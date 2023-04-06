Кричалки фанатов в честь Месси были организованы боссами «Барсы». Так же могут сделать для критики УЕФА и Тебаса (El Chiringuito)
Боссы «Барсы» организовали кричалки в честь Лионеля Месси на «Камп Ноу»
На 10-й минуте ответного полуфинального матча Кубка Испании с «Реалом» (0:4) фанаты каталонской команды начали скандировать: «Месси! Месси!»
Как утверждает журналист El Chiringuito и колумнист Mundo Deportivo Марсал Лоренте, эти кричалки были организованы советом директоров «блауграны».
Журналист отмечает, что схожую тактику «Барселона» может использовать для критики УЕФА и главы Ла Лиги Хавьера Тебаса.
Ранее «Барселона» подтвердила контакты с форвардом «ПСЖ» о возвращении.
Болельщицкая любовь по команде совета директоров. Клёво.
типо болельщики такие прокричали "Месси! Месси!"
и теперь Месси забьет хер на все и перейдет в Барсу с горящими глазами, и пофиг, что у Барсы нет совсем денег и она даже Гави не может зарегистрировать, а по игре команда играет не лучше, чем 2-3 года назад в кризисные времена, и в целом отлетает от Реала 4-0...
Прекрасно видно во что ты веришь))
А что не так с возрастом 23?
Возраст 23, смешно)
ну дети может и верят, посыл же не в том, настоящие они или нет, а в том, что эффект от барселонских действий такой же, как от этих бабок
В случае подписания соглашения со спонсором деньги пойдут для решения проблем с ФФП для возвращения аргентинца.
Это соглашение очень важно, потому что деньги, поступающие через спонсора, помогут зарегистрировать не только Месси, но и продление контрактов и другие трансферы.
Источник:Шей Лугаси
Javi Miguel
Педри, Дембеле и Кристенсен должны вернуться в ближайшие несколько игр, самое позднее – 23 апреля против «Атлетико».
Источник: Хави Мигель
Процентная ставка составляет около 5,5%. «Барса» считает сделку «очень хорошей».
Источник: El Confidencial
В понедельник "Барселона" закрыла соглашение о финансировании проекта Espai Barça из Goldman Sachs и JP Morgan.
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Источник: Жерар Ромеро