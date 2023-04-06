Лэмпард о «Челси»: «Это мой клуб, рад вернуться. Я уверен в себе и знаю, чего хотят болельщики»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Футбол

Фрэнк Лэмпард заявил, что с радостью принял предложение «Челси»

Ранее «Челси» объявил о назначении Лэмпарда временно исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона. Лэмпард возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год.

«Это мой клуб, с которым у меня связано много эмоций. А еще я практичный человек. С тех пор как я покинул «Челси», я пошел другим путем, но я рад возможности вернуться, когда клуб попросил меня об этом, веря в то, что я могу помочь до конца сезона.

Я уверен в себе. Я уже работал со многими игроками раньше, понимаю, чего хотят болельщики «Челси», и сделаю все возможное, чтобы дать им то, чего они хотят», – сказал Лэмпард.

 

😱 Лэмпард вернулся в «Челси». Зачем? А как же другие кандидаты?

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кактус Каким
Ответ Питер Пэн
Да, бесспорно! Надеюсь, все получиться у Фрэнки!
👍🤝
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Bochkov
Отличная пресс-конференция! Журналисты на позитиве, Фрэнк уверен в себе, обаятелен и улыбчив. Ощущение, что атмосфера уже не столь гнетуща...
Кстати, интересная ирония судьбы - прошлое увольнение Лэмпарда случилось прямо перед игрой с "Вулверхэмптоном". Теперь же он вернулся и прямо перед игрой с ... "Вулверхэмптоном". Словно и не было никакого увольнения...)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marco Verrati
Отличная новость! Надеюсь вернет в состав Маунта! Мечта чтоб остался и на следующий сезон! Ведь Лэмпард диспетчер и сердце Челси 💙
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Кидалов
Ответ ymuller
ты можешь знать что угодно, но ты не умеешь ставить игру, так что нафиг ты не нужен
А что там ставить то? Говоришь игрокам в атаке по шире, в защите
поузже и в воротах по увереннее и все. Или думаешь Гвардиола или Анчелотти что то другое говорят своим игрокам? Все очень просто, а им платят миллионы за это. А мне всего 30к платят в школе как физруку хотя я уже с 9б классом выграл 3 районных турнира, требл можно сказать. А мне даже не повышают зарплату
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CoTTo
они хотят возращение Абрахама и Томори
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
enechipo
Ответ Акира_1
Давление на Лэмпарда ровно нулю, так что отличная почва спокойно вернуть команде уверенность в себе, очистить состав и одержать пару громких побед. Ну а если провалится, то все равно никто не будет винить.
Фрэнки вписался за Боуэли и попытается вытащить того из глубокой межбулкости, куда янки сам себя загнал. Верю, что это ради клуба, а не ради бабок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Питер Пэн
Ответ Кактус Каким
Удачи Лэмпсу,одному из лучших полузащитников!!! Всякие чапи и иньесты в подмётки ему не годились
Да, бесспорно! Надеюсь, все получиться у Фрэнки!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hasan_072
Легенда Челси!!!!!!🔵
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor Krupkin
через два месяца его погонят грязными трусами,нет идей, просто дно
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DonQuijote36
Был уволен в 2021 из клуба перед матчем с Волками, теперь перед матчем с ними же вновь назначен. Круг замкнулся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кактус Каким
Удачи Лэмпсу,одному из лучших полузащитников!!! Всякие чапи и иньесты в подмётки ему не годились
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
оптовый покупатель скудетто из турина
Ответ ConorNite
Удачи Лэмпарду. Всегда был настоящим профессионалом, один из самых талантливых полузащитников своего поколения. При этом и как человек достойный, уважительный, воспитанный, вежливый. Да и до мозга костей любит Челси. Хуже точно не будет
Хуже будет
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Думаю это решение отчасти связано с контрактом Маунта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хавбек+
Лэмпси современный тренер, неудивительно что не получилось в ретроградном Эвертоне, там набор чисто под Мойзи с Эллардайсом
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ymuller
ты можешь знать что угодно, но ты не умеешь ставить игру, так что нафиг ты не нужен
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Ответ Universal1000
О, а как мы то рады возвращению! ВэлКам хоум. Много шотКамов ждем на синией фэйсы. Хотя куда уж более, но Поттер хотя бы тренером был, а не Эвертоны в зоны вылета спускал с тремя месяцами без побед муахаха.
Барсуков после унижения в класико так порвало, что разбросало по веткам АПЛ
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igorkuz45
Это в одну реку нельзя войти дважды, а в Челси можно.)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Universal1000
Ответ инок
Легенда возвращается! Удачи ему. Считаю, он очень даже неплохо проявил себя в первый заход.
Совершенно согласен.
Проявил себя на грани гениальности выкристализированной.

Один из двух самых сильных составов в АПЛ сезона 2020-2021 спустил в самый-самый центр турнирной таблицы к середине сезона. До зоны вылета не доехал - уволили уаххаха.
Лехенда, Yeeahhh!
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Universal1000
О, а как мы то рады возвращению!

ВэлКам хоум. Много шотКамов ждем на синией фэйсы. Хотя куда уж более, но Поттер хотя бы тренером был, а не Эвертоны в зоны вылета спускал с тремя месяцами без побед муахаха.
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wshnmn
Ответ Растиньяк
а сити?)
он там был в аренде
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Los Galácticos
Ожидание: Энрике, Почеттино, Нагельсманн. Реальность: Лэмпард. Ну Боули конечно и профан, такое ощущение что он за европейским футболом вообще никогда не следил и этот вид спорта открыл для себя только после покупки Челси. Выплатить Поттеру 13 млн. неустойки, чтобы пригласить Лэмпарда :)))
Ну поставил бы он Нагильсманна сейчас. Тот ничего в АПЛ не исправил бы, а в ЛЧ отлетел Реалу. И опять реки помоев на Боэли, Челси и требования слить тренера. И смысл? В команде такой бардак, что надо просто ждать лето и чистить состав, чтоб с нуля собирать команду. Лэмпард по сути согласился на очень неблагодарную роль дотащить цирк Боэли до финиша хоть как-то.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменец
Ответ RedDevil1909
стоило оно конечно Тухеля убирать что бы к Лэмпару прийти
Тухель уже точно знает куда устроиться из Мюнхена, примерно, в середине сл сезона.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Давление на Лэмпарда ровно нулю, так что отличная почва спокойно вернуть команде уверенность в себе, очистить состав и одержать пару громких побед. Ну а если провалится, то все равно никто не будет винить.
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ответ Los Galácticos
Ожидание: Энрике, Почеттино, Нагельсманн. Реальность: Лэмпард. Ну Боули конечно и профан, такое ощущение что он за европейским футболом вообще никогда не следил и этот вид спорта открыл для себя только после покупки Челси. Выплатить Поттеру 13 млн. неустойки, чтобы пригласить Лэмпарда :)))
Будут тебе Нагельсманн и ещё кто-то, но летом. А этот сезон надо просто доиграть
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RedDevil1909
стоило оно конечно Тухеля убирать что бы к Лэмпару прийти
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий