Тарасенко набрал 1+1 в первом матче против «Сент-Луиса». Болельщики «Блюз» встретили его овацией

Владимир Тарасенко набрал 1+1 в первом матче против «Сент-Луиса»

Форвард « » впервые сыграл против бывшего клуба в матче регулярного чемпионата (2:3 ОТ).

Его признали третьей звездой встречи.

Во время одного из перерывов болельщики устроили россиянину овацию. Тарасенко выступал за «Блюз» в течение 10 лет (с 2013 по 2023 годы) и выиграл с клубом Кубок Стэнли в 2019 году.

В 66 матчах сезона на счету нападающего стало 48 (18+30) очков, в составе клуба из Нью-Йорка – 19 (8+11) баллов в 28 играх.

Сегодня Владимир (20:19, 1:15 – в большинстве, «минус 1») 6 раз бросил в створ ворот.