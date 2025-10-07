Лотар Маттеус: «Бавария» – лучшая команда Европы сейчас. В клубе есть четкая структура. Представьте, если бы мюнхенцы подписали Ямаля – это вызвало бы настоящий хаос»

  • Спортс
Лотар Маттеус назвал «Баварию» лучшей командой Европы прямо сейчас.

Мюнхенцы возглавляют таблицу Бундеслиги, набрав 18 очков в 6 матчах.

«Текущие результаты «Баварии» впечатляют. Мюнхенцы продемонстрировали силу в матче против «Айнтрахта».

На мой взгляд, «Бавария» сейчас – лучшая команда Европы. И дело не только в результатах.

Видно, что команда действительно наслаждается игрой. Внутри команды четкая структура. У многих других ведущих европейских клубов ее пока нет.

Взять, к примеру, «Реал», где постоянно говорят о Джуде Беллингеме или Винисиусе. Или «Барселону», где постоянно царит недовольство из-за их финансового положения. А еще «Ливерпуль», где потратили много денег, но при этом возникает и доля зависти.

Представьте, если бы «Бавария» подписала Ламина Ямаля – это вызвало бы настоящий хаос.

В последние годы эта проблема также возникала у мюнхенцев, поскольку звезды подписывали контракты на заоблачные зарплаты, в то время как другие игроки хотели получать примерно столько же. Именно поэтому Ули Хенесс обозначил курс еще до этого сезона, например, в отношении структуры зарплат.

У «Баварии» по-прежнему много хороших игроков, но каждый знает свою роль. Это большая заслуга Венсана Компани, поскольку я убежден, что тренер обозначил каждому игроку команды свое место», – сказал бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
