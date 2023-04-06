Журналист Риоло о Месси в «ПСЖ»: «Растворившийся на поле, призрак, Каспер. Какие воспоминания о нем останутся у фанатов? Какой след он оставит после себя? Ничего, ноль»

Журналист Даниэль Риоло хочет, чтобы Лионель Месси покинул «ПСЖ»

«Если ты болеешь за «ПСЖ», то какие воспоминания у тебя останутся о нем? Какой след он оставит после себя? Ничего, ноль. Это провал? Конечно.

Я уже считаю, что – самый большой провал в истории « », а что касается ... Его левая нога, его класс, его техника – мы это знали. Мы все знаем его уровень. Мы видели его на чемпионате мира.

У всех нас есть телевизор, мы видели, как он играл в «Барсе», ему не нужно было переходить в «ПСЖ», чтобы мы узнали, что он умеет отдавать передачи и забивать голы.

Чем он занимался в «ПСЖ»? Забил несколько голов, ничего по-настоящему сумасшедшего. В Лиге чемпионов был гол в ворота «Сити», незабитый пенальти в ворота «Реала» в прошлом году, а в этом году «Бавария» на выезде. Растворившийся на поле, призрак, Каспер, до свидания.

Спасибо, Месси, ты, наверное, один из величайших игроков в истории, я до смерти тебя люблю, но сейчас нам нужно попрощаться», – сказал Риоло в эфире передачи After Foot.