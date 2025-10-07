  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Родриго: «У «Барсы» команда лучше и увереннее в себе – нужно это признать. Но и у «Реала» отличная команда. О прошлом сезоне лучше забыть, было некомфортно играть против них»
2

Родриго: «У «Барсы» команда лучше и увереннее в себе – нужно это признать. Но и у «Реала» отличная команда. О прошлом сезоне лучше забыть, было некомфортно играть против них»

Родриго высказался относительно силы «Барселоны».

В прошлом сезоне каталонский клуб четыре раза обыграл «Реал». В этом сезоне команды впервые встретятся 26 октября в матче Ла Лиги.

– Лучше забыть о прошлом сезоне. Мы знаем, что были не на высоте, особенно в класико. Нам было некомфортно играть против них.

Мы проиграли все четыре класико в прошлом сезоне. Надо признать, что они сейчас играют лучше, их команда лучше, она более уверенна в себе. Но и у нас тоже отличная команда.

Это будет тяжелый матч, но мы сыграем на «Сантьяго Бернабеу» перед нашими болельщиками. Нужно показать, на что мы способны, все спланировать, чтобы победить их, несмотря ни на что. Мы будем дома.

– Можете ли вы представить, как 26 октября вы обыграете «Барсу» и забьете гол?

– Каждый, кто подписывает контракт с «Реалом», думает о победе в Лиге чемпионов и о решающем голе в ворота «Барсы». Надеюсь на это, – сказал вингер «Реала» Родриго.

Как вам дерби?15263 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoРодриго
logoЛа Лига
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoСантьяго Бернабеу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Генсек РФС о Карпине: «Рейтинг растет, Россия находится на 33-м месте. Почему мы должны быть недовольны его работой?»
521 минуту назад
Вратарь «Кайрата» Калмурза получил образовательный грант – ранее подарили машину. Министр науки отметил «исторический результат, показанный юным вратарем»
3336 минут назад
Новый гендир «Спартака», Станкович остается, Каннаваро в Узбекистане, «Барса» и «Милан» сыграют за границей, Макдэвид продлил контракт, скандал с Невиллом и другие новости
1756 минут назад
Неманя Матич: «Новое поколение слишком много играет в PlayStation – они тренируются два часа в день. В детстве у меня не было ничего, кроме футбола»
54сегодня, 05:55
Булыкин о «Спартаке»: «Гендиректор не лезет в спорт, не знает ничего, не расскажет. Это смешно, когда нефутбольный человек рассказывает какие-то моменты матча как эксперт»
24сегодня, 05:30
Харри Кейн: «Желание вернуться в АПЛ немного угасло после двух лет в «Баварии». Я мог бы продлить контракт, мне нравится тренер, рад видеть, чего мы можем достичь»
23сегодня, 05:15
Холанд заявил, что находится в лучшей форме в жизни: «Никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Нужно поблагодарить сына – я расслабляюсь, когда прихожу домой»
9сегодня, 05:05
Данил Круговой: «Дерби ЦСКА – «Спартак» – главное противостояние в российском футболе. От таких побед впечатления особенно позитивные»
28сегодня, 04:55
Бролин о завершении карьеры в 28 лет: «Устал от ежедневных тренировок – зацепила идея нового пылесоса. Это отбило желание возвращаться на поле»
27сегодня, 04:30
Футбольный морской бой – всех на дно? Битва начинается!
сегодня, 03:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Вильярреала» Марселино о матче с «Барсой» в Майами: «Если скажут, что мы должны играть там, мы будем играть. Футбол везде одинаков»
6сегодня, 05:40
Ирматов опроверг зарплату Каннаваро в 4 млн евро в год в сборной Узбекистана. Контракт с тренером подписан по схеме «2+3»
12сегодня, 04:40
«Соболев далек от «Зенита» с точки зрения мастерства. У него ничего нет для комбинационной игры – ни техники, ни футбольного образования». Канищев об Александре
7сегодня, 04:15
«Захарян мог бы решить проблемы «Зенита» в созидании против оборонительных команд. В РПЛ у него будет куда больше практики». Непомнящий о хавбеке «Сосьедада»
16вчера, 22:06
Мостовой любил финты с детства: «Мог уговорить какого-нибудь мальчика, чтобы поотнимал у меня мяч, и это продолжалось до головокружения у парнишки. К 16 я уже отличался хорошей обводкой»
12вчера, 21:58
РФС выпустил заключительную серию фильма «Здесь есть футбол»
16 октября 2014, 18:23
Гурцкая о «Спартаке»: «Малышев был обречен, и Жданов тоже потеряет позиции. Хачатурянц может прийти, но только если с деньгами, а за свои деньги там сами будут управлять так, как считают нужным»
8вчера, 21:10
Юлиан Дракслер: «Месси – лучший футболист всех времен, но и Неймар после перехода в «ПСЖ» – это было нечто уникальное и безумное»
7вчера, 20:59
«Айнтрахт» оценил Узуна в 80 млн евро. 19-летним лучшим бомбардиром клуба интересуются в АПЛ
22вчера, 20:56
«Интер» может летом купить Атуболу. Вратарь «Фрайбурга» отбил 5 пенальти подряд в Бундеслиге
3вчера, 20:13