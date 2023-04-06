«ПСЖ» выставит на трансфер игроков, которые не проявят себя до конца сезона. Месси и Рамос под угрозой, Мбаппе – нет

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«ПСЖ» может продать Лионеля Месси и ряд других игроков в случае плохих выступлений

Советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш поставил ультиматум игрокам: те, кто не проявят себя в последних 9 матчах сезона, будут выставлены на трансфер, сообщает Le Parisien.

Это касается и звезд, и молодых футболистов, однако некоторых футболистов не станут продавать при любых раскладах. Это Килиан Мбаппе, Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш, Ашраф Хакими, Маркиньос, Данилу Перейра и Марко Верратти.

Кампуш считает, что благодаря ультиматуму игроки обретут новую мотивацию. В частности, это касается Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Витиньи, Карлоса Солера, Ренату Саншеша, Фабиана Руиса, Хуана Берната и Юго Экитика.

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198 комментариев

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Гульнара Ахауова
Прямо Месси тресется от испуга))) и побежал за мячом. Зачем ему бегать. Он и пеший взял ЧМ . Месси величайший игрок мира. Ему нечего доказывать, пусть Мбаппе и другие достигнет того что он завоевал.
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Planet News
Ответ Евгений Комиссаров
С дивана виднее, ты сам себе противоречишь в своём же рассуждении И ты вообще смотрел на Месси в матчах ПСЖ против Баварии?
А ты че один или два матча смотришь то? Ладно месси он уже стар а мбапе молодой полон сил что смог делат в двух матчах против Баварии?
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Сергей Штырков
Ответ Станислав Л
Факт в том, что они чемпионы мира, а говорить и я могу, как в том анекдоте
А ну раз чемпион мира то оправдан, может теперь что хочет делать. Когда он в клубе в туалете изнасилует кого нибудь это будет его оправданием.
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Станислав Л
Ответ Сергей Штырков
Я прочитал что говорили о нем барселонцы, разговаривать нельзя, молчащая раздевалка, немое кино с пешеходном в главной роли. Сейчас после победы аргентинцы могут говорить что угодно, но друг познаётся в беде. А когда Аргентина лузала, то этот карьеру регулярно завершал
Факт в том, что они чемпионы мира, а говорить и я могу, как в том анекдоте
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Сергей Штырков
Ответ Станислав Л
бред, почитай что о нем говорят аргентинцы
Я прочитал что говорили о нем барселонцы, разговаривать нельзя, молчащая раздевалка, немое кино с пешеходном в главной роли. Сейчас после победы аргентинцы могут говорить что угодно, но друг познаётся в беде. А когда Аргентина лузала, то этот карьеру регулярно завершал
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Станислав Л
Ответ Сергей Штырков
Он не может быть мотивиром, он не разговаривает с командой
бред, почитай что о нем говорят аргентинцы
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Сергей Штырков
Ответ Станислав Л
команда во главе с капитаном, где он был лучшим игроком и мотиватором!
Он не может быть мотивиром, он не разговаривает с командой
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Нос в муке
Ответ Ramin Mamedov
это конечно фантастика, как работает пиар машина Мбаппе. парню 24 года, а он сыграл на 100 минут меньше 35летнего Месси, по Г+П у Месси 26 очков, у Мбаппе 22 очка (2 гола с пенальти) в ЛЧ у Мбаппе 7+3 (1 гол с пенальти), у Месси 4+4 то есть в сумме у Месси 34 очка, у Мбаппе 32 очка, но при этом все говорят, что Мбаппе тащит, а Месси руинит и не выкладывается за ПСЖ.. просто жесть
Раз уж решил описать статистику обоих, может тогда для наглядности стоит указать в матчах с какими командами эти очки были заработаны, чтоб можно было почувствовать разницу?
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Евгений Комиссаров
Ответ С дивана виднее
Исключительно странное решение по Месси. Не беря в расчёт его уровень игры и зрелищности (это присутствует по определению), он ещё и один из самых стабильных игроков в мире - никогда не опускается ниже определённого уровня, постоянно создавая остроту в атаке; крайне редко травмируется. В то время как остальные играют вспышками (тот же Мбаппе) или проводят недели в лазарете, Месси постоянно держит планку, буднично набирая свои г+п. Понятно, что феерить он будет не так часто, но на отдельные матчи всё ещё может выходить с особым настроем, что показал ЧМ. Не верится, что Месси уйдёт, и вдруг команда начнёт прямо разрывать всех подряд. Для этого нужно нечто большее - поставленная системная игра. Ещё на один сезон у аргентинца точно хватит запала. А ПСЖ стоит задуматься, в игроках ли вообще дело и в каких. Хочется надеяться, победит благоразумие, все стороны найдут оптимальный выход и сделают правильные выводы из сезона.
С дивана виднее, ты сам себе противоречишь в своём же рассуждении
И ты вообще смотрел на Месси в матчах ПСЖ против Баварии?
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Oleg
Ответ &_Bishep_&
Не хочет продлевать потому что новый контракт на унизительных условиях.
Ты сама себе что то придумала, сама себе поверила.
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&_Bishep_&
Ответ Oleg
Что ты тут заладила про тонкий метод ?) Без коронованного Чемпиона Мира лигу 1 даже недалекие фанаты бездаря роналду не будут смотреть ибо Месси ваша икона. Он нужен ПСЖ, а вот ПСЖ ему нет, поэтому еще с ноября 2022, когда ему дали контракт, он его не подписал.
