Журналист Риоло о Месси в «ПСЖ»: «Растворившийся на поле, призрак, Каспер. Какие воспоминания о нем останутся у фанатов? Какой след он оставит после себя? Ничего, ноль»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Даниэль Риоло Футбол

Журналист Даниэль Риоло хочет, чтобы Лионель Месси покинул «ПСЖ»

«Если ты болеешь за «ПСЖ», то какие воспоминания у тебя останутся о нем? Какой след он оставит после себя? Ничего, ноль. Это провал? Конечно. 

Я уже считаю, что Неймар – самый большой провал в истории «ПСЖ», а что касается Месси... Его левая нога, его класс, его техника – мы это знали. Мы все знаем его уровень. Мы видели его на чемпионате мира.

У всех нас есть телевизор, мы видели, как он играл в «Барсе», ему не нужно было переходить в «ПСЖ», чтобы мы узнали, что он умеет отдавать передачи и забивать голы.

Чем он занимался в «ПСЖ»? Забил несколько голов, ничего по-настоящему сумасшедшего. В Лиге чемпионов был гол в ворота «Сити», незабитый пенальти в ворота «Реала» в прошлом году, а в этом году «Бавария» на выезде. Растворившийся на поле, призрак, Каспер, до свидания.

Спасибо, Месси, ты, наверное, один из величайших игроков в истории, я до смерти тебя люблю, но сейчас нам нужно попрощаться», – сказал Риоло в эфире передачи After Foot. 

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39 комментариев

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Роман
Ответ Wild91688
Смешно как сектанты налетают и поливают Мбаппе грязью и защищают каспера,мечси это провал ПСЖ
Ты как раз есть сектант бедуинский, проснись
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Экспертное мнение
Ответ Wild91688
Конечно же ты будешь сравнивать клуб гегемон из 6-ой лиги с дворовыми командами типо Коермонов и анжеров и Серию А где как минимум 6 топ клубов
Чего мелочиться, 10 топ-клубов) Конкретно в этом сезоне гегемон в Италии это Наполи, и отрыв там намного больше, чем у ПСЖ с +6 и где ничего не ясно. По твоей логике и Ноттингем Форест топ клуб, ведь брал ЛЧ полвека назад))) Хотя откуда у тебя логике взяться)
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truboprovodchik2019
Ответ Wild91688
Смешно как сектанты налетают и поливают Мбаппе грязью и защищают каспера,мечси это провал ПСЖ
слава богу что остались адекватные ценители футбола типа тебя
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ kqkly
Хорошо что есть такие игроки как Солер, Витинья, Экитик и тд, которые ещё держат на плаву ПСЖ, и не дают Месси развалить полностью команду
Сори, лучший игрок должен показывать уровень лучшего игрока. Тут оды поют, как он в соло тащит команды, а как лузы = виновата команда, но только не гоат.
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Wild91688
Ответ Экспертное мнение
Месси - 13+13, плохой сезон, где он, что он сделал? Хвича - 12+10, невероятно, минимум 100 млн, тащер Это не значит, что Хвича плох, но очевидно от Месси требуют всего и вся - вот такая вот планка у него в 36 лет) При этом конкуренция у ПСЖ во Франции в этом сезоне посерьезнее, чем у Наполи в Серии А.
Ахахах,конкуренция в 6-ой лиге,сами же насмехались над этим чемпом,а как ваш идол перешёл туда,чемп сразу же стал конкурентным,лицемер
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Водяра
Ответ savik-A.M.
В Аргентину ?)
Дом где жопа в тепле. В Аравию.
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Elkorazon01
Ответ Экспертное мнение
Месси - 13+13, плохой сезон, где он, что он сделал? Хвича - 12+10, невероятно, минимум 100 млн, тащер Это не значит, что Хвича плох, но очевидно от Месси требуют всего и вся - вот такая вот планка у него в 36 лет) При этом конкуренция у ПСЖ во Франции в этом сезоне посерьезнее, чем у Наполи в Серии А.
Сравнил х.. с трамвайной ручкой) где Серия А, а где Лига 1
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Молодой Френки
У Месси 13+13 по системе гол+пас за ПСЖ. Какие вопросы вообще?!
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Elkorazon01
В пари транс жермен едут кайфовать( Неймара спросите) это не клуб, а свалка
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Кузя Гитарист
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
согласен с журналистом
А сосьос спортса с тобой категорически не согласны
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Wild91688
Ответ Экспертное мнение
Месси - 13+13, плохой сезон, где он, что он сделал? Хвича - 12+10, невероятно, минимум 100 млн, тащер Это не значит, что Хвича плох, но очевидно от Месси требуют всего и вся - вот такая вот планка у него в 36 лет) При этом конкуренция у ПСЖ во Франции в этом сезоне посерьезнее, чем у Наполи в Серии А.
Конечно же ты будешь сравнивать клуб гегемон из 6-ой лиги с дворовыми командами типо Коермонов и анжеров и Серию А где как минимум 6 топ клубов
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Ноги Гомеша
Ответ savik-A.M.
В Аргентину ?)
Туда рановато. А вот Барса с грамотной трансферной политикой может наконец побороться, например, за полуфинал лч. Ну или хотя бы наконец выйти из группы))
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Velirpa
ну, по-моему, уже давно очевидно, что Месси не лучший игрок в истории, как нам вещают, поэтому многие уже стали высказываться более жёстко об этом футболисте.
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Геннадий Тимченко
Ответ Арматурмалай
Просто посмотрите что творил Месси на клубном уровне в возрасте Мбаппе. И сейчас он мало чем уступает черепашки. Лео уже чемпион мира, потому легко справится с подобным давлением.
посмотрите лучше, как играет Бензема - они с пешеходом одного возраста
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Ramin Mamedov
Ответ Wild91688
Результативнее,чем его результативность,без Мбаппе небыло бы у месси столько голевых,а без него Мбаппе и до этого пачками клал
лол, а без Мбаппе Месси и пачками забивал)) в чем прикол говорить про это)
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Экспертное мнение
Месси - 13+13, плохой сезон, где он, что он сделал?
Хвича - 12+10, невероятно, минимум 100 млн, тащер

