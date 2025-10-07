Мостовой любил финты с детства: «Мог уговорить какого-нибудь мальчика, чтобы поотнимал у меня мяч, и это продолжалось до головокружения у парнишки. К 16 я уже отличался хорошей обводкой»
Александр Мостовой вспомнил, как любил финтить в детстве.
«С ранних лет я обожал возиться с мячом. Во дворе, в школе – где угодно. Мог уговорить какого-нибудь мальчика, чтобы он поотнимал у меня мяч.
Обычно этот процесс продолжался до тех пор, пока у парнишки не начинала кружиться голова.
Приятно было, что все мои финты проходили на ура. И к 16 годам я уже отличался хорошей обводкой», – сказал бывший хавбек сборной России.
