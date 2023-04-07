Тарасенко набрал 1+1 в первом матче против «Сент-Луиса». Болельщики «Блюз» встретили его овацией

Теги болельщики Рейнджерс Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко набрал 1+1 в первом матче против «Сент-Луиса»

Форвард «Рейнджерс» впервые сыграл против бывшего клуба в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 ОТ). 

Его признали третьей звездой встречи. 

Во время одного из перерывов болельщики устроили россиянину овацию. Тарасенко выступал за «Блюз» в течение 10 лет (с 2013 по 2023 годы) и выиграл с клубом Кубок Стэнли в 2019 году. 

В 66 матчах сезона на счету нападающего стало 48 (18+30) очков, в составе клуба из Нью-Йорка – 19 (8+11) баллов в 28 играх. 

Сегодня Владимир (20:19, 1:15 – в большинстве, «минус 1») 6 раз бросил в створ ворот. 

9 комментариев

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Rock-n-Rolla
Ответ krupin82
Вот так надо ценить легенд клуба.А у нас за каждый переход любого захейтят
прям "у нас"... в европейском футболе полно примеров, когда после переходов звезд в их адрес потом долгое время летят проклятия и угрозы... "у нас"
+6
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+6
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Serge Vendino
Ответ maks44
Круто! В футболе в таких случаях обычно свистят.
В футболе без желания игрока переход не состоится, потому что с новым клубом надо новый контракт подписывать. А тут все понимают, что большая часть обменов без какого-либо участия игроков проходит - просто бизнес
+2
0
+2
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Заблудившийся
Самая большая награда, для спортсмена - народная любовь, это то, что не купишь не за какие бабки :)))
+3
0
+3
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maks44
Круто! В футболе в таких случаях обычно свистят.
+2
0
+2
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Канат1976
Такая реакция дорогого стоит!
+1
0
+1
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krupin82
Вот так надо ценить легенд клуба.А у нас за каждый переход любого захейтят
+9
-2
+7
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cnfc
Рад и за Вову и болельщиков. Даже не ожидал такой реакции
+2
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Кирилл Анисимов
Заслужил, что уж говорить)
+4
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+4
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Амфитрион
Болельщики молодцы, а то из клуба проводили как-то совсем буднично. А Вова форму к плову набирает, молодец.
+15
0
+15
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