Помощник Путина Левитин о Fan ID: «Нет никаких изменений. Решение принято»

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Помощник Владимира Путина заявил, что Fan ID менять не будут

Игорь Левитин отметил, что в системе не будет изменений, за исключением послаблений, по которым давал поручения президент России.

«Нет никаких изменений, решение принято.

Президент сейчас поручил рассмотреть послабления для определенных категорий лиц, Минспорт готовит предложение в администрацию», – сообщил Левитин.

Ранее Путин поручил упростить использование Fan ID для инвалидов, пенсионеров и детей.

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54 комментария

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Илья Савчук
ну нет, так нет. Сейчас дачный сезон откроется и будет еще меньше бюджетников на трибунах.
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YOKODZUMA
Ответ Kyancey
На трибунах также не будет никаких изменений!
Нигде никаких изменений не будет! За Прежнего!
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Вечно в бане
Ответ Александр Сачков
Самое интересное, что для фанатов характерно то же самое. Для них отступить - точно так же показать свою слабость.
Согласен, только вот закон бессмысленный и бесполезный. И получается что: если слабину дадут «левитины» то бессмысленные и бесполезные законы будет проталкивать тяжелее, а если фанаты - то проще.
Для одних слабость, и для других слабость - но есть нюанс.
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YOKODZUMA
Ответ Demyan Grachev
ну и сидите с пустыми стадионами...царьки
А им пох
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Александр Сорокин
Кто бы сомневался. Гении.
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YOKODZUMA
Ответ Spartak Forever
В Бахмут тоже бесплатно забирают
Только снаряги докупить надо за.свой счёт.
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Robs
о ну вообще прекрасно,на это г...но под названием русский футбол никто ходить не будет,на стадионе будут играть для сотрудников,это реальный уровень русского футбола)
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belikovda.90
Ответ Том Мунтян
Меня прикалывает формулировка - "Решение принято», которая характеризует полностью поехавшую безмозглую и не способную к каким либо компромиссам систему, выстроенную упырями. Причем раньше эти гоблины воровали здесь, жили у врагов на западе, но сейчас все эти фрики вернулись в Россию, и сами же будут вариться в этой жиже. Клинические .....
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Igor Igor
скоро отменят...
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Александр Сачков
Ответ Вечно в бане
Да и даже все эти Левитины прекрасно понимают, что затея провалилась, но отступать - значит показывать свою слабость перед обществом, а «правильные пацаны» так не поступают. Кстати, «не отказываться от идеи, даже когда стало понятно, что она провалилась», это далеко не только про фан-айди.
Самое интересное, что для фанатов характерно то же самое. Для них отступить - точно так же показать свою слабость.
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Александр Сачков
Ответ Ебздрогыч
Ну и ходите на стадионы вдвоем! Деятели, блин!
Ну почему вдвоем? Воронеж и Краснодар показали, что это далеко не так.
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avex
Ответ Jefri AG
Ситуация с Fan ID очень похожа на ситуацию с так называемой СВО. Сделали необдуманную глупость, которую не нужно было делать. Ожидали что всё пройдёт на ура, но получили отпор и нежелательные последствия. Уже и сами жалеют что всё это затеяли, но признавать ошибки и давать заднюю не хотят.
Чтобы кто-то совершил глупость, другие кто-то должны очень постараться и за ручку подвести к этой глупости.
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Александр Сачков
Ответ инок
Кто бы сомневался, что этот глупое решение отменят. Власть все делает против своего народа...
Вы хотели сказать "не отменят"?
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Александр Сачков
Ответ August
Ох, недооценивают власти способность людей к тихому упорному сопротивлению.
А Вы, боюсь, недооцениваете способности власти не замечать подобного рода сопротивление.
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ymuller
сейчас очень важно болельщикам продолжать гнуть свою линию и не ходить на стадион. Потому что подвижки, разговоры пошли, но пока нужного решения нет, все остается на начальной точке по сути. Так что нужно продолжать, реакция есть, и месяца через 3 допустим снова может вопрос подняться, и решение может быть уже другое
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Александр Сачков
Ответ Денис Давыдов
Наглядное отношения власти к народу
А наглядное отношение фанатов к прочим болельщикам выражено фразой "футбол для фанатов".
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sergey80
Ну вот-теперь Путин "обнулил" и футбол...и Сюда добрался...
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Николай Белкин
Ответ Назар Игорь
В основном ты прав, только насчёт того что жалеют не соглашусь. Это прекрасная возможность отвлечь внимание населения страны от множества проблем на волне так называемого патриотизма. История повторяется.
мало того, что от проблем, а сколько упущенных возможностей развития страны мы упустили с этими бездарями у руля.
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Ковид 07.10.52
Интересно. а почему не спрашивают фанатов участников в сво, что они думают по этому решению...
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avex
Этот дядя - реальная власть России. Раз он это говорит, значит, так и будет. И не важно, что говорит читающий с бумажки.
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haymaker
"Помни, что изменить своё мнение и следовать тому, что исправляет твою ошибку, более соответствует свободе, чем настойчивость в своей ошибке." © Марк Аврелий
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Demyan Grachev
ну и сидите с пустыми стадионами...царьки
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Kyancey
На трибунах также не будет никаких изменений!
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карабашка
Надо же так ссать свой народ.
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Назар Игорь
Ответ Jefri AG
Ситуация с Fan ID очень похожа на ситуацию с так называемой СВО. Сделали необдуманную глупость, которую не нужно было делать. Ожидали что всё пройдёт на ура, но получили отпор и нежелательные последствия. Уже и сами жалеют что всё это затеяли, но признавать ошибки и давать заднюю не хотят.
В основном ты прав, только насчёт того что жалеют не соглашусь. Это прекрасная возможность отвлечь внимание населения страны от множества проблем на волне так называемого патриотизма. История повторяется.
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