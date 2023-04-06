Жозе Моуринью может вернуться в «Челси»

Как сообщает Relevo, лондонский клуб рассматривает вариант с назначением португальского специалиста на пост главного тренера и уже связался с португальцем. Также «синие» контактировали с бывшим тренером «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма» . Сейчас он возглавляет саудовский « ».

Главными фаворитами на пост главного тренера остаются и .

Моуринью уже работал в «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013-го по 2015-й. Его контракт с «Ромой» рассчитан до 2024 года.

С сегодняшнего дня пост исполняющего обязанности главного тренера « » занимает Фрэнк Лэмпард.

Моуринью предложили 120 млн евро за работу в Саудовской Аравии – в сборной или «Аль-Насре» Роналду на выбор. Жозе думает