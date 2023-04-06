«ПСЖ» – это не «Килиан Сен-Жермен». Мбаппе раскритиковал видео для фанатов, где из всех игроков команды сняли только его

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе недоволен рекламной кампанией «ПСЖ» с его участием

Сегодня «ПСЖ» выложил видео для владельцев абонементов на матчи клуба с призывом продлить их. Из всех футболистов команды в ролике снялся только Мбаппе – Лионель Месси, Неймар, Марко Верратти, Серхио Рамос и другие не участвовали в промо-кампании.

Вскоре Мбаппе выложил в инстаграме пост о ситуации.

«Я только что посмотрел видео о продлении абонементов. Меня не проинформировали о содержании интервью. Это выглядело как обычное интервью для маркетинга.

Я не согласен с публикацией этого видео. Вот почему я борюсь за индивидуальные имиджевые права. 

«ПСЖ» – большой клуб и большая семья, но это точно не «Килиан Сен-Жермен», – написал форвард.

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15 комментариев

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Карлик На Гормонах
Как сказал бы Станиславский "Не верю".
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Cruel Snake
Вцепились в него как клещ. Когда он всё таки уйдёт, что с ними будет?
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whereissuso
>>Вот почему я борюсь за индивидуальные имиджевые права.
Последнюю фразу никто не прочитал? В бабки все упирается, в бабки
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sundance
Взрослеет, молоток
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Даурен Турсынбеков
Ответ Ophiomorph
Обнови приложение, даже пуш присылали.
ок сейчас же сделаю
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Ramin Mamedov
Ответ Даурен Турсынбеков
спортс все еще показывает другую новость а не ту на которую я нажал уже который день что не так ??????
на самом деле приложение спортс это такое убожество позорное.. стыдно за их разработчиков
уже больше 6 лет пользуюсь их приложением на андроиде, а оно все хуже и хуже работает.. только рекламы становится больше и больше
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Ophiomorph
Ответ Даурен Турсынбеков
спортс все еще показывает другую новость а не ту на которую я нажал уже который день что не так ??????
Обнови приложение, даже пуш присылали.
+2
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+2
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Aleksey Yashin
«ПСЖ» – это не «Килиан Сен-Жермен»
Это Пари Сен-Мбаппе
+12
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Александр Бялт
Ответ Даурен Турсынбеков
спортс все еще показывает другую новость а не ту на которую я нажал уже который день что не так ??????
было такое около недели. вчера обновил приложение и вроде как всё пофиксилось
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СуперНегр228
Вообще то да
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несахар
я прям зауважал мбаппе
мбаппе в президенты
вот он точно не станет кричать "нет мбаппе - нет франции"
+1
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Redmurza
Ну, тут респект черепахе
+22
-1
+21
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cektor
мбуппе намекает , что через год свалит в реал))
+4
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Ophiomorph
Лол, так он же сам хотел быть примой в команде с особыми привилегиями.
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Даурен Турсынбеков
спортс все еще показывает другую новость а не ту на которую я нажал уже который день что не так ??????
+13
-4
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