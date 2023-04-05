PARI Чемпионат России. Казакевич, Дербушева, Сливко, Наталия Шевченко, Гербулова, Егорова пробегут марафон

Теги сборная России жен результаты чемпионат России Наталья Гербулова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Кристина Токарева (Ильченко) Анастасия Егорова Ирина Казакевич Вера Румянцева Юлия Дроздова Полина Шевнина Ксения Шнейдер Наталия Шевченко (Мекрюкова) Резеда Сибгатуллина Анна Кунаева (1997) Вероника Долгова Анастасия Зырянова Екатерина Кулакова Дарья Нетбай марафон Биатлон

6 апреля на чемпионате России по биатлону в Увате пройдет женский марафон.

По ходу дистанции биатлонистки пройдут 8 огневых рубежей.

PARI Чемпионат России по биатлону-2023

Уват

Женщины

Марафон, 30 км

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Полина Шевнина

2. Ксения Шнейдер

3. Анастасия Кладенок

4. Жанна Максимович

5. Дарья Нетбай

6. Мария Дубровская

7. Екатерина Кулакова

8. Анна Кунаева

9. Резеда Сибгатуллина

10. Юлия Дроздова

11. Наталья Гербулова

12. Вера Румянцева

13. Тамара Дербушева

14. Виктория Сливко

15. Вероника Долгова

16. Ирина Казакевич

17. Кристина Токарева

18. Наталия Шевченко

19. Анастасия Зырянова

20. Анастасия Егорова

3 комментария

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тучка60
Смелые девчонки, всего на 10 км. меньше, чем у мужчин. Марафон как и у лыжниц, только ещё и стрелять надо и круги штрафные бегать. Удачи и пусть все доберутся до финиша без проишествий.
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Andrey Novikov
При любом исходе, Вика останется на первом месте рейтинга СБР. Молодец Вика! Готовилась самостоятельно, если бы все так, сколько можно было сэкономить!))
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Петр Хрипко
Желаю удачи каждой из девочек.Да победит сильнейший!
+2
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