«Челси» рассматривает назначение Моуринью или Нуну и уже связывался с тренерами (Relevo)

Теги Рома Челси Жозе Моуринью Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Луис Энрике Нуну Эшпириту Санту Аль-Иттихад Джидда Юлиан Нагельсманн Футбол

Жозе Моуринью может вернуться в «Челси» 

Как сообщает Relevo, лондонский клуб рассматривает вариант с назначением португальского специалиста на пост главного тренера и уже связался с португальцем. Также «синие» контактировали с бывшим тренером «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту. Сейчас он возглавляет саудовский «Аль-Иттихад».

Главными фаворитами на пост главного тренера остаются Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике

Моуринью уже работал в «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013-го по 2015-й. Его контракт с «Ромой» рассчитан до 2024 года. 

С сегодняшнего дня пост исполняющего обязанности главного тренера «Челси» занимает Фрэнк Лэмпард. 

Моуринью предложили 120 млн евро за работу в Саудовской Аравии – в сборной или «Аль-Насре» Роналду на выбор. Жозе думает

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61 комментарий

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CM1
Ответ Алексей Сметанин
Пацаны!помогите!))на айфоне у себя удалил по глупости приложение спортс))а на эпл стор его нет..че делать?))
Подымаешь правую руку вверх, потом резко опускаешь со словами: "Да и ладно!" (цензура)...
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CM1
Ответ B_Boris
И правда по "бывшим" пошли, на месте Жозе я бы их послал к черту 🤷🏻
Возможно, так и будет. Но зная людей такого типа, как Жозе, когда ты в очередной раз обращаешься к ним за помощью, до этого поссорившись с ними, то они кичаться этим и считают, что они были и тогда правы, раз ты все равно опять к ним пришел. Для людей такого типа это очень важно осознавать. Правда, здесь уже другой президент и другая команда...
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Вечно в бане
Ну так все правильно. У Челси игроков на три состава, одного тренера мало, пусть несколько будут.
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CM1
3-й заход Моура - это было бы интересно...
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Gutalin
Ответ v.belorussky
Интересный факт: по показателю среднего количества очков за игру Лэмпард стал худшим тренером «Челси» во времена владения Романа Абрамовича — 1,67 очка за игру (провел 57 игр с клубом). Также антирекордсмен по пропущенным мячам за матч — 1,35 голов за игру
И это все равно больше чем у Гарри Поттера
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sasha230876
Ответ Алексей Сметанин
Пацаны!помогите!))на айфоне у себя удалил по глупости приложение спортс))а на эпл стор его нет..че делать?))
Телефон берешь в правую руку и отводишь её назад. Потом резко вверх и вперёд.
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Кирилл Мартыненко
Ответ Промах Мораты
Это старая инфа? Хуже, чем при поттере быть не могло
"во времена владения Романа Абрамовича" Автор же уточнил, что среди тех, кто ещё при Абрамовиче тренировал. Поттер пришёл потом уже.
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Костя Киреев
Такое ощущение что челси хочет нанять несколько тренеров, что б на всех игроков хватило. И ещё одного что бы во время игры на тренерской скамейке был. И ещё нужен будет тренер для послематчевых конференций
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B_Boris
И правда по "бывшим" пошли, на месте Жозе я бы их послал к черту 🤷🏻
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crazy_elky
Ответ SAF22
так лицензии все еще нет
да что ты будешь делать, и эти требуют?!
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#SharkTeam
Ответ Инженер Управляющий
Маур всё тот же, это поколение сменилось, на смену мужикам Терри, Дрогба, Лэмпарда и Чеха пришли пепси бои тиктокеры инстафутболишки
Также и про поколение маура в сравнении с прошлым сказать можно было. Значит ли это что ему место на свалке истории?
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Игорь М.
Ответ avcgloronalduMU
в Челси нудно сделать так, моур главный, Конте помощник 1, лэмпард помощник 2, нигельсман помощник 3
В Челси нужно сделать так: Гогниев главный, Юран помощник 1, Талалаев помощник 2, Божович помощник 3
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stalker18
Ответ eao79rus
А ещё Нагельсманна и Энрике. Будут впятером вместе с Лэмпардом тренировать, чтобы надёжнее
Ну да, игроков 50 человек и тренеров нужно штук 10. Логично)
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Алексей Сметанин
Пацаны!помогите!))на айфоне у себя удалил по глупости приложение спортс))а на эпл стор его нет..че делать?))
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romanisti89
Такой состав и хотят в тренеры мастеров низко/среднего блока и контратак
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Abid_88
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Лучше не произносить слово система, а то Роман Ротенберг появится
Как раз в пару к Йозе Марино
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MK
Кандидаты все хуже хуже, вроде были Энрике и Нагель 😅
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Dimonty
У канадской хоккейной сборной похожая система)
Лучше не произносить слово система, а то Роман Ротенберг появится
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AF007
Ответ Теннисный абсолют
Сеу Жозе входит в топ-3 Величайших тренеров 21-го века вместе с Зиданом и Дель Боске!
Переводчик ещё ладно, кое-что показал до 2015. Но наяривать на Дель Боске и Зидана это кем вообще надо быть? Реал 1999-2003, Реал 2016-2018, Испания 2010-2012. Физруки тупо нагребли чашек за счёт имбовых составов. В других местах не проявили себя абсолютно никак. Из той же серии - Анчелоти, Энрике, Флик, Райкаард, Хайнкес. Одно чемпионство Клоппа с Боруссией > все их трофеи с Реалом, Баварией, Барсой
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Люди Как люди
7месяцев увольняли Поттера,а теперь до конца сезона будут всех тренеров сватать,жаль что Россия под санкции,а то Карпин с Мостовой бы тоже сватались)
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Mikhail_66
Про Моуринью, это как в Южном парке про ягоды поминика
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Born is the King
Бред
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Пользователь заблокирован
Когда команда ищет спасителя, но не знает, кого выбрать 🙏🔄
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The Best
Я надеюсь что владельцы будут выбирать между Энрике и Нагельсманом (если Нагельсман в Реал не уйдет летом).Ну какой Санту,его Тоттенхэм играл хреново.
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Промах Мораты
Ответ v.belorussky
Интересный факт: по показателю среднего количества очков за игру Лэмпард стал худшим тренером «Челси» во времена владения Романа Абрамовича — 1,67 очка за игру (провел 57 игр с клубом). Также антирекордсмен по пропущенным мячам за матч — 1,35 голов за игру
Это старая инфа? Хуже, чем при поттере быть не могло
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