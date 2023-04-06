Лэмпард о «Челси»: «Это мой клуб, рад вернуться. Я уверен в себе и знаю, чего хотят болельщики»
Фрэнк Лэмпард заявил, что с радостью принял предложение «Челси»
Ранее «Челси» объявил о назначении Лэмпарда временно исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона. Лэмпард возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год.
«Это мой клуб, с которым у меня связано много эмоций. А еще я практичный человек. С тех пор как я покинул «Челси», я пошел другим путем, но я рад возможности вернуться, когда клуб попросил меня об этом, веря в то, что я могу помочь до конца сезона.
Я уверен в себе. Я уже работал со многими игроками раньше, понимаю, чего хотят болельщики «Челси», и сделаю все возможное, чтобы дать им то, чего они хотят», – сказал Лэмпард.
😱 Лэмпард вернулся в «Челси». Зачем? А как же другие кандидаты?
Кстати, интересная ирония судьбы - прошлое увольнение Лэмпарда случилось прямо перед игрой с "Вулверхэмптоном". Теперь же он вернулся и прямо перед игрой с ... "Вулверхэмптоном". Словно и не было никакого увольнения...)
поузже и в воротах по увереннее и все. Или думаешь Гвардиола или Анчелотти что то другое говорят своим игрокам? Все очень просто, а им платят миллионы за это. А мне всего 30к платят в школе как физруку хотя я уже с 9б классом выграл 3 районных турнира, требл можно сказать. А мне даже не повышают зарплату
Проявил себя на грани гениальности выкристализированной.
Один из двух самых сильных составов в АПЛ сезона 2020-2021 спустил в самый-самый центр турнирной таблицы к середине сезона. До зоны вылета не доехал - уволили уаххаха.
Лехенда, Yeeahhh!
ВэлКам хоум. Много шотКамов ждем на синией фэйсы. Хотя куда уж более, но Поттер хотя бы тренером был, а не Эвертоны в зоны вылета спускал с тремя месяцами без побед муахаха.