Заладила это ты, с новым мифическим контрактом. И вообще , ты мне надоела.
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&_Bishep_&
Ответ Oleg
18 декабря 2022 года психологически подкодкосил фанатов бездаря из аль насры. Касаемо Месси, то как пишут серьезгые инсайды, а не то, чем спортс ру кормит публику, у Лео есть контракт на столе от ПСЖ, но именно он не хочет его продлевать. Даже мадридская желтуха эль чирингито пару дней об этом трубит)))
Не хочет продлевать потому что новый контракт на унизительных условиях.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Parce
Кто что держит? Эту инфу легко откопать на просторах интернета)
И в конце надо было написать и найди себе мужика)
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AryanPamir
Ответ Александр Данилов
23 гола за 2 сезона в Лиге 1 против 19 у Мбаппе за этот сезон. Где был Месси в матче с Баварией? Мбаппе, может, и проводит не лучший сезон, но он явно уже хочет свалить из ПСЖ. Идолопоклонничество это же так круто. Мбаппе и Ней хотя бы доходили до финала ЛЧ в 2020, а Месси там был в 2015. Его покупали за голы, а не предголевые и голевые пасы. А то по факту можно было и Ди Марию оставить, но вам же, фанатикам, этого не понять. Пусть Месси в АПЛ перейдёт. Желательно в МЮ. Ну, чтоб для наглядного пособия. В матче с Марселем в 1/8 Кубка Франции ватный, как и в 2 матчах с Баварией, у которой он за 10 лет выиграл 1 матч
и кого же прошли ПСЖ в том году когда попали в финал?) Была ли там бавария или сити на ходу?) Может реал?
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Дороф
Ответ Барсик Юрана
Как сказал Уткин: «фанатики Кринжа самые токсичные в истории футбола»
О, здорово! Ну что, как ты там?
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Гекдениз Кардениз
Ответ Alon Raven
Балаган у тебя в голове, раз ты веришь в этот вброс. Это же абсурд чистой воды.
абсурд это ты , не просто так Месси освистывабт и он лыжи в Саудовскую Аравию смазал
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Усама Бен Ладен
Ответ Александр Данилов
23 гола за 2 сезона в Лиге 1 против 19 у Мбаппе за этот сезон. Где был Месси в матче с Баварией? Мбаппе, может, и проводит не лучший сезон, но он явно уже хочет свалить из ПСЖ. Идолопоклонничество это же так круто. Мбаппе и Ней хотя бы доходили до финала ЛЧ в 2020, а Месси там был в 2015. Его покупали за голы, а не предголевые и голевые пасы. А то по факту можно было и Ди Марию оставить, но вам же, фанатикам, этого не понять. Пусть Месси в АПЛ перейдёт. Желательно в МЮ. Ну, чтоб для наглядного пособия. В матче с Марселем в 1/8 Кубка Франции ватный, как и в 2 матчах с Баварией, у которой он за 10 лет выиграл 1 матч
Ну это же реально смешно что эти пешеходосектанты сравнивают стату месси с мбаппе в ЧЕМПИОНАТЕ ФРАНЦИИ , зато когда идёт разговор про голы в плей-офф лч , стрелочки сразу на ЧМ переключают
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Усама Бен Ладен
Ответ Ramin Mamedov
это конечно фантастика, как работает пиар машина Мбаппе. парню 24 года, а он сыграл на 100 минут меньше 35летнего Месси, по Г+П у Месси 26 очков, у Мбаппе 22 очка (2 гола с пенальти) в ЛЧ у Мбаппе 7+3 (1 гол с пенальти), у Месси 4+4 то есть в сумме у Месси 34 очка, у Мбаппе 32 очка, но при этом все говорят, что Мбаппе тащит, а Месси руинит и не выкладывается за ПСЖ.. просто жесть
Толку от этих цифр в рофло чемпионате ? . Где результат пешехода в лч ? Как обычно набивает стату с середняками в группе , а с топами вылетает с позором. Этот бездарь даже реалу с пенки не смог забить . Но по мнению сектантов именно за эти достижения нужно строить команду вокруг 35 летнего пешехода , который через год ,два уйдет из европы ,а не вокруг молодого мбаппе
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Карлик На Гормонах
Катарцы убогие менеджеры, учитесь у саудитов с Ньюкаслом. Желаю ПСЖ только поражений и вылета в французский ФНЛ, жалко только Неймара, такого бы таланта в апл.
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Alon Raven
Ответ Ярик01
Как можно Месси выставить на трансфер и "продать", если у него контракт заканчивается? )
В жёлтой прессе даже девочка ежа родила, камон.
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Alon Raven
Ответ Дороф
То есть, ПСЖ хочет выкинуть единственного игрока, который в свои 37 до сих пор голоден до побед и готов не только первоклассно защищаться, но бегать в атаку? Не, я знал, что у парижской цистерны нету системы развития, в отличии от их нефтяных братьев из Манчестера, но чтоб настолько?
Лучше бы ты был голоден до мозгов.. Это же очевидный фейк. ПСЖ даже гипотетически не могут продать Месси.
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Alon Raven
Ответ Алексей Ненахов
Месси и Рамос ? У одного отличная стата в лиге 1 другой 2 игры был лучшим в лч
Это фейк, камон
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Alon Raven
Ответ Вячеслав Пустохин
Руководство ПСЖ точно понимает как работает система трансферов? Или они понимают только как покупать??? Куда вы сольете этих людей с такой личкой? Кому они нужны?
Это ты не понимаешь, как работают фейки.
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Alon Raven
Ответ Гекдениз Кардениз
Да уж балаган арабский близок к краху , а всего то надо было помимо звезд в атаку и защиту еще и в полузащиту прикупить народ , тупо остались без центра поля Рамос с Маркиньосом чистят все центра нет атака без мячей стоит отбирать раздавать некому, на одном Вератти не уедешь
Балаган у тебя в голове, раз ты веришь в этот вброс. Это же абсурд чистой воды.
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Romuliq
верати слейте лучше
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