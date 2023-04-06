Помощник Владимира Путина заявил, что Fan ID менять не будут

Игорь Левитин отметил, что в системе не будет изменений, за исключением послаблений, по которым давал поручения президент России.

«Нет никаких изменений, решение принято.

Президент сейчас поручил рассмотреть послабления для определенных категорий лиц, Минспорт готовит предложение в администрацию», – сообщил Левитин.

Ранее Путин поручил упростить использование Fan ID для инвалидов, пенсионеров и детей.