Родриго: «У «Барсы» команда лучше и увереннее в себе – нужно это признать. Но и у «Реала» отличная команда. О прошлом сезоне лучше забыть, было некомфортно играть против них»
В прошлом сезоне каталонский клуб четыре раза обыграл «Реал». В этом сезоне команды впервые встретятся 26 октября в матче Ла Лиги.
– Лучше забыть о прошлом сезоне. Мы знаем, что были не на высоте, особенно в класико. Нам было некомфортно играть против них.
Мы проиграли все четыре класико в прошлом сезоне. Надо признать, что они сейчас играют лучше, их команда лучше, она более уверенна в себе. Но и у нас тоже отличная команда.
Это будет тяжелый матч, но мы сыграем на «Сантьяго Бернабеу» перед нашими болельщиками. Нужно показать, на что мы способны, все спланировать, чтобы победить их, несмотря ни на что. Мы будем дома.
– Можете ли вы представить, как 26 октября вы обыграете «Барсу» и забьете гол?
– Каждый, кто подписывает контракт с «Реалом», думает о победе в Лиге чемпионов и о решающем голе в ворота «Барсы». Надеюсь на это, – сказал вингер «Реала» Родриго.