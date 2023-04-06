Помощник Путина Левитин о Fan ID: «Нет никаких изменений. Решение принято»
Помощник Владимира Путина заявил, что Fan ID менять не будут
Игорь Левитин отметил, что в системе не будет изменений, за исключением послаблений, по которым давал поручения президент России.
«Нет никаких изменений, решение принято.
Президент сейчас поручил рассмотреть послабления для определенных категорий лиц, Минспорт готовит предложение в администрацию», – сообщил Левитин.
Ранее Путин поручил упростить использование Fan ID для инвалидов, пенсионеров и детей.
Для одних слабость, и для других слабость - но есть нюанс.