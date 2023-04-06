«ПСЖ» – это не «Килиан Сен-Жермен». Мбаппе раскритиковал видео для фанатов, где из всех игроков команды сняли только его
Килиан Мбаппе недоволен рекламной кампанией «ПСЖ» с его участием
Сегодня «ПСЖ» выложил видео для владельцев абонементов на матчи клуба с призывом продлить их. Из всех футболистов команды в ролике снялся только Мбаппе – Лионель Месси, Неймар, Марко Верратти, Серхио Рамос и другие не участвовали в промо-кампании.
Вскоре Мбаппе выложил в инстаграме пост о ситуации.
«Я только что посмотрел видео о продлении абонементов. Меня не проинформировали о содержании интервью. Это выглядело как обычное интервью для маркетинга.
Я не согласен с публикацией этого видео. Вот почему я борюсь за индивидуальные имиджевые права.
«ПСЖ» – большой клуб и большая семья, но это точно не «Килиан Сен-Жермен», – написал форвард.
Последнюю фразу никто не прочитал? В бабки все упирается, в бабки
уже больше 6 лет пользуюсь их приложением на андроиде, а оно все хуже и хуже работает.. только рекламы становится больше и больше
Это Пари Сен-Мбаппе
мбаппе в президенты
вот он точно не станет кричать "нет мбаппе - нет франции"