффа достигло отметки в миллиард долларов.

Такую оценку приводит Forbes. Австрийский менеджер и инвестор впервые вошел в список миллиардеров по версии издания.

Вольффу принадлежит треть команды «Мерседес», а также миноритарная доля в компании «Астон Мартин».

Тото Вольфф: «Мерседес» добудет Хэмилтону 8-й титул, даже если мне придется толкать его по трассе»

Тото Вольфф: «Астон Мартин» отыграл две секунды за полгода с машиной, которая наполовину «Мерседес». Снимаю шляпу»

7 комментариев

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5hxrb7mywu
Зверь🔥🔥🔥
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Дмитрий Литвинов
Ответ Mr.Alien
Может из своего кармана купить Альфа Таури)
Льюису сразу з/п в 100 лямов. Он будет гонщик-инженер. Разработает правильную концепцию сам, чтоб без «а я вам говорил». И всех нахлобучат. Хэм уходит, минимум, с десятью титулами, а Вольфф увеличивает своё состояние.
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RusSt
насамовозил)
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paksha21
Рублевым?
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Тима Тимощенко
можно и обновки теперь прикупить😁
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Дмитрий Мусалов
Ауф
+5
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Mr.Alien
Может из своего кармана купить Альфа Таури)
+13
0
+13
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