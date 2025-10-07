«Захарян мог бы решить проблемы «Зенита» в созидании против оборонительных команд. В РПЛ у него будет куда больше практики». Непомнящий о хавбеке «Сосьедада»
Валерий Непомнящий считает, что Арсен Захарян усилил бы «Зенит».
– Захарян слишком мало играет, чтобы его испанскую карьеру можно было как-то оценивать. Нет четкой картины. Но он еще достаточно молодой – все впереди.
– Возвращение в Россию возможно?
– Думаю, аренда в клуб РПЛ пошла бы ему на пользу.
– Усилил бы он нынешний «Зенит»?
– Захарян мог бы решить проблемы «Зенита» в созидании, которые периодически возникают в матчах с оборонительными командами. Но более вероятным видится его возвращение в «Динамо».
Одно скажу точно: в РПЛ у Захаряна будет куда больше игровой практики, – сказал бывший главный тренер «Томи».
Как вам дерби?14524 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости