«Челси» рассматривает назначение Моуринью или Нуну и уже связывался с тренерами (Relevo)
Жозе Моуринью может вернуться в «Челси»
Как сообщает Relevo, лондонский клуб рассматривает вариант с назначением португальского специалиста на пост главного тренера и уже связался с португальцем. Также «синие» контактировали с бывшим тренером «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту. Сейчас он возглавляет саудовский «Аль-Иттихад».
Главными фаворитами на пост главного тренера остаются Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике.
Моуринью уже работал в «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013-го по 2015-й. Его контракт с «Ромой» рассчитан до 2024 года.
С сегодняшнего дня пост исполняющего обязанности главного тренера «Челси» занимает Фрэнк Лэмпард.
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