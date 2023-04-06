НБА. «Финикс» примет «Денвер», «Филадельфия» сыграет с «Майами» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.
«Финикс» Дюрэнта постарается продлить победную серию до семи матчей против «Денвера» Йокича, «Филадельфия» встретится с «Майами».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 апреля, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 7 апреля, 02.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 7 апреля, 03.00, «Moody Center»
- Дата проведения
- 7 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 7 апреля, 05.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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