Лэмпард о «Челси»: «Это мой клуб, рад вернуться. Я уверен в себе и знаю, чего хотят болельщики»

Фрэнк Лэмпард заявил, что с радостью принял предложение «Челси»

Ранее «Челси» объявил о назначении Лэмпарда временно исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона. Лэмпард возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год.

«Это мой клуб, с которым у меня связано много эмоций. А еще я практичный человек. С тех пор как я покинул «Челси», я пошел другим путем, но я рад возможности вернуться, когда клуб попросил меня об этом, веря в то, что я могу помочь до конца сезона.

Я уверен в себе. Я уже работал со многими игроками раньше, понимаю, чего хотят болельщики «Челси», и сделаю все возможное, чтобы дать им то, чего они хотят», – сказал Лэмпард.

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