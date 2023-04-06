Кричалки фанатов в честь Месси были организованы боссами «Барсы». Так же могут сделать для критики УЕФА и Тебаса (El Chiringuito)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Ла Лига УЕФА болельщики Хавьер Тебас Футбол

Боссы «Барсы» организовали кричалки в честь Лионеля Месси на «Камп Ноу»

На 10-й минуте ответного полуфинального матча Кубка Испании с «Реалом» (0:4) фанаты каталонской команды начали скандировать: «Месси! Месси!»

Как утверждает журналист El Chiringuito и колумнист Mundo Deportivo Марсал Лоренте, эти кричалки были организованы советом директоров «блауграны».

Журналист отмечает, что схожую тактику «Барселона» может использовать для критики УЕФА и главы Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Ранее «Барселона» подтвердила контакты с форвардом «ПСЖ» о возвращении.

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57 комментариев

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Старый Негр
Гы)
Болельщицкая любовь по команде совета директоров. Клёво.
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Ramin Mamedov
что за бред?)
типо болельщики такие прокричали "Месси! Месси!"
и теперь Месси забьет хер на все и перейдет в Барсу с горящими глазами, и пофиг, что у Барсы нет совсем денег и она даже Гави не может зарегистрировать, а по игре команда играет не лучше, чем 2-3 года назад в кризисные времена, и в целом отлетает от Реала 4-0...
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Parce
Ответ nurikkkk
Пригласив Месси, Барса сделает шаг назад....
А что ты так волнуешь, это проблемы Барса и их фанатов, а не фана Мадрида
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Никита Воронин
Ответ Мадрид наказывает!
Бгг Возраст 23, смешно) ну дети может и верят, посыл же не в том, настоящие они или нет, а в том, что эффект от барселонских действий такой же, как от этих бабок
да хватит отмазываться))
Прекрасно видно во что ты веришь))
А что не так с возрастом 23?
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yulay
А насрали, извините, тоже боссы Барсы?
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SaH4r.
Ответ Пенс
классический фк мем. Там и фанатов то нет, одни туристы.
фк мем это клуб из 11го места АПЛ)
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nurikkkk
Пригласив Месси, Барса сделает шаг назад....
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Мадрид наказывает!
Ответ Никита Воронин
шел 2023 год, дети до сих пор верят, что эти бабки не тролинг, а настоящие))
Бгг
Возраст 23, смешно)
ну дети может и верят, посыл же не в том, настоящие они или нет, а в том, что эффект от барселонских действий такой же, как от этих бабок
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ДиспетчерАВС3
Ответ Cruel Snake
Бармалея нет, а схема его живёт
эти же фанаты сначала в футболках ПСЖ его сначала освистали, чтобы испортить отношения с ПСЖ, потом переоделись и скандировали
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Parce
Ответ Имя Фамилия
Смешное зрелище это когда персофаны какого-то распиаренного полена рассказывают фанам на Парк де Пренс, что они не про футбол, когда те ставят команду выше одного бесполезного игрока.
Смешно это когда фанаты кринжа после 18 декабря ноют на ветках с Месси и всяческий пытаются доказать что ЧМ куплен, в тоже время тихо плача в углу
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Никита Воронин
Ответ Мадрид наказывает!
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шел 2023 год, дети до сих пор верят, что эти бабки не тролинг, а настоящие))
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Никита Воронин
Ответ Имя Фамилия
Смешное зрелище это когда персофаны какого-то распиаренного полена рассказывают фанам на Парк де Пренс, что они не про футбол, когда те ставят команду выше одного бесполезного игрока.
это ты про мудрика?ахахахха
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MESSIya
Спонсор из арабских стран хочет профинансировать возвращение Лионеля Месси в "Барселону".

В случае подписания соглашения со спонсором деньги пойдут для решения проблем с ФФП для возвращения аргентинца.

Это соглашение очень важно, потому что деньги, поступающие через спонсора, помогут зарегистрировать не только Месси, но и продление контрактов и другие трансферы.

Источник:Шей Лугаси
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MESSIya
Арнау Мартинес имеет предварительное соглашение с мадридским Атлетико. Барселона полностью выбыла из гонки.

Javi Miguel
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MESSIya
Ожидается, что Фрэнки де Йонг будет готов к матчу против «Жироны».

Педри, Дембеле и Кристенсен должны вернуться в ближайшие несколько игр, самое позднее – 23 апреля против «Атлетико».

Источник: Хави Мигель
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Hong Kil
Просто директор местной Консерватории издал приказ: "Приказываю посетить футбольный матч, попить воды, поесть сосиску в тесте и кричать "Месси-Месси".
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MESSIya
Барселона" окончательно согласовала финансирование проекта Espai Barça. Пока официального объявления не планируется, но клуб получил одобрение американских инвесторов.

Процентная ставка составляет около 5,5%. «Барса» считает сделку «очень хорошей».

Источник: El Confidencial

В понедельник "Барселона" закрыла соглашение о финансировании проекта Espai Barça из Goldman Sachs и JP Morgan.

Американские компании обусловили соглашение о включении посреднической компании, которая будет контролировать все работы, которые начнутся в сентябре.

Источник: Жерар Ромеро
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Parce
Ответ Егор Егор
Тут можно было что угодно сказать: сам Месси организовал кричалки, чтобы надавить на руководство Барселоны. Удобно, доказательства не нужны, ИНСАЙДЫ же.
На спортсе и такое могут написать, только сильно палиться будет, а это схавают
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Мадрид наказывает!
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Имя Фамилия
Ответ Parce
Редкое зрелище, 3 глора что-то обсуждают об противнике
Смешное зрелище это когда персофаны какого-то распиаренного полена рассказывают фанам на Парк де Пренс, что они не про футбол, когда те ставят команду выше одного бесполезного игрока.
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Пенс
Ответ Имя Фамилия
Иногда даже туристов нет.
что поделать, если такой клуб)
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Parce
Ответ Имя Фамилия
Иногда даже туристов нет.
Редкое зрелище, 3 глора что-то обсуждают об противнике
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Имя Фамилия
Ответ Пенс
классический фк мем. Там и фанатов то нет, одни туристы.
Иногда даже туристов нет.
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Главный агроном Ноу Камп
Кабинет уничтожает конкурента единственным известным ему способом. Со времен Франко ничего не изменилось. Видимо, придется Барселоне покинуть эту лигу. На месте Лапорты я бы начал переговоры с лигой 1.
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Егор Егор
Тут можно было что угодно сказать: сам Месси организовал кричалки, чтобы надавить на руководство Барселоны. Удобно, доказательства не нужны, ИНСАЙДЫ же.
+10
-5
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