Родриго: «У «Барсы» команда лучше и увереннее в себе – нужно это признать. Но и у «Реала» отличная команда. О прошлом сезоне лучше забыть, было некомфортно играть против них»

Родриго высказался относительно силы «Барселоны».

В прошлом сезоне каталонский клуб четыре раза обыграл «Реал». В этом сезоне команды впервые встретятся 26 октября в матче Ла Лиги.

– Лучше забыть о прошлом сезоне. Мы знаем, что были не на высоте, особенно в класико. Нам было некомфортно играть против них.

Мы проиграли все четыре класико в прошлом сезоне. Надо признать, что они сейчас играют лучше, их команда лучше, она более уверенна в себе. Но и у нас тоже отличная команда.

Это будет тяжелый матч, но мы сыграем на «Сантьяго Бернабеу » перед нашими болельщиками. Нужно показать, на что мы способны, все спланировать, чтобы победить их, несмотря ни на что. Мы будем дома.

– Можете ли вы представить, как 26 октября вы обыграете «Барсу» и забьете гол?

– Каждый, кто подписывает контракт с «Реалом», думает о победе в Лиге чемпионов и о решающем голе в ворота «Барсы». Надеюсь на это, – сказал вингер «Реала» Родриго .