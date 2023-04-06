Тото Вольфф стал миллиардером (Forbes)

Состояние исполнительного директора « » достигло отметки в миллиард долларов.

Такую оценку приводит Forbes. Австрийский менеджер и инвестор впервые вошел в список миллиардеров по версии издания.

Вольффу принадлежит треть команды «Мерседес», а также миноритарная доля в компании «Астон Мартин».

Тото Вольфф: «Мерседес» добудет Хэмилтону 8-й титул, даже если мне придется толкать его по трассе»

Тото Вольфф: «Астон Мартин» отыграл две секунды за полгода с машиной, которая наполовину «Мерседес». Снимаю шляпу»