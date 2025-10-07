Харри Кейн: «Желание вернуться в АПЛ немного угасло после двух лет в «Баварии». Я мог бы продлить контракт, мне нравится тренер, рад видеть, чего мы можем достичь»

Харри Кейн ответил на вопрос о возможном возвращении в АПЛ.

Договор англичанина и немецкого клуба рассчитан до июня 2027 года. В «Баварию» футболист перешел из «Тоттенхэма».

«Я определенно мог бы продлить контракт с «Баварией». Я еще не разговаривал об этом с клубом, но если такая возможность появится, то буду готов к честному разговору.

Все зависит от того, как пройдет следующий год, чего мы добьемся вместе. Сейчас мы находимся в фантастическом моменте, и я не думаю ни о чем другом.

Если говорить о возможном возвращении в АПЛ, то я не знаю. Если бы вы спросили меня, когда я только уезжал в «Баварию», то точно бы сказал, что вернусь. Теперь, когда я провел в мюнхенском клубе пару лет, я бы, наверное, сказал, что желание [вернуться в АПЛ ] немного угасло. Но я бы не сказал, что никогда не вернусь.

Я полностью сосредоточен на «Баварии». Если будет разговор о продлении контракта – посмотрим. Но у меня впереди еще этот сезон и следующий. Это не заключительный год моей карьеры, паники нет.

Я спокоен, мне нравится главный тренер «Баварии» (Венсан Компани – Спортс’‘). Пока мы становимся лучше, и я становлюсь лучше, и я рад видеть, чего мы можем достичь», – сказал Харри Кейн .