«Захарян мог бы решить проблемы «Зенита» в созидании против оборонительных команд. В РПЛ у него будет куда больше практики». Непомнящий о хавбеке «Сосьедада»

Валерий Непомнящий считает, что Арсен Захарян усилил бы «Зенит».

– Захарян слишком мало играет, чтобы его испанскую карьеру можно было как-то оценивать. Нет четкой картины. Но он еще достаточно молодой – все впереди.

– Возвращение в Россию возможно?

– Думаю, аренда в клуб РПЛ пошла бы ему на пользу.

– Усилил бы он нынешний «Зенит»?

– Захарян мог бы решить проблемы «Зенита » в созидании, которые периодически возникают в матчах с оборонительными командами. Но более вероятным видится его возвращение в «Динамо ».

Одно скажу точно: в РПЛ у Захаряна будет куда больше игровой практики, – сказал бывший главный тренер «Томи».