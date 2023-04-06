Дюгарри о Мбаппе и видео «ПСЖ»: «Килиан хочет заниматься всем: маркетингом, коммуникациями, он выбирает спортивного директора и игроков. Стоп! Играй в мяч!»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Дюгарри соцсети Килиан Мбаппе Футбол

Кристоф Дюгарри осудил Килиана Мбаппе за чрезмерно активное участие в жизни «ПСЖ»

Сегодня парижский клуб выложил видео для владельцев абонементов на матчи клуба с призывом продлить их. Из всех футболистов команды в ролике снялся только Мбаппе. Килиан раскритиковал этот ролик, заявив: «ПСЖ» – большой клуб и большая семья, но это точно не «Килиан Сен-Жермен». 

«Мне надоели все эти чувствительными люди. Мы поставили его в центр коммуникаций, маркетинга. Клуб должен был предупредить его, ладно, но как вы думаете, стоит ли размещать сообщение в социальных сетях, чтобы выставить на всеобщее обозрение свой клуб? Чтобы выставить на всеобщее обозрение менеджера по коммуникациям? Можно позвонить руководству и уладить этот вопрос внутри компании.

Парень, который сделал это промо, он что, ответственен за неудачи «Пари Сен-Жермен»? Вы думаете, мы переложим проблемы «Пари Сен-Жермен» на парня, который сделал рекламу?

Я не понимаю сообщение Килиана. Пусть он остановится! Пусть они все покончат со своим эгоизмом! Они отстой! Они проигрывают матчи один за другим! Пусть они играют на поле, пусть покажут, чего они стоят. У них безумные зарплаты. Ему не нужно заниматься играть на публику, показывая, что он не одобрил рекламный ролик. Нам все равно!

Он [Мбаппе] хочет заниматься всем! Маркетингом, коммуникациями, он выбирает спортивного директора, он выбирает игроков, с которыми он хочет играть. Стоп! Играй в мяч!

Есть проблема, ошибка, которую можно считать серьезной. Но Мбаппе мог бы позвонить президенту вместо того, чтобы отправлять сообщение по сети, которое разойдется по всему миру, которое выведет в инфополе отдел маркетинга, выведет туда парня [который сделал ролик]. Это неуклюже, это не показатель высокого класса. Так не делается», – сказал бывший нападающий сборной Франции в программе Жерома Ротена Rothen S’Enflamme.

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
Ответ Мамаральду Кристина
Какая разница играл Дюгари за псж или другой клуб, отличие от нынешнего распиаренных он и его Ко были мужиками. Как Насраналду закончил со своим эго в аравий к тому подтверждения. Возможно неотсавал бы от Месси эсли занимался ( только)футболом. Так же Килиана испортит его эго,слава! Об этом он говарит.
Дюгарри то видел? Жиру на минималках. На миниминималках. И если он сейчас рот открыл, то его счастье, что в его время соцсети небыли так развиты как сейчас.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
si40w
Дюгарри насмотрелся НБА) там есть выражение "заткнись и стучи мячом"
А так по делу, конечно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мамаральду Кристина
Ответ Александр Зубков
Дюгарри то что? Он в ПСЖ и не играл вроде.
Какая разница играл Дюгари за псж или другой клуб, отличие от нынешнего распиаренных он и его Ко были мужиками. Как Насраналду закончил со своим эго в аравий к тому подтверждения. Возможно неотсавал бы от Месси эсли занимался ( только)футболом. Так же Килиана испортит его эго,слава! Об этом он говарит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данияр Жумабекович
нее, всё-таки пусть он остаётся в Париже. В Реале ему делать нечего, испортит здоровую атмосферу в клубе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ Блуждающий странник
Ну если бы он такое про Месси сказал, то ты первый бы говорил какой красавец Дюгарри. Кстати, ты мне говорил, что ПСЖ с Мбаппе и Месси может в одностороннем порядке продлить договор если захочет. Ты там может подходил в школе к учителю истории, может он тебе объяснил, что пролонгация не подразумевает односторонний порядок, а то я все ещё жду пруфы
Ты видимо ещё не понял, что дело не в том, кто говорит, а в том, что он говорит. И не если бы, а Дюгарри уже поливал и меси, и месифаны в один голос пищали, что он ноунейм с парой сезонов на топ-уровне.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адепт Суперлиги
Ответ Los Galácticos
Да только последний его очень хороший матч был в финале ЧМ.
Поправочка: последние 40 минут были хороши, до них это был труп, как и вся сб Франции.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ Блуждающий странник
Ну если бы он такое про Месси сказал, то ты первый бы говорил какой красавец Дюгарри. Кстати, ты мне говорил, что ПСЖ с Мбаппе и Месси может в одностороннем порядке продлить договор если захочет. Ты там может подходил в школе к учителю истории, может он тебе объяснил, что пролонгация не подразумевает односторонний порядок, а то я все ещё жду пруфы
Не бывает пунктов про обоюдную пролонгацию. Бывает только односторонний порядок, либо возможность уйти раньше при невыполнении определённых условий, например вылет в низший дивизион.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
Дюгарри то что? Он в ПСЖ и не играл вроде.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bdv68
выест, а не выедет 🙃
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Дюгарри: "Чё за балет? Играй жёстче! Ты-не ты, когда голоден. Сникерсни!"😎
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Ответ Имя Фамилия
Какой же Дюгарри токсик. Просто зайдите в его профиль каждое интервью кого-то поливает. В принципе как и все французы его поколения, при всех своих достоинствах очень токсичные люди и часто это демонстрировали в сборной, а теперь по завершению карьеры в прессе.
Ну если бы он такое про Месси сказал, то ты первый бы говорил какой красавец Дюгарри. Кстати, ты мне говорил, что ПСЖ с Мбаппе и Месси может в одностороннем порядке продлить договор если захочет. Ты там может подходил в школе к учителю истории, может он тебе объяснил, что пролонгация не подразумевает односторонний порядок, а то я все ещё жду пруфы
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Афонский
Гугл транслэйт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Как в Химках. Рабочая схема👍🏻
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Какой же Дюгарри токсик. Просто зайдите в его профиль каждое интервью кого-то поливает. В принципе как и все французы его поколения, при всех своих достоинствах очень токсичные люди и часто это демонстрировали в сборной, а теперь по завершению карьеры в прессе.
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Мбаппе ещё и успевает каждую неделю прилетать в Москву на съёмки в телешоу в частности под маской гусеницы - именно он.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Carver
Так по ситуации с абонементами Мбаппе прав, его в клубе подставили перед партнерами. А Мбаппе, при всей его звездной болезни, никогда не шел против команды.

Ну и вообще клуб непонятно себя ведет. Играют плохо сейчас все, в том числе и Мбаппе.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Разложил все по полочкам
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Мартынов
Да никого он там не выбирает. Шейхи лапши навесили и рады
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Rhea
Ответ Михаил Сафонов
Киллиан играет очень хорошо если уж на то пошло
пять раз в год он играет хорошо, остальное время чилит в лиге уровнем португальской и нидерландской.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abid_88
Ответ Los Galácticos
Да только последний его очень хороший матч был в финале ЧМ.
А против Марселя в гостях?
2+1 ,если не ошибаюсь
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Ответ Михаил Сафонов
Киллиан играет очень хорошо если уж на то пошло
Да только последний его очень хороший матч был в финале ЧМ.
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Сафонов
Киллиан играет очень хорошо если уж на то пошло
+6
-12
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий