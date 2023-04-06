НБА. «Финикс» примет «Денвер», «Филадельфия» сыграет с «Майами» и другие матчи

Теги результаты Кливленд Денвер Майами Орландо Филадельфия Финикс Портленд Сан-Антонио НБА Юта Оклахома-Сити Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

«Финикс» Дюрэнта постарается продлить победную серию до семи матчей против «Денвера» Йокича, «Филадельфия» встретится с «Майами».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Кливленд
Дата проведения
7 апреля, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Филадельфия – Майами
Дата проведения
7 апреля, 02.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Портленд
Дата проведения
7 апреля, 03.00, «Moody Center»
Онлайн матча

Юта – Оклахома-Сити
Дата проведения
7 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Финикс – Денвер
Дата проведения
7 апреля, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Худшие контракты НБА-2023

Для современного баскетбола нет ничего сложного. Броски-трюки из-за щита – теперь обычная часть игры

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана

Гонка за MVP. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?

Реальная история за фильмом «Славные парни»: баскетбол помог раскрыть крупнейшее ограбление в истории Америки

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий