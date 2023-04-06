Кричалки фанатов в честь Месси были организованы боссами «Барсы». Так же могут сделать для критики УЕФА и Тебаса (El Chiringuito)

Боссы «Барсы» организовали кричалки в честь Лионеля Месси на «Камп Ноу»

На 10-й минуте ответного полуфинального матча Кубка Испании с «Реалом» (0:4) фанаты каталонской команды начали скандировать: « ! Месси!»

Как утверждает журналист El Chiringuito и колумнист Mundo Deportivo Марсал Лоренте, эти кричалки были организованы советом директоров «блауграны».

Журналист отмечает, что схожую тактику «Барселона» может использовать для критики и главы Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Ранее « » подтвердила контакты с форвардом « » о возвращении.