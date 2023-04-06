Дюгарри о Мбаппе и видео «ПСЖ»: «Килиан хочет заниматься всем: маркетингом, коммуникациями, он выбирает спортивного директора и игроков. Стоп! Играй в мяч!»

Кристоф Дюгарри осудил Килиана Мбаппе за чрезмерно активное участие в жизни «ПСЖ»

Сегодня парижский клуб выложил видео для владельцев абонементов на матчи клуба с призывом продлить их. Из всех футболистов команды в ролике снялся только Мбаппе. Килиан раскритиковал этот ролик, заявив: «ПСЖ» – большой клуб и большая семья, но это точно не «Килиан Сен-Жермен».

«Мне надоели все эти чувствительными люди. Мы поставили его в центр коммуникаций, маркетинга. Клуб должен был предупредить его, ладно, но как вы думаете, стоит ли размещать сообщение в социальных сетях, чтобы выставить на всеобщее обозрение свой клуб? Чтобы выставить на всеобщее обозрение менеджера по коммуникациям? Можно позвонить руководству и уладить этот вопрос внутри компании.

Парень, который сделал это промо, он что, ответственен за неудачи « »? Вы думаете, мы переложим проблемы «Пари Сен-Жермен» на парня, который сделал рекламу?

Я не понимаю сообщение Килиана. Пусть он остановится! Пусть они все покончат со своим эгоизмом! Они отстой! Они проигрывают матчи один за другим! Пусть они играют на поле, пусть покажут, чего они стоят. У них безумные зарплаты. Ему не нужно заниматься играть на публику, показывая, что он не одобрил рекламный ролик. Нам все равно!

Он [Мбаппе] хочет заниматься всем! Маркетингом, коммуникациями, он выбирает спортивного директора, он выбирает игроков, с которыми он хочет играть. Стоп! Играй в мяч!

Есть проблема, ошибка, которую можно считать серьезной. Но Мбаппе мог бы позвонить президенту вместо того, чтобы отправлять сообщение по сети, которое разойдется по всему миру, которое выведет в инфополе отдел маркетинга, выведет туда парня [который сделал ролик]. Это неуклюже, это не показатель высокого класса. Так не делается», – сказал бывший нападающий сборной Франции в программе Жерома Ротена Rothen S’Enflamme.