Это не значит, что Хвича плох, но очевидно от Месси требуют всего и вся - вот такая вот планка у него в 36 лет) При этом конкуренция у ПСЖ во Франции в этом сезоне посерьезнее, чем у Наполи в Серии А.
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bel01
По статистике, лучший в этом сезоне в ПСЖ с отрывом.
Черпашка глотает пыль под бутсами Лео.
Но у французов засела боль за ЧМ.
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Арматурмалай
Просто посмотрите что творил Месси на клубном уровне в возрасте Мбаппе. И сейчас он мало чем уступает черепашки. Лео уже чемпион мира, потому легко справится с подобным давлением.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ноунейм писака хайпится на гении футбола
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Алибек Багаутдинов
Ответ Хызыр
По количеству потерь мяча Месси с отрывом первый в топ-5 лиг Европы, этим он и запомнится.
Статистику можно или балабол?)
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Wild91688
Смешно как сектанты налетают и поливают Мбаппе грязью и защищают каспера,мечси это провал ПСЖ
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Wild91688
Ответ Футбол_это_жизнь
Месси выбрал ПСЖ как тренировочный клуб перед ЧМ. Шейхи взяли Месси для рекламы ЧМ в Катаре. Все довольны! Это то что не касается футбольных результатов самого ПСЖ. А в команде вся игра построена под Мбаппе, он основная звезда, основной форвард, но спрос почему то с Месси которому 35, который перешёл в новый чемпионат, команду. Он клуб не разлагает, истерики не устраивает, на тренеров не гонит. Для своих лет имеет ту же стату что и Мбаппе при этом играя роль созидателя, а не завершителя атак. Вроде это как дважды два ясно.
Опорника
+10
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Хызыр
По количеству потерь мяча Месси с отрывом первый в топ-5 лиг Европы, этим он и запомнится.
+3
-4
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Футбол_это_жизнь
Месси выбрал ПСЖ как тренировочный клуб перед ЧМ.
Шейхи взяли Месси для рекламы ЧМ в Катаре. Все довольны!
Это то что не касается футбольных результатов самого ПСЖ.
А в команде вся игра построена под Мбаппе, он основная звезда, основной форвард, но спрос почему то с Месси которому 35, который перешёл в новый чемпионат, команду. Он клуб не разлагает, истерики не устраивает, на тренеров не гонит. Для своих лет имеет ту же стату что и Мбаппе при этом играя роль созидателя, а не завершителя атак.
Вроде это как дважды два ясно.
+13
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Wild91688
Ответ Очки Дани Алвеса
Всего лишь в стиле приведения Каспера проводит сезон результативнее раздутой парижской черепашки. А так - да, пустота.
Результативнее,чем его результативность,без Мбаппе небыло бы у месси столько голевых,а без него Мбаппе и до этого пачками клал
+11
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