Журналист Риоло о Месси в «ПСЖ»: «Растворившийся на поле, призрак, Каспер. Какие воспоминания о нем останутся у фанатов? Какой след он оставит после себя? Ничего, ноль»
Журналист Даниэль Риоло хочет, чтобы Лионель Месси покинул «ПСЖ»
«Если ты болеешь за «ПСЖ», то какие воспоминания у тебя останутся о нем? Какой след он оставит после себя? Ничего, ноль. Это провал? Конечно.
Я уже считаю, что Неймар – самый большой провал в истории «ПСЖ», а что касается Месси... Его левая нога, его класс, его техника – мы это знали. Мы все знаем его уровень. Мы видели его на чемпионате мира.
У всех нас есть телевизор, мы видели, как он играл в «Барсе», ему не нужно было переходить в «ПСЖ», чтобы мы узнали, что он умеет отдавать передачи и забивать голы.
Чем он занимался в «ПСЖ»? Забил несколько голов, ничего по-настоящему сумасшедшего. В Лиге чемпионов был гол в ворота «Сити», незабитый пенальти в ворота «Реала» в прошлом году, а в этом году «Бавария» на выезде. Растворившийся на поле, призрак, Каспер, до свидания.
Спасибо, Месси, ты, наверное, один из величайших игроков в истории, я до смерти тебя люблю, но сейчас нам нужно попрощаться», – сказал Риоло в эфире передачи After Foot.
Хвича - 12+10, невероятно, минимум 100 млн, тащер
Это не значит, что Хвича плох, но очевидно от Месси требуют всего и вся - вот такая вот планка у него в 36 лет) При этом конкуренция у ПСЖ во Франции в этом сезоне посерьезнее, чем у Наполи в Серии А.
Черпашка глотает пыль под бутсами Лео.
Но у французов засела боль за ЧМ.
Шейхи взяли Месси для рекламы ЧМ в Катаре. Все довольны!
Это то что не касается футбольных результатов самого ПСЖ.
А в команде вся игра построена под Мбаппе, он основная звезда, основной форвард, но спрос почему то с Месси которому 35, который перешёл в новый чемпионат, команду. Он клуб не разлагает, истерики не устраивает, на тренеров не гонит. Для своих лет имеет ту же стату что и Мбаппе при этом играя роль созидателя, а не завершителя атак.
Вроде это как дважды два ясно.