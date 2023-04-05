PARI Чемпионат России. Казакевич, Дербушева, Сливко, Наталия Шевченко, Гербулова, Егорова пробегут марафон

6 апреля на чемпионате России по биатлону в Увате пройдет женский марафон.

По ходу дистанции биатлонистки пройдут 8 огневых рубежей.

PARI Чемпионат России по биатлону-2023

Уват

Женщины

Марафон, 30 км

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1.

2.

3. Анастасия Кладенок

4. Жанна Максимович

5. Дарья Нетбай

6. Мария Дубровская

7. Екатерина Кулакова

8. Анна Кунаева

9. Резеда Сибгатуллина

10. Юлия Дроздова

11.

12.

13. Тамара Дербушева

14. Виктория Сливко

15. Вероника Долгова

16.

17. Кристина Токарева

18. Наталия Шевченко

19. Анастасия Зырянова

20. Анастасия Егорова