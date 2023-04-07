Тарасенко набрал 1+1 в первом матче против «Сент-Луиса». Болельщики «Блюз» встретили его овацией
Владимир Тарасенко набрал 1+1 в первом матче против «Сент-Луиса»
Форвард «Рейнджерс» впервые сыграл против бывшего клуба в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 ОТ).
Его признали третьей звездой встречи.
Во время одного из перерывов болельщики устроили россиянину овацию. Тарасенко выступал за «Блюз» в течение 10 лет (с 2013 по 2023 годы) и выиграл с клубом Кубок Стэнли в 2019 году.
В 66 матчах сезона на счету нападающего стало 48 (18+30) очков, в составе клуба из Нью-Йорка – 19 (8+11) баллов в 28 играх.
Сегодня Владимир (20:19, 1:15 – в большинстве, «минус 1») 6 раз бросил в створ ворот.
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