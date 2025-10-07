  • Спортс
  • Булыкин о «Спартаке»: «Гендиректор не лезет в спорт, не знает ничего, не расскажет. Это смешно, когда нефутбольный человек рассказывает какие-то моменты матча как эксперт»
Булыкин о «Спартаке»: «Гендиректор не лезет в спорт, не знает ничего, не расскажет. Это смешно, когда нефутбольный человек рассказывает какие-то моменты матча как эксперт»

Дмитрий Булыкин прокомментировал изменения в руководстве «Спартака».

Красно-белые ранее сообщили, что Сергей Некрасов заменил Олега Малышева на посту генерального директора клуба.

«Пока изменения происходят в руководстве, а дальше уже надо выстраивать вертикаль и стабилизировать ситуацию.

Для меня самая ключевая фигура в любой команде – спортивный директор.

Генеральный директор не лезет в спорт, не знает ничего про спорт, ничего не расскажет про игру. Это выглядит смешно, когда нефутбольный человек рассказывает какие-то моменты матча как эксперт.

Если говорить о тренерском штабе, то переподписание Деяна Станковича весной было ошибкой», – сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
